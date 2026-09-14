TripleManía 34 demuestra que Lucha Libre AAA puede ser una gran atracción de Las Vegas en fechas mexicanas

Rey Mysterio fue una de las grandes figuras de la Noche 1 de TripleManía en Las Vegas.

Las llamadas “Fechas Mexicanas”, que abarcan el fin de semana de la Independencia de México y el Cinco de Mayo, sin duda son de las épocas más lucrativas del año para Las Vegas.

Desde que las empresas estadounidenses empezaron a tomar en cuenta el enorme poder adquisitivo del mercado latino a principios de la década de los 90, la “Ciudad del Juego” ha sacado la alfombra roja para atraer al público de habla hispana, especialmente al de ascendencia mexicana, para festejar y gastar durante estas fechas festivas con grandes eventos de entretenimiento que apelan a su cultura.

De acuerdo con a Las Vegas Review-Journal, el fin de semana de la Independencia de México de 2025 registró una ocupación hotelera de 94.4% en toda la ciudad, colocándose como el duodécimo fin de semana más concurrido del año.

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La histórica serie de conciertos de Carín León, quien se convirtió en el primer artista latino en presentarse en el lujoso recinto Sphere, ha sido un gran éxito de taquilla durante las festividades del Día de la Independencia de México de este año. Según Pollstar Boxoffice—una publicación y proveedora de datos especializada en la industria mundial de conciertos—solo los tres primeros conciertos de la serie, entre el 4 y el 6 de septiembre, produjeron ganancias de alrededor de $10 millones.

Aunque los conciertos musicales representan gran parte de los espectáculos que ofrece Las Vegas para las fechas mexicanas, el gran imán de estas festividades son los deportes de combate, particularmente el boxeo.

Las grandes funciones del legendario boxeador mexicano Julio César Chávez Sr. abrieron la puerta a figuras de la música mexicana como Vicente Fernández, Juan Gabriel y Luis Miguel, entre otros, para que se presentaran en la “Ciudad del Juego” cada septiembre y mayo.

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Y después de Chávez, otros peleadores de ascendencia mexicana como Óscar de la Hoya, Saúl “Canelo” Álvarez y, este año, Ryan García, se han apoderado de las lucrativas fechas mexicanas en Las Vegas.

Sin embargo, hay otro deporte de combate que tiene el potencial de convertirse también en una atracción de Las Vegas para las festividades mexicanas.

Es un espectáculo más mexicano que la expresión “Y sí, sí”.

Deportes Roman Reigns retiene el título mundial de peso completo ante Penta en Raw de la Ciudad de México Penta plantó cara durante gran parte del combate y tuvo cerca lo que habría sido una monumental sorpresa, pero Reigns logró conectar un Superman Punch para cortarle el ritmo y cerrar la noche con una lanza que terminó siendo definitiva

Es la lucha libre.

El viernes en el MGM Grand Garden Arena, la empresa Lucha Libre AAA presentó la primera noche de su gran evento anual: TripleManía 34 Noche 1.

Fue una velada entretenida en la que la “Caravana Estelar” presentó a algunas de sus grandes figuras de la actualidad, como Psycho Clown, Mr. Iguana y los Perros del Mal, junto a estrellas de su empresa matriz, WWE, como Rey Mysterio, el Grande Americano y Dominik Mysterio.

La función, repleta de vuelos y llaves, fue estelarizada por la lucha de “David vs. Goliath” entre Rey Mysterio y el gigante nigeriano Omos. Fue una contienda emocionante en la que Rey, quien estaba atado a una camilla, terminó siendo azotado salvajemente sobre una mesa por un rival que lo superaba por casi un pie y medio de altura, ante la incredulidad del público.

