Eugene Correa, peleador de Long Beach, es ejemplo de determinación y resiliencia para niños en hogares de crianza temporal

Desde muy temprana edad, el peleador de artes marciales mixtas (MMA) Eugene Correa ha librado otro tipo de batallas que van más allá del deporte y que son mucho más complicadas.

Nacido en Long Beach de padres jaliscienses, Eugene, también conocido como ‘El Conquistador de Sueños (Dream Conqueror)’, atravesó momentos muy complicados durante su niñez. Su infancia estuvo marcada por la inestabilidad familiar y el paso por el sistema de crianza temporal, o foster care. Debido al abuso doméstico que había en su casa, en 1997, cuando tenía tres años, Eugene y su hermana Nancy fueron separados de sus padres y de sus otros tres hermanos, y colocados en hogares temporales, donde, de acuerdo con él y su hermana, sufrieron otro tipo de abuso.

“Puede que mi padre fuera un poco alcohólico. Es cierto que a veces se portaba de forma abusiva. Pero fue más bien en el sistema donde sufrí más daños y abusos”, dijo Eugene, quien relató haber sido testigo y víctima de abuso físico y sexual por parte de adultos y otros menores dentro del sistema de crianza temporal.

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Los jóvenes hispanos o latinos representan aproximadamente el 22% del total de menores en hogares de crianza temporal en todo el país, según datos recopilados por la Fundación Annie E. Casey. En el condado de Los Ángeles, los niños y jóvenes latinos en el sistema de crianza temporal representan el 58.7% del total de menores dentro del sistema, de acuerdo con United Friends of Children.

De acuerdo con activistas y grupos de cuidado infantil, un número importante de jóvenes y niños sufre abusos en sus hogares temporales de crianza, aunque muchos de estos casos no se denuncian debido a la vulnerabilidad de los menores involucrados.

“No hablamos de ello y no lo hablamos porque no está reportado”, aseguró Mike Tikkanen, autor del libro Invisible Children, quien ha trabajado durante 30 años en el estudio del abuso infantil en el sistema y durante 12 años en el servicio de protección infantil.

El luchador de MMA Eugene Correa, de Long Beach, se dirige a la Jaula antes de enfrentarse a Anthony Figueroa, de Gilroy, por el título interino de peso ligero de A1 Combat el sábado 2 de mayo de 2026 en los Thunder Studios de Long Beach, California. (Scott Strazzante/ Especial para LA Times en Español)

Para Eugene, la separación de su familia, especialmente de su hermana mayor, Nancy, marcó su vida.

Nancy, dos años mayor que Eugene, estuvo en varios hogares de crianza temporal con su hermano y finalmente fue separada de él, algo que fue muy duro para ambos, especialmente para ella.

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“Nos separaron, entonces eso fue bastante fuerte y traumático para mí”, recordó Nancy, quien dijo que desde entonces se propuso ser un referente para sus hermanos, especialmente para Eugene, a pesar de que no tuvieron modelos a seguir en la familia.

Nancy recordó lo difícil que resultaba establecer un vínculo en los hogares de crianza temporal.

Eugene y Nancy Correa durante los años en que estuvieron en el sistema de crianza temporal. (Foto Familiar)

“Nunca haces un vínculo con la familia con la que estás, porque no sabes si vas a durar un mes, cinco meses, un año, dos semanas; entonces, a un niño eso le afecta bastante, no solamente en las relaciones de amistad y el vínculo como familiar, sino también, pues, académicamente, porque estás moviéndote de escuela, tu mente está en otras preocupaciones”, dijo Nancy, quien a pesar de todas las adversidades se graduó de la preparatoria y, posteriormente, de Cal State Long Beach. Quiso dar el ejemplo a sus hermanos al convertirse en la primera de su familia en graduarse de la universidad.

Pero no todos sus hermanos corrieron la misma suerte. Su hermana Nora enfrentó una adicción a las drogas que se agravó en su juventud, tras involucrarse con pandillas desde la secundaria. Su lucha contra las drogas, que incluyó un episodio al borde de una sobredosis, finalmente derivó en su deportación durante la administración del entonces presidente Barack Obama.

A raíz de su propia experiencia, Nancy fundó Remarkably Us, una organización sin fines de lucro dedicada a crear espacios seguros y empoderadores para jóvenes latinas que actualmente están, o han estado, en el sistema de crianza temporal. Creó la organización tras darse cuenta de que, cuando era niña dentro del sistema, rara vez veía a mujeres como ella representadas de forma positiva o como figuras de inspiración.

