UFC 331: Alexandre Pantoja quiere recuperar ante Joshua Van el cinturón que perdió en 26 segundos

Alexandre Pantoja y Joshua Van esperan que la pelea de este sábado dure más de 26 segundos. Nueve meses después de una primera pelea que terminó por una lesión y que dejó al estadounidense como campeón de peso mosca de UFC.

Van llegará el 19 de septiembre al Crypto.com Arena de Los Ángeles como campeón y Pantoja como el excampeón que busca, en la velada de UFC 331, recuperar el cinturón que perdió aquella noche de diciembre. La cartelera principal dará inicio a las 6 p.m. PT y se podrá ver por Paramount+.

El primer encuentro ocurrió el 6 de diciembre de 2025 en UFC 323, en Las Vegas, en donde Pantoja sufrió una infortunada lesión, una luxación del codo cuando cayó al intentar defenderse de una acción de Van. El combate terminó de inmediato.

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Van obtuvo la rápida victoria y el título de las 125 libras, pero los dos peleadores salieron de aquella noche con el sentimiento de que el espectáculo merecía más que un incidente prematuro decidiera el resultado.

El brasileño no volvió a competir desde esa noche. Él pasó la gran parte de los últimos nueve meses recuperándose de la lesión, mientras que Van defendió una vez su campeonato ante Tatsuro Taira en mayo, cuando consiguió la victoria por detención en el último round.

“Han sido [nueve] meses largos”, dijo Pantoja. “He estado trabajando mucho. Y en cierto punto, creo que después de dos años como campeón, cinco peleas de título, casi seis peleas de título, en cierto punto es bueno tomar un tiempo libre, disfrutar de mi familia, disfrutar de mí mismo. Pero al mismo tiempo, tengo mucho hambre de conquistar una vez más”.

Pantoja aseguró que regresó, valientemente, al gimnasio apenas dos días después de esa primera pelea. A pesar de que la lesión lo mantuvo alejado del octágono, no quiso permanecer demasiado tiempo fuera de los entrenamientos porque, según dijo, eso habría hecho más difícil recuperar el nivel para competir al más alto nivel, el de un campeonato.

Durante ese tiempo, pudo observar cómo cambió la división. Según Pantoja, el peso mosca atraviesa por una nueva etapa, con nombres nuevos y peleas que han cambiado el panorama de la categoría.

“Veo muchas buenas peleas, vemos el Top 10 cambiar casi por completo”, dijo Pantoja a los medios de comunicación el miércoles. “Veo peleas increíbles en la división de peso mosca. Y creo que este sábado, con mi pelea contra Joshua Van, en el evento principal aquí en Los Ángeles, es muy especial”.

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Van, mientras tanto, llega a la revancha con la experiencia de haber disputado por primera vez cinco asaltos en una pelea de campeonato. El estadounidense también asegura haber trabajado en áreas de su estilo de pelea que considera que los fans todavía no han podido ver.

“He estado trabajando en mi estilo en el piso y ustedes lo verán”, dijo Van, quien es oriundo de Myanmar. “Lo intenté en la pelea contra Taira, pero no lo logré del todo. Pero esta vez verán un nivel diferente de Joshua Van”.

La confianza del campeón no ha disminuido, pues considera que la revancha representa la oportunidad de cerrar cualquier discusión alrededor de aquella primera pelea del 2025 y demostrar nuevamente su lugar en la división.

“No hay un ‘sí’”, afirmó Van. “Cuando le gane, seré uno de los grandes en esta división y luego el próximo retador vendrá e intentará quitarme el cinturón”.

Pantoja también reconoce que Van ha cambiado desde diciembre, destacando particularmente la pelea contra Taira y dijo que el campeón ha corregido aspectos de su estilo de pelea.

“Creo que Van con certeza evolucionó mucho después de nuestra pelea”, dijo Pantoja. “Tuvo la pelea contra Tatsuro Taira, creo que evolucionó y corrigió algunos errores que cometió en esa pelea. Así que creo que va a ser todo diferente”.

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Pantoja tampoco considera que es el mismo peleador que estará frente a Van.

“Las ganas siempre son las mismas”, dijo Pantoja. “Tengo las mismas ganas desde que era un niño, siempre quise pelear contra los mejores peleadores del mundo. Las ganas son las mismas, solo que creo que estoy mucho más maduro ahora”.