Originalmente, TripleManía 34 Noche 1 estaba pactada para llevarse a cabo en el teatro del hotel Luxor, también en Las Vegas. Ese recinto solo tiene un aforo de hasta 1,500 personas. Pero, a un mes y medio del evento, WWE, que compró AAA en marzo de 2025, optó por mover la cartelera al icónico y mucho más grande MGM Grand Garden Arena, sede de varias peleas de boxeo históricas, con capacidad para hasta 17,000 aficionados, debido a lo que catalogó como “una demanda extraordinaria” para ver a la “Caravana Estelar”.

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De acuerdo con varios reportes, se vendieron alrededor de 6,433 boletos para la función. Aunque no fue una enorme concurrencia, fue una buena cifra, considerando que la cartelera completa y la lucha estelar de Rey Mysterio vs. Omos no se confirmaron hasta una semana antes del evento. Quedó demostrado que los eventos de lucha libre AAA tienen gran potencial para convertirse en una atracción rentable de las “Fechas Mexicanas” en Las Vegas.

Para las festividades del fin de semana de la Independencia de México en 2025, AAA celebró el evento Worlds Collide en el Thomas & Mack Center. Fue la segunda función de la empresa en suelo estadounidense tras unirse a WWE. La velada solo atrajo a 2,485 aficionados en un recinto con capacidad para alrededor de 20,000 personas.

En general, el interés por AAA en Estados Unidos va claramente en aumento. La cartelera de la edición de 2026 de Worlds Collide, que contará con luchadores de AAA y WWE y está programada para finales de este mes en el área de Chicago, ya tiene más de 10,000 boletos vendidos sin que se haya anunciado una lucha hasta el momento.

El público de este país es la principal audiencia de los programas de la “Caravana Estelar” por YouTube, ya que en México y el resto de Latinoamérica se transmiten por FOX Sports.

Desde que el show semanal de AAA, producido por WWE, comenzó a transmitirse en los canales de YouTube de ambas marcas, tanto en inglés como en español, ha promediado más de 200,000 espectadores. En cuanto a TripleMania 34 Noche 1, dos días después de la función ya había acumulado cerca de un millón de vistas.

En una entrevista reciente en el Varsity Podcast, el presidente de WWE, Nick Khan, contó que, por ahora, transmiten toda la programación de AAA gratuitamente en YouTube para fortalecer el alcance de la marca. Considera que esta estrategia está funcionando.

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“YouTube, obviamente, es gratuito a nivel mundial, así que estamos viendo un crecimiento significativo de la audiencia de nuestro producto de Lucha Libre AAA”, dijo Khan.

Uno de los factores clave que puede ayudar a la lucha libre de AAA a convertirse en un espectáculo habitual en las fechas mexicanas en Las Vegas es la maquinaria que respalda la marca. AAA y WWE pertenecen a TKO Group Holdings, una compañía de deportes y entretenimiento con gran presencia e influencia en la “Ciudad del Juego”.

Las últimas dos ediciones del magno evento de WWE, WrestleManía, se celebraron en Las Vegas. TKO también es dueña de UFC, la máxima empresa de MMA del mundo.

Durante cerca de tres décadas, UFC, con sede en Las Vegas, ha organizado eventos estelares en esta ciudad. En 2023, con la intención de atraer al público que viajaba a Las Vegas por las festividades del Día de la Independencia de México, el presidente de UFC, Dana White, creó el evento anual “Noche UFC”. Esta función celebra la herencia mexicana y cuenta con la participación de peleadores de ascendencia mexicana y latina.

Las primeras dos carteleras de “Noche UFC” se llevaron a cabo en Las Vegas. La última, en 2024, fue una experiencia inmersiva espectacular en el Sphere.

Pero en los últimos dos años, White y TKO se han enfocado en el espectáculo principal de las fechas mexicanas en Las Vegas: el boxeo.

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En 2025, TKO promovió la pelea de Canelo vs. Crawford, que atrajo a 70,482 aficionados al Allegiant Stadium y generó una taquilla de $47.2 millones de dólares. Y este año, la empresa montó el combate de Ryan García vs. Conor Benn, el cual produjo una concurrencia de 18,855 aficionados en la T-Mobile Arena.