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Nancy Correa el día de su boda fue entregada en la iglesia por su hermano, Eugene. (Foto Familiar)

Abusos en el sistema y la resiliencia de Eugene

En un incidente particularmente traumático, Eugene relató que, siendo niño, fue atado y rociado con gasolina por la pareja de una de sus madres de crianza, tras una pelea con un hermano de crianza por unas cartas de Pokémon. Logró escapar de aquel hogar y pasó ese día sin techo, hasta que la policía intervino.

En otro episodio, durante una pelea con un hermano de crianza mayor que él, sufrió una fractura de brazo que requirió cirugía.

“Nada de eso me hizo caer. No me desanimó”, dijo Eugene al recordar esos momentos difíciles en el sistema.

“Desde niño, diría que hay dos palabras que lo describen: es una persona muy determinada y resiliente”, dijo Nancy, quien recordó que a su hermanito le encantaba la lucha libre de la WWE. “Gracias a él, creo que llegué a ser más de lo que yo pensé porque siempre lo tenía él en mente desde niña, como que quería enseñarle a él que se pueden lograr otros tipos de metas”.

Fue precisamente en los hogares de crianza temporal donde Eugene comenzó a practicar kárate y lucha libre, como una forma de protegerse del acoso escolar que sufría y de los problemas en casa. Con los años, esa necesidad de defenderse se transformó en una verdadera vocación deportiva.

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El luchador de MMA Eugene Correa, de Long Beach reza antes de enfrentarse a Anthony Figueroa, de Gilroy, por el título interino de peso ligero de A1 Combat el sábado 2 de mayo de 2026 en Thunder Studios, en Long Beach, California. (Scott Strazzante/Especial para LA Times en Español)

Eugene comenzó a tomar clases de jiu-jitsu y, gracias a su constancia en el deporte, se convirtió en peleador profesional de MMA, lo que lo posicionó como uno de los primeros exponentes destacados de Long Beach.

“Sin la pelea, a mí me gana el demonio”, reconoció Eugene, quien agregó que la depresión, los vicios y los malos hábitos aparecen en su vida cuando no está activo, algo común entre jóvenes con trauma infantil, según los expertos.

Hoy, a sus 33 años, Eugene sigue persiguiendo su sueño de debutar en UFC, aunque en su última pelea por el campeonato en A1 Combat, de Urijah Faber, cayó por decisión ante un rival que no dio el peso en el pesaje del día anterior. Además, Eugene sufrió una lesión en el menisco. En diciembre espera someterse a una operación y confía en que pronto regresará a la acción, pues retirarse no es una opción.

Eugene basa su estilo de pelea en el striking y el kickboxing, pero sobre todo en el jiu-jitsu brasileño. Se prepara con el entrenador Tracy Hess y ha compartido gimnasio con peleadores que han pasado por Bellator, como Aaron Pico y Emanuel Newton.

El oriundo de Long Beach abrió su propia academia en el vecindario de Belmont Heights, bajo el nombre de Champion’s Sol, con la meta de ofrecer clases gratuitas a estudiantes de escuelas de la zona. Sin embargo, el proyecto se vio truncado tras un año y medio de operaciones, debido a problemas con las instalaciones y a irregularidades en el proceso de solicitud de un fondo municipal al que había recurrido en busca de apoyo.

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A pesar de que cuenta con victorias en su carrera, también dijo haber vivido duras pruebas como atleta de MMA; incluso en la derrota, busca siempre la sabiduría, algo que, según dice, es muy valioso.

“Las derrotas te hacen humilde y una mejor persona. Y eso vale oro”, dijo Eugene.

Antes de su reciente derrota, Eugene venía de una racha de seis victorias que incluyó un triunfo sobre Owen Craugh, excampeón universitario All-American de lucha libre con marca invicta.

Eugene también compitió en Bellator, lo que, junto con su preparación al lado de peleadores de alto nivel, lo distingue de rivales más jóvenes con menos trayectoria.

Atribuye su fortaleza a su fe cristiana, que describe como su “principal entrenador”. En el pecho lleva tatuado el retrato de su madre, a quien considera su mayor inspiración.

Para sostener su carrera, al igual que muchos peleadores de MMA, Eugene ha trabajado como chofer, obrero de construcción y guardia de seguridad, pero ha encontrado mayor éxito como entrenador de niños.

Con la mira puesta en la UFC, Eugene continúa entrenando y compitiendo, decidido a convertir su historia de adversidad en una inspiración para personas y niños que han vivido en hogares de crianza temporal.

