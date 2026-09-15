James Rodríguez se despide de la selección Colombia y abre el debate sobre el “más grande”

El debate del “más grande” en la selección Colombia inició el martes tras el anuncio de su retiro del combinado cafetero, James Rodríguez.

El mediocampista que hizo soñar a millones de colombianos y fanáticos del fútbol con su magia en el terreno de juego, ha dejado la “10” disponible para una futura estrella mientras se prepara para volver a jugar en la liga colombiana con el Atlético Nacional después de 19 años de ausencia.

James, de 35 años, hizo su anuncio mediante un video publicado en sus redes sociales, en el agradeció a quienes lo acompañaron durante casi 15 años con la selección.

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“Hoy quiero hablarles desde el corazón. Después de muchos años, muchos partidos, muchas alegrías y también momentos duros, siento que llegó el momento de cerrar una de las etapas más importantes de mi vida, mi camino con la selección Colombia”, dijo Rodríguez en una publicación de Instagram y X.com. “Siento que llegó el momento de cerrar una de las etapas más importantes de mi vida: mi camino con la Selección Colombia.”

Llegó el momento. 🇨🇴



Gracias por cada partido, cada alegría, cada lágrima y cada sueño compartido.



Defender los colores de la selección Colombia fue uno de los mayores honores de mi vida.



Gracias, Colombia. Para siempre. 💛💙❤️ pic.twitter.com/AlRxMgtFeI — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) September 15, 2026

James expresó lo que significó para él representar al país.

“Defender los colores de la selección Colombia fue uno de los mayores honores de mi vida… Gracias por cada partido, cada alegría, cada lágrima y cada sueño compartido. Gracias, Colombia. Para siempre”.

Su historia con la selección comenzó el 11 de octubre de 2011, en La Paz, frente a Bolivia. Colgó los “guayos” con 131 partidos internacionales y 31 goles, cifras que lo colocan como el jugador con más apariciones en la historia de Colombia y como el segundo máximo goleador, detrás de Radamel Falcao, quien suma 36 anotaciones.

Pero los números que mejor explican la dimensión de James con Colombia no están únicamente en la cantidad de partidos. Su nombre quedó marcado para siempre con el Mundial de Brasil 2014.

Cuando toda la atención y expectativa le pertenecía a Falcao –quien sufrió una dura lesión que lo dejó fuera del certamen mundialista– Rodríguez salió al rescate y deslumbró, haciendo olvidar la ausencia del delantero samario.

Con 22 años, marcó seis goles en cinco partidos, ganó la Bota de Oro del torneo y recibió el Premio Puskás de la FIFA por su espectacular volea ante Uruguay. Colombia llegó por primera vez a los cuartos de final de un Mundial, convirtiéndola en su mejor actuación histórica en el torneo.

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En la Copa América de 2024 fue elegido el mejor jugador del torneo después de llevar a Colombia hasta la final. Marcó un gol y dio seis asistencias, récord para una sola edición de la Copa América desde que se comenzó a contabilizar oficialmente esa estadística en 2011. Colombia terminó como subcampeona tras perder la final ante Argentina.

También disputó los Mundiales de Rusia 2018 y el de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En total, participó en tres Copas del Mundo y cerró su recorrido internacional después de la eliminación de Colombia ante Suiza en los octavos de final del Mundial de 2026, en donde no tuvo su mejor actuación, pero no dejó de ser el líder del vestidor con la nueva generación de jugadores que lo señalaron como un referente.

Hablar de James, es inevitable no mencionar a Carlos Valderrama, el otro gran referente de la camiseta número 10 colombiana.

El ‘Pibe’ jugó 111 partidos y marcó 11 goles entre 1985 y 1998. Fue capitán de Colombia en tres Mundiales consecutivos —Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998— y disputó cinco ediciones de la Copa América entre 1987 y 1995.

Valderrama no tuvo con Colombia un Mundial como el de James en 2014, pero fue el principal conductor de una generación que cambió la imagen internacional del fútbol colombiano. Además de que su cabellera “afro dorada” se convirtió en un símbolo entre los amantes del fútbol internacional y no es extraño aún ver pelucas con ricitos de oro en los estadios a nivel mundial.

En la Copa América de 1987, fue elegido el mejor jugador del torneo y Colombia terminó tercera. Repitió el tercer lugar en las ediciones de 1993 y 1995.

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Entre los recuerdos más sobresalientes de la carrera de Valderrama, estuvo la asistencia a Freddy Rincón para el empate contra Alemania en Italia 1990 y su participación en la histórica victoria 5-0 sobre Argentina en Buenos Aires, memorias que forman parte de los momentos más importantes de aquella generación.

El diestro Valderrama y el zurdo James ocuparon áreas similares y utilizaron el mismo número, pero representaron a Colombia en épocas diferentes y con responsabilidades distintas.

El ‘Pibe’ fue el conductor de una selección que alcanzó tres Mundiales consecutivos por primera vez; mientras que James fue la figura individual de la mejor actuación colombiana en una Copa del Mundo y posteriormente lideró al equipo hasta otra final de Copa América.

Valderrama reconoció el talento de James en diversas ocasiones. Cuando le preguntaron por los jugadores colombianos con condiciones para estar entre los mejores, señaló al cucuteño como “el más talentoso”.

El debate sobre quién fue mejor quedará, como ocurre con casi todas las discusiones de este tipo, basado en lo que cada generación le de más valor.

Los números pueden favorecer a James en goles y partidos, pero el legado de Valderrama está ligado a una época completa de la selección y a su condición de referente durante más de una década.

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Lo que no está en discusión es el lugar que ambos ocupan en la historia de Colombia.

James deja la selección después de 15 años, tres Mundiales, una Bota de Oro y una Copa América en la que fue elegido el mejor jugador. Valderrama se despidió después de 13 años con la Tricolor, tres Mundiales y una generación que convirtió a Colombia en un equipo habitual entre los protagonistas de Sudamérica.

James vuelve a Colombia después de haber salido del Envigado rumbo a Argentina siendo adolescente.

La camiseta número 10 seguirá ahí. Lo que queda por decidir es quién será capaz de darle a Colombia algo parecido a lo que hicieron sus dos últimos grandes dueños.

“Me voy tranquilo porque sé que lo di absolutamente todo”, dijo Rodríguez.