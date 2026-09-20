Con siete juegos por jugar, el Galaxy y se mete a puestos de playoffs, LAFC pierde terreno

El LA Galaxy remontó en los minutos finales y venció 3-2 al Minnesota United el sábado por la noche en el Allianz Field, un resultado que complica las aspiraciones de playoffs del equipo local y revive las ilusiones del equipo angelino, que entraría a puestos de postemporada si la campaña actual terminara ahora.

El argentino Pablo Ruiz abrió el marcador para el Galaxy al minuto 12 con un tiro libre de pierna izquierda. Minnesota respondió con dos goles seguidos, por conducto de Marcus Caldeira al minuto 23 y Kelvin Yeboah al 30, y se fue al descanso arriba 2-1.

El partido cambió cuando Galaxy mandó a la cancha a João Klauss y Marco Reus. Ambos fueron protagonistas en el tramo final, pues en menos de cinco minutos, dentro de los últimos 15 del encuentro, el conjunto angelino marcó dos veces para voltear el marcador y llevarse los tres puntos. Klauss anotó al 76 y Reus al 80 para darle la vuelta al marcador.

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“Es una victoria enorme. En estos momentos, cada vez que consigues sumar tres puntos, sobre todo contra equipos que están en esta lucha, en este grupo tan reñido de equipos que luchan por las plazas de playoff, es algo muy importante. Como vemos, tres puntos cambian la clasificación”, dijo Greg Vanney, técnico del Galaxy, sobre el triunfo.

Anoche en un estupendo partido en Minnesota LA Galaxy consiguió un auténtico triunfazo de visitante perdia 2-0 y lo termino dando vuelta.



Marco Reus hizo el gol del triunfo , son 3 puntos para el Galaxy que sueña con ingresar a Playoffs. pic.twitter.com/pv84fWzs9k — MLS Plus (@MLSPlusX) September 21, 2026

Con la victoria, el Galaxy (8-10-9, 33 puntos) se despegó aún más de Minnesota (7-11-8, 29 puntos) en la tabla de la Conferencia Oeste. Con siete partidos por jugar para el Galaxy, ahora está en la octava posición.

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Para los Loons, la derrota fue la cuarta consecutiva y no ganan como locales desde el 18 de abril, lo que marca una racha de 10 partidos sin ganar en casa. Minnesota es penúltimo de la conferencia Oeste y aún está a tres puntos de Portland, el noveno en el Oeste y poseedor del último puesto de playoff.

El Galaxy será anfitrión del Colorado Rapids el sábado, 26 de septiembre (7:30 p.m.).

LAFC empata con sabor a derrota

Marc Dos Santos, técnico de LAFC. (Kevork Djansezian / Getty Images)

En San José, Reid Roberts anotó en el octavo y último minuto del tiempo añadido y el San José Earthquakes rescató el sábado un empate 2-2 ante LAFC, que jugó con un hombre menos desde la primera mitad, ante 40,518 aficionados el sábado en el Levi’s Stadium.

El resultado deja al LAFC con un récord de 11 victorias, ocho derrotas y ocho empates, y lo mantiene entre los seis primeros de la Conferencia Oeste, aunque el empate lo dejó con sabor a derrota, pues había hecho un gran esfuerzo para llevarse los tres puntos.

Con siete partidos por jugar, el Negro y Oro ahora se ubica en el sexto puesto del Oeste, fuera de puestos para tener ventaja de local en playoffs.

El conjunto angelino se puso al frente en el minuto 34. Son Heung-min recibió un pase de Mark Delgado cerca del círculo central, encaró hacia el arco y sacó un disparo de zurda, raso y con efecto, desde unos 25 yardas, que superó al arquero Angus Gunn y se coló junto al poste. Fue el sexto gol del surcoreano en la temporada regular de la MLS.

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La alegría duró apenas dos minutos. En el 36, el capitán Aaron Long vio la tarjeta roja directa por frenar una clara oportunidad de gol de un rival que salía al contragolpe. El VAR revisó la jugada y confirmó la expulsión.

SENSATIONAL from Son! 💫



A perfectly-placed curler to put @LAFC up 1-0 at Levi's Stadium! pic.twitter.com/i9WUrNDkJ9 — Major League Soccer (@MLS) September 20, 2026

El goleador Denis Bouanga anotó al 53. Cuando parecía que el LAFC se llevaba los tres puntos, San José comenzó a reaccionar. Preston Judd anotó al 70, mientras que Roberto anotó al 98, para el 2-2 definitivo, aunque el técnico Marc Dos Santos se quejó de una jugada previa al gol del empate, además del tiempo de reposición.

“Es vergonzoso”, dijo Dos Santos sobre la actuación del réferi Drew Fischer.

“Jugamos quizás por lo menos 65 minutos con un hombre de menos y eso habla del corazón del equipo, del sacrificio”, añadió el técnico de Los Ángeles. “El problema no es jugar con uno menos, sino jugar con uno menos durante tanto tiempo. El equipo se cansa poco a poco”.

San José es quinto en el Oeste, un punto por encima del LAFC.

El técnico de San José, Bruce Arena, el más ganador en la historia de la MLS, había dicho esta semana que las mejores rivalidades de la liga son entre los equipos de California, y volvió a defender esa idea después del partido.

“Estos son los mejores partidos que jugamos cada año y es fantástico”, dijo Arena. “Espero que continúe, porque hay mucha competitividad entre los equipos y las aficiones son tremendas en estos juegos. Los clubes de California tienen las mejores rivalidades y la mejor competencia en toda la MLS”.

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El LAFC visitará ahora a Dallas en el Toyota Stadium de Frisco, Texas, el sábado (5:30 p.m.).