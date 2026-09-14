Roman Reigns retiene el título mundial de peso completo ante Penta en Raw de la Ciudad de México

La afición mexicana vivió una noche intensa de emociones encontradas cuando Penta desafió a Roman Reigns por el Campeonato Mundial de Peso Completo de WWE en Raw. Al final, los aficionados se fueron con las caras largas pues Reigns retuvo su título tras una lucha reñida en el evento estelar.

Penta plantó cara durante gran parte del combate y estuvo cerca de lo que habría sido una monumental sorpresa, pero Reigns logró conectar un Superman Punch para cortarle el ritmo y cerrar la noche con una lanza que terminó siendo definitiva, extendiendo así su dominante reinado como campeón mundial.

El evento se realizó en la Arena CDMX, y contó con la presencia de The Bloodline y de la agrupación 946, liderada por Royce Keys, en segmentos previos al combate. Sin embargo, ninguno de los dos grupos intervino directamente en el título, y Reigns sumó así otra defensa exitosa en solitario durante 2026.

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“Me siento muy orgulloso porque no solo fue para mí, sino para toda esta gente. Gracias a todos por venir a esta arena apoyarme. Esta noche fue maravilloso, ahora sé porqué es uno de los mejores”, dijo Penta tras la lucha. “Quiero la revancha porque sé que te puedo ganar”.

A SHOW-STOPPING MATCH!!! 🔥@WWERomanReigns defeats Penta and retains the World Heavyweight Title! pic.twitter.com/AFQcVTuInq — WWE (@WWE) September 15, 2026

Tras la victoria, Reigns tomó el micrófono para retar a LA Knight, aceptando así un enfrentamiento de cara a Money in the Bank.

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“Estoy cansado de todos estos que ruegan”, dijo Reigns.

La lucha también estuvo marcada por un recibimiento hostil del público mexicano hacia el campeón, quien desde el inicio dejó claro su respaldo total a Penta, el luchador local.

“Tengo sentimientos encontrados porque sé que pude ganar. Me voy contento, pero no satisfecho”, dijo Penta. “Roman, te lo juro que una vez te voy a vencer por el campeonato”.

Raw fue la noche que concluyó una intensa actividad en el mundo de la lucha libre mexicana después de que Triplemanía 34 de Lucha Libre AAA se realizó en dos noches, en la Noche 1 en Las Vegas el viernes y en la Noche 2 en Ciudad de México el domingo.

