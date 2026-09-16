Los locales Marlon Vera y Ozzy Díaz buscarán mantenerse vigentes en peleas complejas de UFC 331

La velada principal de UFC 331 tendrá a dos veteranos del Sur de California en las artes marciales mixtas, que están pasando por diferentes momentos complicados y que esperan que una victoria en el Crypto.com Arena los mantenga vigentes.

Marlon Vera (23-12-1), un veterano peleador basado en el Sur de California que compitió por el título de peso gallo en 2024 y que desde entonces ha tenido cuatro derrotas consecutivas, enfrentará a Charles Jourdain (18-8-1) en las preliminares de UFC 331 en busca de regresar a aquellos días de gloria que lo vieron ganar ante rivales de la talla de Frankie Edgar, Dominick Cruz y Sean O’Malley.

“Es una oportunidad gigante de poner una pelea muy buena para el público, para mis amigos, para mi familia, y qué mejor manera que volver a la senda de la victoria aquí cerca de casa”, expresó ‘Chito’ Vera.

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A sus 33 años, ‘Chito’ tuvo que tomar decisiones complicadas de cara a UFC 331. Vera confirmó hace un par de semanas su separación de Jason Parillo, el entrenador con quien trabajó durante varios años y que también ha dirigido a figuras como el excampeón de peso mediano Michael Bisping y la actual campeona de peso paja femenino, Mackenzie Dern.

El cambio de esquina llega en un momento crítico para Vera, quien atraviesa la peor racha de su carrera profesional al acumular cuatro derrotas consecutivas por decisión ante Sean O’Malley, Deiveson Figueiredo, Aiemann Zahabi y, más recientemente, David Martínez. Su última victoria data de agosto de 2023, cuando venció a Pedro Munhoz por decisión unánime en UFC 292.

Según explicó el propio Vera, la ruptura no se debió a un conflicto con Parillo, sino a la necesidad de un cambio de rumbo en su carrera.

“Es algo difícil hacer cambios cuando eres muy cercano a la persona, cuando ya hay un historial de muchos años juntos. Pero si las cosas no se nos estaban dando, había que hacer un cambio, por lo menos para ver qué tan lejos puedo llegar”, explicó Vera.

El peleador ahora entrena bajo la guía del mexicano Raúl Rosas Jr., un peleador mexicoamericano activo de UFC. Vera relató cómo surgió su cercanía con el joven peleador, a quien conoció en una competencia de grappling en Brasil.

“Empezamos a hablar, fuimos a comer un día y, poco a poco, nos fuimos abriendo más. Al final del viaje nos dimos la mano y nos dijimos: ‘ya somos amigos’”, contó Vera. Semanas después, Rosas Jr. viajó a California y ambos decidieron unir fuerzas; hoy entrenan juntos en el gimnasio de Vera en Costa Mesa.

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Vera, conocido por su poder de sumisión, reconoció que la presión de conseguir el triunfo siempre está presente, pero aseguró sentirse preparado tras un proceso de trabajo enfocado en corregir errores.

Marlon Vera antes de enfrentarse a Frankie Edgar en un combate de artes marciales mixtas en la categoría de peso gallo en el UFC 268, el sábado 6 de noviembre de 2021, en Nueva York. (Corey Sipkin / Associated Press)

“Yo creo que siempre hay una forma para salir del hueco. El trabajo se ha hecho, me siento preparado y muy confidente de esta pelea”, afirmó Vera, quien indicó que la verdadera prueba de esos ajustes vendrá el día de la pelea.

La división de peso gallo, considerada una de las más competitivas y profundas del UFC, está actualmente liderada por Petr Yan, quien reconquistó el título tras vencer a Merab Dvalishvili en su revancha en UFC 323. Una victoria de Jourdain o de Vera los pondría nuevamente cerca de una pelea por la cima de la división.

Jourdain no será un rival fácil para cortar esa racha negativa de Vera, pues el canadiense acumula tres victorias seguidas desde que decidió bajar de peso gallo.

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“Es un tipo duro, tiene muy buen striking, se mueve bien. Le gustan las peleas excitantes, con mucha acción. Estoy preparado para una pelea de fuego”, indicó Vera sobre su oponente.

El canadiense es conocido por ser un peleador explosivo, que atraviesa un buen momento y tiene un estilo ofensivo e impredecible. Jourdain señaló que no puede confiar en Vera, a pesar de ser él el favorito.

“Estoy enfrentando esta pelea como si estuviera entre los mejores 10 del mundo, porque es un exretador de un campeonato del mundo. Le sigo diciendo a la gente que si lo subestimo, será el peor momento de mi vida”, dijo Jourdain. “Sería un error muy grave el pensar que ‘Chito’ no está mentalizado”.

