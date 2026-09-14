David Benavídez protagoniza primer episodio de WBC Spotlight con Bonnie-Jill Laflin

David Benavídez llegó a las instalaciones de los Seahawks de Seattle con algo que normalmente no forma parte del equipaje de un boxeador, un cinturón verde del Consejo Mundial de Boxeo y la intención de conocer de cerca al equipo de fútbol americano que fue campeón del Super Bowl LX.

Benavídez, quien creció en Seattle y fue aficionado de los Seahawks desde niño, convivió con jugadores y entrenadores, habló de boxeo y compartió una jornada en un encuentro entre dos deportes que normalmente se siguen por separado.

Detrás de esa visita estaba Bonnie-Jill Laflin, quien debutó como reportera de WBC Spotlight, el nuevo proyecto del Consejo Mundial de Boxeo que busca mostrar a los protagonistas del deporte desde una perspectiva diferente.

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Según la presentadora, ella fue quien propuso la idea al presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, con la intención de llevar las cámaras más allá de las conferencias de prensa, los entrenamientos y las peleas.

La visita de Benavídez a Seattle fue escogida como el primer episodio y permitió, además, establecer una conexión directa entre el boxeo y la NFL.

“Es fenomenal cuando ves un proyecto de pasión cobrar vida. Conozco a estos jugadores de antes por haberlos entrevistado, pero verlos bajar la guardia y mostrarse tan humildes ante David Benavídez, y a David sintiendo el mismo respeto por ellos, fue algo especial”, contó Laflin.

La periodista recordó la emoción de los integrantes de los Seahawks al recibir al campeón mexicoamericano y la manera en que la presencia del cinturón del CMB convirtió la visita en un intercambio entre dos mundos deportivos.

Para Laflin, ese cruce es parte esencial de lo que pretende construir con WBC Spotlight. No se trata únicamente de presentar al público a un boxeador antes de una pelea, sino de mostrar quién es cuando las cámaras habituales del boxeo no están presentes.

“No hay una plataforma como esta donde vayamos detrás de escena y podamos conocer a estos peleadores, sus sacrificios, su familia, su crianza, todo lo que han hecho para llegar a este punto, su futuro, lo que quieren que sea su legado”, explicó Laflin. “Queremos que sea más profundo; es más como una vista panorámica, ser una mosca en la pared”.

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La experiencia con los Seahawks también le confirmó que puede ayudar a llevar el boxeo a espectadores que no siguen cada una de sus carteleras. Laflin considera que la NFL y otros deportes profesionales han sabido utilizar el contenido detrás de escena para construir una relación distinta entre los atletas y sus aficionados.

La reacción de los jugadores ante el campeón de peso super mediano fue lo que confirmó su teoría. La intención, dijo, es que ese respeto mutuo también funcione como una puerta de entrada para quienes conocen a los protagonistas de un deporte pero no necesariamente a los del otro.

Aunque Laflin es reconocida por sus distintos proyectos, el boxeo no es nuevo para ella. Su relación con el deporte comenzó durante su infancia, cuando veía las peleas junto a su padre y su tío. Incluso practicó boxeo y, a los 18 años, tuvo una primera aproximación profesional al ambiente de este deporte como ring girl.

Con el tiempo, su carrera la llevó por caminos muy distintos, pues trabajó en televisión y radio, fue animadora profesional de los Warriors de Golden State Warriors, los 49ers de San Francisco y los Cowboys de Dallas, y posteriormente hizo historia al convertirse en la primera mujer scout con los Lakers.

Su paso por los Lakers coincidió con una de las épocas más exitosas del club angelino. Laflin se mantuvo 13 temporadas con el quinteto Oro-Púrpura durante la era de Kobe Bryant y Shaquille O’Neal, en los que recibió cinco anillos de campeonato. También ocupó un puesto como asistente del gerente general del equipo de desarrollo de los Lakers.

Su experiencia en el área deportiva terminó siendo tan importante como su trabajo frente a las cámaras, porque le permitió conocer desde dentro el proceso de evaluación y preparación de los atletas.

