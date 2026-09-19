Ecuatoriano Marlon Vera sorprende y corta racha de cuatro derrotas; cubano Despaigne gana en preliminares de UFC 331

Marlon Vera (izquierda), de Ecuador, celebra su victoria por nocaut en el combate de peso gallo contra Charles Jourdain, de Canadá, durante el UFC 331: Van contra Pantoja 2, celebrado en el Crypto.com Arena el 19 de septiembre de 2026 en Los Ángeles, California.

Marlon “Chito” Vera llegó con urgencia a la pelea estelar de las preliminares de UFC 331, y el ecuatoriano, excontendiente al título de peso gallo, no se rindió ante la presión y obtuvo una sólida victoria por nocaut sobre el favorito canadiense Charles Jourdain la noche del sábado en el Crypto.com Arena, con lo que cortó una racha de cuatro derrotas consecutivas.

La pelea fue parte de la cartelera encabezada por Joshua Van y Alexandre Pantoja, quienes disputarán esta misma noche el campeonato de peso mosca de UFC en Los Ángeles.

La tarea era complicada para el veterano, pues Jourdain (18-9-1), de 30 años, llevaba una racha de tres victorias consecutivas, aunque advirtió que no podía subestimar a su oponente, apesar de que muchos consideraban esta una contienda de trámite para el canadiense.

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Pero terminó siendo algo muy distinto.

La contienda llegó a su sorprendente final cuando, después de dos muy buenos asaltos en los que dominó el ecuatoriano, Vera conectó a Jourdain y este, ya en la lona, le señaló al réferi que no podía continuar.

“Chito” (24-12-1) derribó a su oponente en dos ocasiones en el segundo asalto, ante un público que se le rendía.

“Mi fe, mi corazón, era lo que tenía”, dijo Vera tras el combate. “Todo es posible… Ha sido un camino muy largo. Hemos tenido un nuevo equipo, los hermanos Rosas. El trabajo duro paga”.

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Vera, de 33 años, perdió en su pelea titular de 2024 por decisión unánime ante el entonces campeón Sean O’Malley en UFC 299. Desde entonces enfrentó a rivales de primer nivel, como el excampeón de peso mosca Deiveson Figueiredo, Aiemann Zahabi y la joven promesa David Martinez. En los cuatro combates llegó hasta el final, pero los jueces favorecieron a su oponente, por lo que cambió de entrenador en busca de mejor suerte.

Y vaya que le resultó.

Vera tuvo un buen primer asalto, en el que agarró a Jourdain en dos ocasiones mientras este intentaba conectar patadas. También lo acorraló en la reja y pareció controlar las acciones, ante un público que lo apoyaba. Vera ya lleva varios años entrenando en el sur de California.

Frustrado, Jourdain intentó algo desesperado en el último asalto, sabiendo que estaba abajo en las tarjetas, pero fue Vera quien lo conectó con una izquierda a la cara, que lo hizo retroceder, caer lentamente a la lona y pedir el fin de la pelea.

Vera salió alegre, festejando su gran victoria, cuando muchos ya cuestionaban su continuidad en el deporte.

Cubano Despaigne domina a Tuvasa en duelo de peso pesado

Robelis Despaigne, de Cuba, se lleva la victoria por decisión dividida frente a Tai Tuivasa, de Australia, en su combate de peso pesado celebrado durante el UFC 331: Van contra Pantoja 2 en el Crypto.com Arena el 19 de septiembre de 2026 en Los Ángeles, California. (Luke Hales / Getty Images)

En otro combate sumamente electrizante, el cubano Robelis Despaigne (7-2) derrotó a Tai Tuvasa (15-11) en peso pesado. Los jueces dieron tarjetas de 29-28 (x2) y 28-29, por decisión dividida a favor del cubano.

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Despaigne y Tuvasa comenzaron su combate a todo vapor, con poco estudio y lanzando golpes de alto calibre, que daban la sensación de que la pelea podía terminar de forma prematura en cualquier momento.

Ambos tuvieron serios intercambios dentro del octágono al inicio de la pelea, lo que puso a la afición de pie. Tuvasa y Despaigne compartieron el dominio a ras de piso en un primer asalto sumamente explosivo y apretado. En el segundo, el cubano derribó a Tuvasa, al igual que en el tercero, para inclinar aún más la balanza y conectar más combinaciones contra el peleador australiano. Al escuchar la chicharra final, el público los aplaudió en reconocimiento del esfuerzo de ambos peleadores, que difícilmente parecían capaces de aguantar los tres asaltos.

En peso mediano, el brasileño Ryan Gandra (11-1) venció a Ozzy Díaz (10-5) en un asalto. Gandra, que había terminado sus dos últimas peleas en segundos, hizo lo mismo con Díaz al conectarlo con combinaciones y, luego de que el nativo de Los Ángeles chocara contra la reja, siguió castigándolo hasta que el réferi detuvo el combate a los 2:04 del primer asalto.

Ryan Gandra (der.) castiga a Ozzy Díaz en UFC 331 el sábado en Los Ángeles. (Jowal Quitl/Especial para LA Times en Español)

Díaz, de origen guatemalteco, peleaba a solo unas cuantas millas de donde creció.

Además, Michael Aswell Jr. (12-5) derrotó al surcoreano JooSang Yoo (9-2) en peso pluma. Los jueces dieron tarjetas de 29-28 (x2) y 28-29, por decisión dividida. Aswell Jr. y Yoo tuvieron una pelea poco vistosa, especialmente en el tercer asalto, en el que ambos midieron fuerzas a ras de piso durante varios minutos, por lo que recibieron la rechifla de la afición.

Otros resultados

Giga Chikadze (15-7) cayó ante Joanderson Brito (15-7-1) por nocaut técnico en el primer asalto en peso pluma. El brasileño derribó a Chikadze y lo castigó con golpes de martillo a la cabeza hasta que el réferi consideró que era suficiente y terminó el combate a los 1:57 del primer asalto.

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Otra pelea que terminó rápido fue la de Casey O’Neill (12-2), quien rindió a Eduardo Maora (12-3) en un asalto en peso mosca, al someterlo con una palanca al brazo tras una defensa extraordinaria.

En una contienda muy atractiva en peso mediano, el armenio-estadounidense Edmen Shahbazyan (17-6) derrotó a Brunno Ferreira (15-5) por decisión unánime. Shahbazyan conectó varios golpes efectivos al cuerpo, incluida una patada muy potente al estómago de Ferreira. En el tercer asalto, lo derribó y lo conectó en un par de ocasiones para llevarse claramente el asalto. Los jueces dieron 29-28 (x2) y 30-27. El brasileño sufrió un piquete de ojos al finalizar el segundo asalto, lo que detuvo la contienda por varios minutos.

