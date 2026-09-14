Cuándo y dónde ver UFC 331, Van vs Pantoja: UFC regresa a Los Ángeles con revancha titular en peso mosca

Alexandre Pantoja, de Brasil (derecha), le da una patada a Joshua Van, de Myanmar, durante una pelea por el título de peso mosca en el T-Mobile Arena el 6 de diciembre de 2025 en Las Vegas, Nevada.

UFC vuelve al Crypto.com Arena por primera vez en ocho años, y lo hace con una cartelera cargada de nombres reconocidos y peleadores que buscan aprovechar al máximo su oportunidad de competir en el escenario más grande de las artes marciales mixtas.

El evento estelar del sábado será protagonizado por la revancha del título de peso mosca entre Joshua Van y Alexandre Pantoja, un enfrentamiento que se anticipa desde que su primer combate terminó de forma prematura.

La velada también incluye un choque crucial entre contendientes del peso ligero, compromisos importantes para recientes graduados del Dana White’s Contender Series, y la segunda presentación de uno de los mejores prospectos del deporte.

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Van y Pantoja se medirán por segunda vez en apenas nueve meses. En diciembre, Pantoja sufrió una lesión a solo 26 segundos de iniciada su defensa titular ante Van, quien se quedó con el cinturón tras una pelea que fue declarada como un TKO en el primer asalto.

Esa victoria convirtió al originario de Myanmar en un campeón cuestionado por algunos sectores, pero Van legitimó su reinado al imponerse en una guerra ante Tatsuro Taira en mayo pasado, deteniendo a su retador en el asalto final.

La velada se realizará en la casa de los Lakers a partir de las 6 p.m. Hora de Los Ángeles y será transmitida por Paramount +.

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En la coestelar, los peleadores de peso ligero Arman Tsarukyan y Mauricio Ruffy se enfrentarán en un duelo que promete definir las posiciones en la división.

Brian Ortega se retiró de UFC 331 debido a una lesión (ASSOCIATED PRESS)

La velada sufrió un cambio de último momento. Brian Ortega estaba programado para pelear en casa pero debido a una lesión, su combate de peso ligero contra Renato Moicano fue retirado de la cartelera. Como resultado, Moicano se enfrentará ahora al contendiente número 11 del ranking, Tom Nolan, en el combate estelar de UFC Fight Night, que se llevará a cabo el 31 de octubre en el Meta APEX de Las Vegas.

La última vez que la UFC organizó un evento en la Crypto.com Arena fue el 4 de agosto de 2018, con motivo del UFC 227. En esa función, T.J. Dillashaw derrotó a Cody Garbrandt por nocaut en el primer asalto por el título de peso gallo.

Cartelera principal:

Joshua Van vs. Alexandre Pantoja, por el título de peso mosca

Arman Tsarukyan vs. Mauricio Ruffy

Patricio Pitbull vs. Dooho Choi

Alonzo Menifield vs. Iwo Baraniewski

Gable Steveson vs. Sean Sharaf

Cartelera preliminar:

Marlon Vera vs. Charles Jourdain

Tai Tuivasa vs. Robelis Despaigne

Michael Aswell Jr. vs. JooSang Yoo

Ryan Gandra vs. Ozzy Diaz

Edmen Shahbazyan vs. Brunno Ferreira

Casey O’Neill vs. Eduarda Moura

Giga Chikadze vs. Joanderson Brito