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“Me di cuenta cuando empecé a recibir ataques en redes sociales o en TMZ. Al principio no me sentía cómoda en mi propia piel; vestía ropa ancha de [Michael] Jordan, gorra y sin maquillaje porque quería ser uno más de los chicos”, recordó Laflin aquellos primeros años como scout. “Me di cuenta de que dominaba mi trabajo y que mi conocimiento me daba credibilidad. No importa si eres hombre o mujer… si eres buena en tu trabajo, te mereces estar ahí”.

Laflin prefiere no reducir su trayectoria a la etiqueta de pionera, tal como muchos la han señalado. Para ella, el valor de haber sido la primera mujer en ocupar determinados puestos está en lo que pueda representar para quienes vienen detrás.

“Más que eso, me gusta verme como una mentora para las jóvenes, para mostrarles que pueden lograr lo que se propongan en un mundo dominado por hombres si tienen una gran ética de trabajo. El talento ayuda, pero la ética de trabajo lo es todo”.

Su llegada al boxeo en esta etapa de su carrera tiene una lógica que va más allá de una nueva asignación. Laflin cree que todavía hacen falta más mujeres contando las historias del deporte y considera que los boxeadores ofrecen un material humano que merece ser explorado con mayor profundidad.

En su opinión, muchas veces el público conoce al peleador por lo que ocurre durante los asaltos de una pelea, pero no necesariamente por todo lo que ocurrió antes para llevarlo hasta ahí.

“Siempre he querido hacerlo, pero los tiempos no se habían dado. Cuando empecé mi carrera en la radiodifusión deportiva me dije que tenía que cubrir boxeo. No hay suficientes mujeres cubriendo este deporte”, afirmó la presentadora.

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Su interés tampoco está limitado a los campeones establecidos. La propuesta de WBC Spotlight contempla también historias de jóvenes promesas, participantes de los programas de Golden Gloves, mujeres que buscan abrirse camino en el deporte y el trabajo comunitario que desarrolla WBC Cares.

Laflin también ha encontrado diferencias importantes entre cubrir el boxeo y trabajar en otros grandes acontecimientos deportivos. Después de haber estado en entornos como el Super Bowl y la NBA, le llamó la atención la cercanía que existe entre los boxeadores y los aficionados durante una Fight Week o Semana de la Pelea.

“La Fight Week es como el ‘Salvaje Oeste’, en el buen sentido. En un Super Bowl todo está excesivamente estructurado, cronometrado y militarizado para los medios. En el boxeo es mucho más flexible”, explicó Laflin.

Esa proximidad, a su juicio, ofrece oportunidades para mostrar al público una versión más natural de los peleadores.

Su manera de entrevistar también está marcada por esa intención. Laflin explicó que antes de comenzar una conversación suele preguntarle al atleta si existe algún tema del que prefiera no hablar. Para ella, esa consideración no disminuye la calidad de una entrevista. Al contrario, considera que un deportista que se siente respetado tiene mayores posibilidades de abrirse y mostrar una faceta que normalmente no aparece en una conferencia de prensa.

“Lo más importante para mí es el respeto. Antes de empezar una entrevista siempre le pregunto al atleta: ‘¿Hay algún tema del que prefieras no hablar?’. Algunos periodistas dicen que eso quita integridad, pero yo prefiero que el atleta se sienta seguro, respetado y quiera volver a hablar conmigo”.

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Después del episodio con los Seahawks, WBC Spotlight continuó explorando ese formato durante distintas actividades de la semana de una pelea. Laflin mencionó el trabajo realizado con Rolando ‘Rolly’ Romero y Teófimo López, en la que las cámaras siguieron entrenamientos para la prensa, pesajes y conferencias, elementos que suelen quedar fuera de la cobertura tradicional.

López y Romero se enfrentaron en Las Vegas el pasado 22 de agosto. López ganó por decisión mayoritaria.

“Es lo que quiero aportar al CMB para que el boxeo siga creciendo aún más”, dijo Laflin. “Contar las historias de estos peleadores en un escenario más amplio, como lo hacen la NFL, NBA o MLB, es un privilegio”.