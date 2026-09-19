Joshua Van vuelve a vencer a Alexandre Pantoja y confirma su campeonato en Los Ángeles en UFC 331

Alexandre Pantoja no tocó el guante de Joshua Van antes de comenzar la pelea. Nueve meses después de que una lesión terminara en apenas 26 segundos con su reinado como campeón de peso mosca, el brasileño regresó al octágono para intentar recuperar el cinturón que había perdido ante el mismo rival.

Esta vez no hubo lesión que detuviera el combate. Pantoja salió decidido a imponer su lucha desde los primeros segundos, pero Van encontró la manera de mantenerlo a distancia, responder con su boxeo y sobrevivir a los intentos de derribo del excampeón.

Después de cinco rounds, los jueces dieron la pelea al oriundo de Myanmar por decisión unánime, con tarjetas de 49-46, 49-47 y 50-45.

Anuncio

Van conservó el título de las 125 libras en el combate estelar de UFC 331, celebrado el sábado en el Crypto.com Arena ante 19,357 aficionados que agotaron las entradas en Los Ángeles. Según Dana White, la recaudación de la velada fue de una taquilla de $8.3 millones, la más alta en la historia de la arena.

El resultado también puso fin a cualquier interrogante sobre la manera en que Van había ganado el campeonato la primera vez.

En diciembre de 2025, Pantoja había lanzado una patada alta que Van atrapó. El brasileño perdió el equilibrio y apoyó su brazo izquierdo sobre la lona para amortiguar la caída, pero su codo se dislocó. El combate terminó a los 26 segundos y Van recibió el cinturón.

Nueve meses después, ambos tuvieron la oportunidad de resolver la pelea dentro del octágono.

La animosidad que había crecido durante los meses previos se hizo evidente desde el inicio. Pantoja no quiso tocar los guantes y, cuando comenzó el combate, fue directamente por Van. El brasileño consiguió un derribo temprano y buscó mantener al campeón contra la lona, intentando convertir la pelea en un combate de lucha y control.

Van resistió y consiguió volver a ponerse de pie. Durante los primeros minutos, Pantoja insistió en llevar la pelea al suelo, mientras Van trataba de mantenerla de pie y aprovechar su boxeo. La falta de acción durante algunos pasajes provocó los primeros abucheos de la afición en el Crypto.com Arena.

Anuncio

Pero el ritmo cambió.

Van comenzó a encontrar espacios con sus manos y Pantoja tuvo que absorber golpes mientras seguía buscando el derribo. El campeón también mostró una mejor defensa de las entradas del brasileño conforme avanzaron los rounds.

En el segundo asalto, el combate tuvo que detenerse brevemente después de que Pantoja reclamara un cabezazo. El golpe fue revisado y se determinó que había sido accidental, por lo que la pelea continuó.

“Ni siquiera sé por qué se estaba alterando. Él vino hacia mí tirando golpes y yo solo trataba de contraatacar y simplemente me golpeó en la cabeza”, explicó Van. “Supongo que… tengo una cabeza más dura. Así que ahora empezó a quejarse y todo eso. Él decía ‘Me diste un cabezazo, estás haciendo trampa’. Y yo le dije: ‘¡Tú me golpeaste a mí!’. Así que… um… eso fue todo”.

Van empezó a tomar mayor control del combate durante el segundo y tercer round. Su boxeo le permitió mantener a Pantoja a distancia y responder cuando el brasileño intentaba entrar para derribarlo. Pantoja siguió presionando, pero ya no podía controlar la pelea en el suelo durante períodos prolongados.

El cuarto asalto permitió al excampeón recuperar parte del control que había perdido. Pantoja logró llevar nuevamente a Van a la lona y trabajó desde arriba durante buena parte del round, una muestra de que todavía podía complicar al campeón cuando conseguía imponer su estilo.

Van, sin embargo, terminó la pelea con su mejor momento.

“Sabía que lo lastimé, ya sabes, sabía que lo lastimé”, dijo Van. “Él es un gigante mental, ya sabes. Simplemente no quiso caer. No quiere mostrar que está lastimado, pero sé que muy dentro de él estaba lastimado, pero como dije, amigo, por eso lo respeto tanto”.

Anuncio

En el quinto asalto, el campeón conectó un potente golpe de derecha que derribó a Pantoja. El brasileño logró recuperarse y continuar hasta el final, pero el golpe terminó de inclinar la pelea a favor de Van.

El campeón llegó a la revancha después de haber defendido el cinturón en mayo ante Tatsuro Taira, a quien derrotó por nocaut técnico en el quinto round. Pantoja, en cambio, no había vuelto a competir desde aquella noche de diciembre en la que una lesión en el codo puso fin a su campeonato.

“No hay nada que probar, amigo. Como dije, la primera pelea sabía que iba a ganar también. Así que es como: ‘Ok, ¿quieren verme ganar otra vez?’”.