Ozzy Díaz peleará a pocas millas de su hogar

El otro peleador local que tendrá una dura prueba en las peleas preliminares es Ozzy Díaz (10-4), un peleador de peso mediano de origen guatemalteco que ha luchado durante muchos años para llegar al nivel de UFC y que busca mantenerse en la promoción peleando a unos minutos de distancia de donde creció. Díaz enfrentará al brasileño Ryan Gandra (10-1) en una de las preliminares de UFC 331.

De seis pies y cinco pulgadas de estatura, Díaz ha sido profesional desde 2015 y ha estado en varias compañías de MMA, siendo campeón de peso mediano en LFA y en Lights Out Xtreme Fighting. Llegó a UFC a los 34 años y tiene un récord de dos derrotas y un triunfo.

Díaz se prepara para su próxima función con la mentalidad de uno de los íconos deportivos que marcaron su infancia, Kobe Bryant.

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Ozzy Díaz, de Estados Unidos, se enfrenta a Ateba Gautier, de Camerún, en un combate de peso medio durante el UFC 328, celebrado en el Prudential Center el 9 de mayo de 2026 en Newark, Nueva Jersey. (Ishika Samant / Getty Images)

“Muchos de nosotros que crecimos aquí en Los Ángeles mirándolo a él, viéndolo a él, tal vez tenemos un poco de esa mentalidad”, contó Díaz sobre la influencia de la leyenda de los Lakers, a quien atribuye buena parte de su determinación dentro y fuera del octágono.

Hijo de padres guatemaltecos, su papá originario de Jutiapa y su mamá de Chiquimula, Díaz, portando una camiseta de los Lakers y gorra de los Dodgers, habló con orgullo de representar a la comunidad chapina en un deporte en el que los atletas de ese país a nivel internacional son escasos.

“No hay muchos guatemaltecos en cualquier deporte y cada vez que sale uno es especial”, explicó el peleador, quien se siente muy orgulloso de sus raíces. “Representar a Guatemala es muy especial porque representa a mis papás, ellos me criaron y los quiero mucho, y me encanta que mi sangre sea guatemalteca”.

El peleador también hizo referencia a otros atletas guatemaltecos que han destacado recientemente, como el boxeador Lester Martínez, y a los atletas de su país que compitieron en los Juegos Olímpicos.

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Díaz reconoció que su carrera ha consistido en luchar por estar al nivel de UFC, pues lejos de ser un privilegiado, ha tenido que trabajar muy duro para conseguir entrar a una liga tan competitiva. Su camino también ha estado marcado por obstáculos, incluido un problema ocular que lo hizo dudar de si volvería a competir. En 2025, Díaz sufrió un desgarro de retina en el ojo izquierdo tras su combate, que ganó, contra Djorden Santos.

“Algo en mi corazón no me dejó rendirme. Es una de mis mejores cualidades: nunca me rindo”, afirmó Díaz, , de 35 años.

Sobre llegar a esta etapa de su carrera con más madurez, el peleador contrastó su mentalidad actual con la de sus años más jóvenes.

“Siento que no estaba mentalmente preparado para este tipo de escenario. Ahora estoy más maduro, con más disciplina”, dijo Díaz.

A pesar de tener dos derrotas en tres peleas en UFC, Díaz aseguró que no carga con presión adicional de cara a su próxima función. En mayo cayó ante Ateba Gautier por nocaut en el segundo asalto. Antes de ello, había derrotado a Santos por decisión unánime en 2025.

“Mi enfoque siempre es para adelante. No tengo presión para ganar, pero voy a ganar”, declaró con confianza.

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El peleador, conocido por finalizar sus combates de forma rápida, atribuyó ese patrón a su estilo agresivo en el octágono. Díaz realizó su campamento de entrenamiento en Las Vegas y, para el día de la pelea, espera el respaldo de su círculo más cercano,, pues sus padres, hermanos, su mejor amigo y todo su equipo de trabajo viajan para verlo cada vez que compite.

“Mi mayor motivación siempre va a ser mis papás. Quiero sacarlos de donde crecimos y enseñarles a todos los niños que crecieron como yo que los sueños se pueden cumplir”, dijo Díaz.

Enfrente tendrá al brasileño Gandra, que no ha perdido desde 2022 y parte como favorito en este duelo tras sumar dos victorias en el primer asalto en UFC este año y una en The Contender Series de Dana White en 2025.

“Han sido 12 meses en los que un sueño se ha hecho realidad”, declaró Gandra antes de su combate contra Díaz.

En febrero pasado despachó a José Daniel Medina en la Ciudad de México en 41 segundos y, cinco meses después, derrotó a Zachary Reese en solamente 75 segundos, por lo que un compromiso ante Díaz, su tercero del año, es para mantenerse activo.

“Cada día sigo sintiendo que estoy soñando. Ha sido un año de mucho esfuerzo de mi parte y de mi equipo. Aquí estamos, un día más viviendo nuestros sueños aquí en Los Ángeles”, señaló Granda.

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El evento principal de UFC 331 es una pelea por el título de peso mosca, en la que Joshua Van pone en juego su cinturón en una revancha contra el excampeón Alexandre Pantoja.