Pantoja reconoció que Van es un peleador de alto nivel, pero considera que la lesión impidió que ambos pudieran mostrar todo lo que podían dar.

“Es un peleador increíble”, dijo el peleador de 36 años. “Cuando ves pelear a Joshua Van, no cambia su rostro, siempre intenta estar en control. Y eso prueba lo bueno que eres”.

Aunque oficialmente perdió aquella noche, la lesión cambió el curso del combate antes de que pudiera realmente llevarse a cabo.

“Me lastimé el brazo, sé que como atleta perdí esa pelea y ahora tengo la oportunidad de pelear con el Joshua Van campeón del mundo, y eso es lo que quiero; quiero su mejor versión porque yo estoy en mi mejor versión también”.

La tensión ha subido de tono desde su primer encuentro.

En una conferencia de prensa realizada en agosto en Los Ángeles, los peleadores protagonizaron un intercambio que obligó a Dana White, el presidente de UFC, a intervenir. Pantoja se levantó de su asiento después de que Van lo interrumpiera, sin embargo, la situación no pasó a una confrontación física.

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Van sostiene que Pantoja ha intentado presentarlo como el antagonista de esta rivalidad.

“En lo que a mí respecta, yo soy su papá”, dijo Van. “Él estaba siendo respetuoso antes de la pelea y no sé qué está haciendo en las entrevistas y cosas así para hacerme quedar como el malo”.

Pantoja dio una explicación diferente a lo que ocurrió en aquel momento.

“Él hace un muy buen trabajo”, dijo Pantoja. “Necesitaba educación. Cuando me levanté intenté darle algo de educación. Soy de los 90s; en esa época, si no respetabas a tu madre o a tu padre, te daban una bofetada”.

A pesar de toda la mala energía, ambos han reconocido que existe respeto por las habilidades que presenta el rival. Van calificó a Pantoja como un peleador “muy, muy peligroso”.

“Va a estar motivado, va a tener más hambre y creo que este será el mejor Pantoja que veamos”, dijo Van. “Así que estoy muy bien preparado para esta pelea”.

Pantoja, por su parte, sabe que enfrenta a un campeón que ya tuvo la oportunidad de demostrar que puede competir durante cinco asaltos. El brasileño también vio la pelea de Van contra Taira como una fuente de información para su preparación.

“Pelea increíble, muy buena”, dijo Pantoja sobre su rival de 24 años. “Creo que es una buena pelea para todos los fans. Me mostró algo, pero sé que Joshua Van es muy joven y puede arreglar muchas cosas de esa pelea”.

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Para el brasileño, el objetivo de este fin de semana es claro.

“Al final del día, lo que importa es la victoria”, dijo Pantoja. “Cómo vaya a ser, si va a ser por decisión, decisión dividida, KO, sumisión, creo que cuanto más cerca de la pelea, menos importan las cosas. Cuanto más cerca de la pelea, ya no importa el campeonato, no importa el dinero, solo importa realmente la victoria”.

Van tampoco espera dejar que la pelea llegue a las tarjetas. Cuando se le preguntó si anticipaba llegar nuevamente al quinto asalto, respondió que no lo creía así.

“No creo que vaya a los cinco asaltos; lo terminaré dentro de los primeros tres asaltos”, dijo con confianza. “Va a ser por knockout o por sumisión, pero me inclino más hacia el knockout”.

Si Pantoja recupera el campeonato, se convertiría en apenas el tercer campeón de peso mosca en la historia de UFC en recuperar el cinturón después de haberlo perdido, junto a Deiveson Figueiredo y Brandon Moreno.

Para el brasileño, regresar a Los Ángeles también tiene un significado personal. Recordó que fue la primera ciudad que visitó cuando llegó a Estados Unidos en 2014 y que en aquella época llegó a dormir en un gimnasio.

Ahora volverá como retador al campeonato en el evento principal de UFC 331.

“Es tan lindo que la gente vea mi inicio aquí y vea lo lejos que he llegado”, recordó Pantoja. “Para mí lo mejor es ser el mismo sujeto de cuando llegué aquí en 2014; soy el mismo tipo en este momento y estoy muy contento y orgulloso de mí mismo”.