Antes de la pelea, la tensión entre ambos había aumentado. Van había insistido en que su primera victoria no fue producto únicamente de la lesión de Pantoja, mientras el brasileño cuestionaba que el resultado de diciembre no demostraba quién era realmente el mejor peleador.

La respuesta, en esta ocasión, llegó después de 25 minutos.

Arman Tsarukyan vs. Mauricio Ruffy: Peso ligero

El combate coestelar de la noche también terminó antes de lo esperado.

Arman Tsarukyan y Mauricio Ruffy llegaron al Crypto.com Arena con una pelea pactada a cinco rounds y con posiciones importantes en la división de peso ligero en juego. Ruffy había aceptado el combate con apenas cuatro semanas de preparación después de que Charles Oliveira quedara fuera de la cartelera.

Ruffy comenzó dispuesto a intercambiar golpes y mostró velocidad durante los primeros minutos. Tsarukyan, como había hecho durante buena parte de su carrera, buscó utilizar su lucha para cambiar el escenario de la pelea.

Anuncio

El armenio consiguió llevar a Ruffy contra la reja y comenzó a trabajar con los codos. A los 4:56 del primer round, conectó dos codazos que dejaron fuera de combate al brasileño y obligaron al referí a detener la pelea.

“Vine a Los Ángeles a disfrutar la ciudad”, dijo Tsarukyan. “Pero también vine a ganar. Le debo esos codazos a uno de mis entrenadores que me enseñó a usarlos”.

Alonzo Menifield vs. Iwo Baraniewski: Peso semipesado

La cartelera principal comenzó con una pelea que terminó siendo una prueba de resistencia para Alonzo Menifield.

El angelino enfrentó al invicto Iwo Baraniewski y sufrió una lesión en el pulgar izquierdo durante el primer round. Sorpresivamente, después de ser revisado, Menifield recibió autorización para continuar y completó los tres asaltos.

Los jueces terminaron otorgándole la victoria por decisión dividida, con tarjetas de 29-28, 29-28 y 28-29.

“En el primer round”, dijo Menifield sobre el momento de la espeluznante fractura que aparentemente mostraba el hueso del dedo.

Anuncio

El peleador explicó después por qué decidió continuar pese a la lesión.

“Si se me hubieran roto el pulgar, la muñeca entera y todos los dedos, habría seguido adelante”, dijo Menifield. “Porque cuando camino por las calles de Los Ángeles y veo a esas personas sin hogar, tengo que decirte que veo a mi madre. Veo a mi madre rebuscando en la basura, tal como lo hacía cuando yo era pequeño. La vi en los contenedores de basura cuando yo era niño y eso me partió el corazón. Por eso siempre quise ser fuerte. De ahí vengo yo; esa es mi fortaleza”.

Baraniewski llegaba buscando mantener su paso dentro de UFC después de haber conseguido sus tres primeras victorias en la organización, todas por nocaut en el primer round. Antes de llegar a UFC, el polaco también había construido una racha de seis triunfos terminados en el primer asalto antes de unirse a UFC.

Gable Steveson vs. Sean Sharaf: Peso pesado

Gable Steveson buscaba su segunda victoria desde su llegada a UFC, pero Sean Sharaf necesitó apenas 12 segundos para cambiar el rumbo de la pelea.

El palestino-estadounidense conectó un jab directo a la mandíbula de Steveson que derribó al medallista olímpico. El referí intervino de inmediato para decretar el nocaut, el tercero de los más rápidos registrados en la historia de la división de peso pesado.

“No me sorprende, [explícito]”, dijo Sharaf tras el combate. “Me siento increíble. Trabajé muy duro, recé con mucha fe. Creí en mí mismo cuando nadie más lo hacía. Quiero darles las gracias a todos por su apoyo”.

Sharaf permaneció unos instantes en el octágono después de su victoria y recitó en árabe una oración del Corán. Se trató de la Surah Al-Fatiha, el primer capítulo del libro sagrado del Islam.

Anuncio

Patricio Pitbull vs. Doo-ho Choi: Peso pluma

Patricio Pitbull llegó a Los Ángeles después de haber ganado solo una de sus tres peleas anteriores en UFC. Frente a él estaba Doo-ho Choi, quien buscaba continuar el buen momento que había iniciado con una victoria sobre Daniel Santos.

La pelea duró poco.

Pitbull conectó una potente mano derecha que hizo tambalear a Choi. El brasileño aprovechó el momento, llevó la pelea al suelo y continuó atacando hasta que el referí intervino.

Choi fue declarado noqueado oficialmente a los 3:28 del primer round.

“Me disculpo por mis últimas dos peleas y estoy feliz por darles un triunfo hoy”, dijo el brasileño tras la pelea.