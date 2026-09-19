Análisis de recta final de Grandes Ligas con Rickie Ricardo

A Mookie Betts, de los Dodgers de Los Ángeles (a la izquierda), le lanzan semillas Teoscar Hernández tras batear un jonrón solitario durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Gigantes de San Francisco, el viernes 18 de septiembre de 2026, en Los Ángeles.

Con apenas dos semanas de temporada regular por delante, Rickie Ricardo, la voz en español de los Yanquis de Nueva York desde hace 15 años, se muestra optimista sobre las posibilidades de Nueva York de asegurar la División Este de la Liga Americana.

En la actualidad, los Yanquis están a cuatro juegos de los Rays, pero Ricardo aún cree que los de la Gran Manzana remontarán y serán una amenaza real para todos los equipos en los playoffs.

“Realmente creo que los Yankees van a alcanzar a Tampa. Vamos a estar pegaditos”, pronosticó Ricardo en una entrevista reciente.

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Ricardo es uno de los analistas de DraftKings y voz legendaria que también narra en español los partidos de los Águilas de Filadelfia.

El comentarista destacó que el regreso del capitán Aaron Judge será determinante en el tramo final de la temporada regular. Judge regresó el jueves a la lista de lesionados con una distensión en la pantorrilla derecha.

Yanquis y Rays se enfrentarán cuatro veces en la última semana de la temporada regular, en una serie que, según Ricardo, definirá al campeón de la división.

Sobre el resto de la Liga Americana, Ricardo fue tajante, pues fuera de Houston y Tampa Bay, considera que los demás contendientes, incluidos los Medias Blancas de Chicago, no representan una amenaza real en una serie corta de postemporada.

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Aaron Judge, jugador lesionado de los Yankees de Nueva York, observa lo que ocurre en el campo desde el banquillo del equipo durante la novena entrada de un partido de béisbol contra los Diamondbacks de Arizona, el viernes 18 de septiembre de 2026, en Phoenix. (Ross D. Franklin / Ap Photo/ross D. Franklin)

Ricardo ve un panorama distinto en la Liga Nacional, donde ubica a los Dodgers, bicampeones, en un terreno más competitivo que el de los Yanquis. Señaló que la lesión de Shohei Ohtani afecta sobre todo su rol como lanzador, no como bateador, y que Los Ángeles necesitará que el cerrador Edwin Díaz recupere su nivel para la postemporada.

El narrador mencionó a los Bravos de Atlanta, con Zack Wheeler, Christopher Sánchez y Jesús Luzardo en la rotación, y a los Cerveceros de Milwaukee, líderes de la Liga Nacional, como los rivales más peligrosos para un tercer título consecutivo de los Dodgers.

“Es muy difícil ganar una vez. Es hasta más difícil ganar dos veces, pero ganar tres series mundiales consecutivas es bien, bien difícil. La Liga Nacional es mucho más fuerte

que la Liga Americana en una serie corta”, dijo Ricardo.

Miguel Rojas, de los Dodgers de Los Ángeles, realiza una sesión de bateo antes de un partido de béisbol contra los Marlins de Miami, el viernes 11 de septiembre de 2026, en Miami. (Lynne Sladky / Ap Photo/lynne Sladky)

Por otra parte, Ricardo se declaró partidario absoluto del sistema automatizado de bolas y strikes (ABS, por sus siglas en inglés).

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“Yo quisiera el ABS para cada lanzamiento del juego”, afirmó, argumentando que ningún otro aspecto del béisbol depende tanto del criterio humano como el conteo de bolas y strikes.

También respaldó la regla del corredor automático en segunda base durante entradas extra y el reloj de lanzamientos, que atribuye a una gestión visionaria del comisionado Rob Manfred para agilizar el ritmo del juego.

Ricardo repasó la evolución de las transmisiones deportivas en español en Estados Unidos. Destacó que equipos de ciudades sin grandes comunidades hispanas, como San Luis, Minnesota y Detroit, han comenzado a invertir en transmisiones en español.

Además de su labor como narrador, Ricardo conduce sus propios programas de debate deportivo en las emisoras WFAN de Nueva York y WIP de Filadelfia, y presta servicios de análisis deportivo para la compañía de apuestas DraftKings.

Consultado sobre qué recomienda a quienes buscan iniciar una carrera en la narración deportiva, Ricardo insistió en la pasión y la práctica constante: grabar transmisiones de juegos de ligas menores, de high school o de colegio y enviarlas a los departamentos de locución de los equipos.

“Esto no llega de un día para otro. Hay que empezar por abajo”, señaló Ricardo, quien también recomienda hablar dos idiomas.

