Chargers vuelven a fallar y caen por segunda vez, esta vez ante los Raiders en SoFi Stadium

Los Chargers cayeron el domingo en su debut de la temporada en casa, en el SoFi Stadium de Inglewood, ante los Raiders de Las Vegas por marcador de 26-14 y sumaron su segunda derrota en lo que va del joven campeonato de la NFL.

El resultado dejó a Los Ángeles con marca de 0-2, mientras que Las Vegas mejoró a 2-0 después de haber derrotado a los Dolphins de Miami en la Semana 1.

En el historial entre ambos, los Chargers llegaban al partido con superioridad en casa tras ganar 17 de 23 encuentros. Además, habían ganado los últimos cinco enfrentamientos disputados en casa ante Las Vegas. Los Raiders, sin embargo, terminaron con esa racha.

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Los Bolts habían perdido su primer juego de la temporada ante los Cardinals de Arizona, en un encuentro en el que también cometieron errores que terminaron influyendo directamente en el resultado.

“Hay trabajo por hacer”, dijo el entrenador en jefe de los Chargers, Jim Hurbard. “No dimos el salto que queríamos de la Semana 1 a la Semana 2 en algunas de esas áreas, en algunos de esos márgenes, en algunas de esas áreas. Pero eso es todo lo que hacemos. Eso es todo lo que sabemos hacer”.

El conjunto de Las Vegas llegó dirigido por el entrenador novato Klint Kubiak, quien había celebrado su primer triunfo al frente del equipo en el debut ante los Dolphins de Miami.

Del otro lado, Jim Harbaugh dirigió su partido número 100 de temporada regular como entrenador en jefe en la NFL, una cifra que lo convirtió en la tercera persona en la historia de la liga en alcanzar al menos 100 partidos como head coach después de haber sido titular en al menos 100 encuentros como quarterback.

Harbaugh se unió en ese registro a los miembros del Salón de la Fama Bart Starr y Norm Van Brocklin.

El primer cuarto terminó sin puntos, pero los Chargers tuvieron una oportunidad de ponerse arriba en el marcador cuando Cameron Dicker falló un intento de gol de campo.

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Las Vegas abrió el marcador a los 11:51 del segundo periodo, cuando Kirk Cousins encontró a Tre Tucker con un pase de 40 yardas para poner a los Raiders arriba 7-0.

Los Chargers respondieron con una ofensiva de 10 jugadas y 69 yardas que terminó con un acarreo de una yarda de Omarion Hampton a los 5:26 del segundo cuarto.

Hampton volvió a ser una de las principales opciones ofensivas de Los Ángeles y terminó con 94 yardas en 23 acarreos, además de anotar el touchdown que empató el partido.

La igualdad duró poco. Con cuatro segundos antes del descanso, Matt Gay conectó un gol de campo de 59 yardas para devolverle la ventaja a Las Vegas, 10-7.

El segundo cuarto también dejó una de las jugadas que marcaron el desarrollo del encuentro. Los Chargers tuvieron problemas para proteger el balón y terminaron con seis fumbles, aunque solo uno fue recuperado por los Raiders.

Uno de ellos llegó cuando Hampton perdió el balón en el tercer cuarto. El linebacker Nakobe Dean provocó el fumble y Jeremy Chinn recuperó para Las Vegas, devolviendo el balón 43 yardas hasta la yarda 16 de los Chargers.

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La defensa de Los Ángeles logró evitar que esa jugada terminara directamente en puntos, pero las pérdidas de balón se convirtieron en un problema recurrente durante el partido.

Justin Herbert también perdió el balón después de ser capturado por Malcolm Koonce en el primer cuarto, aunque Tre Harris recuperó el fumble para los Chargers.

Los fumbles o balones sueltos de Los Ángeles no terminaron en posesión de Las Vegas, pero reflejaron los problemas que tuvo el equipo para mantener el control de la ofensiva. Los Chargers tuvieron seis fumbles en el partido.

“Es solo ejecutar a un alto nivel como sabemos que podemos”, dijo el mariscal de campo de los Chargers. “Y no jugar atípicamente, así que para nosotros es solo salir a ejecutar y hacer esas jugadas cuando sea necesario”.

Herbert terminó el partido con 14 pases completos en 23 intentos para 188 yardas, un touchdown y una intercepción.

El mariscal de campo de los angelinos sufrió la intercepción en el primer cuarto, cuando un envío dirigido a David Njoku fue desviado y terminó en manos del novato Hezekiah Masses.

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“Tenemos que ser mejores”, dijo Herbert. “Saber de lo que somos capaces cuando hacemos nuestro trabajo y asegurarnos de poner nuestro mejor producto allá afuera”.

Los Chargers lograron reaccionar después del descanso. Herbert condujo una ofensiva de 74 yardas en el tercer cuarto que terminó con un pase de 10 yardas a Oronde Gadsden II para empatar el partido 14-14.

Pero la ofensiva de Los Ángeles volvió a perder ritmo después de esa anotación.

Las Vegas respondió con otra serie de 74 yardas que terminó con un pase de 13 yardas de Cousins a Tre’ Tucker para recuperar la ventaja, 17-14.

Los Chargers tuvieron oportunidades para volver a acercarse en el cuarto periodo, pero no pudieron convertirlas en puntos.

En una de sus últimas posesiones, Los Ángeles avanzó hasta territorio de Las Vegas, pero una jugada que terminó con un fumble cortó la serie y dejó nuevamente el balón en manos de los Raiders.

Las Vegas aprovechó el momento para consumir tiempo y, con 2:59 por jugar, Cousins encontró a Colby White para un touchdown de 11 yardas que amplió la ventaja a 24-14.

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“Salimos a jugar lo mejor posible”, dijo Herbert. “Y, sabes, no fue lo suficientemente bueno hoy, así que no hay tiempo para que seamos pacientes con cómo estamos jugando. No es lo suficientemente bueno, así que tenemos que ser mejores”.

Cousins terminó con 19 pases completos en 29 intentos para 253 yardas, tres touchdowns y una intercepción. Tre Tucker fue su principal objetivo con cinco recepciones para 119 yardas y un touchdown.

Los Raiders terminaron con 306 yardas, apenas seis más que los Chargers, que acumularon 300. La diferencia estuvo en buena medida en las oportunidades que Los Ángeles no pudo aprovechar y en las pérdidas del ovoide.

El partido también dejó una preocupación para Los Ángeles con David Njoku. El ala cerrada salió del encuentro después de sufrir una lesión en la rodilla durante el segundo cuarto. Njoku terminó con una recepción para nueve yardas.

Los Chargers ahora tendrán que buscar su primera victoria de la temporada fuera de casa. Jugarán sus siguientes dos partidos como visitantes ante los Bills de Buffalo el domingo 27 de septiembre a las 10 a.m. PT por Fox Sports y ante los Seahawks de Seattle el 4 de octubre a la 1:25 p.m. PT.

Por su parte, los Raiders seguirán de viaje cuando visiten el Caesars Superdome para enfrentar a los Saints de Nueva Orleans el próximo domingo a la 1:25 p.m. PT por Paramount+.