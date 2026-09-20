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‘Pitbull’ Cruz noquea a Néstor Bravo, retiene título y perfila una pelea ante Ryan García

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Isaac Cruz observa tras derribar a Néstor Bravo durante su combate por el título interino de peso superligero del CMB en el Pechanga Arena, el 19 de septiembre de 2026, en San Diego, California.
(Melina Pizano / Getty Images)
Eduard Cauich.
Por Eduard Cauich
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El mexicano Isaac ‘Pitbull’ Cruz conectó un potente gancho de izquierda en el sexto asalto para derribar a Néstor Bravo y defender su cinturón interino superligero del Consejo Mundial de Boxeo la noche del sábado en el Pechanga Arena de San Diego.

Ante una afición estruendosa, el mexicano (29-3-2, 19 KOs) salió a atacar desde el primer campanazo. Ambos púgiles buscaron acomodarse a distancia corta y terminaron forcejeando hasta caer a la lona en varias ocasiones. El réferi Thomas Taylor no lo toleró y advirtió a los dos.

Bravo (24-2, 17 KO), de Puerto Rico, recibió además llamados de atención por dos golpes bajos. En el cuarto round, Taylor le descontó un punto por derribar a Cruz al suelo. El campeón respondió tambaleándolo con un gancho de izquierda., en lo que fue el inició del fin para el boricua.

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“Peleamos con inteligencia. El aspecto mental me ayudó a manejar la pelea cuando Bravo intentaba sacarme de mi zona de confort. Me mantuve sereno y eso hizo la diferencia al final”, dijo Cruz.

Bravo aseguró que su plan era volver la pelea más física en los rounds finales y que un golpe en la nuca en el primer asalto lo lastimó.

“Siento que empecé a recuperarme en el tercero o cuarto”, dijo Bravo. “Pero sin excusas, él fue el mejor. Fue su noche, que Dios lo bendiga”.

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El retador también cuestionó el descuento de punto.

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Isaac Cruz se dirige al ring antes de su combate por el título interino del CMB en el peso superligero contra Néstor Bravo en el Pechanga Arena, el 19 de septiembre de 2026, en San Diego, California.
(Melina Pizano / Getty Images)

“Siento que se debió a que estábamos en su casa”, afirmó. “Él era el campeón. Si peleáramos en Puerto Rico, probablemente me favorecerían a mí. Él fue físico y sucio”, dijo Bravo.

De esta manera, Cruz se perfila para un duelo ante Ryan García, campeón de peso welter del CMB, quien viene de vencer a Conor Benn en solo dos asaltos. García tendría ventajas físicas, cokmo de alcance, estatura y velocidad sobre el mexicano, pero este no es extraño a las desventajas y tiene el pundonor para darle peleas competitivas a varios rivales.

“Hey Ryan, estoy aquí”, dijo Cruz al finalizar el combate. “Quiero mi próxima pelea contigo. Vamos Ryan”.

García, conocido por estar en las redes sociales a todo momento, le respondió rápidamente.

“Vamos a hacerlo en diciembre. La oferta está en la mesa”, dijo García, quien reiteró en las redes sociales que estaba disponible para pelearle en diciembre o enero.

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Eduard Cauich

Eduard Cauich, a native of Yucatán, Mexico, holds a journalism degree and a master’s in mass communications from Cal State Northridge. He specializes in sports and coverage of the Latino communities. His career includes roles at Univision New Mexico, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América and La Opinión.

Eduard Cauich, originario de Yucatán, México, es graduado en Periodismo y tiene un máster en Comunicación de la Universidad Estatal de California en Northridge. Está especializado en deportes y en la cobertura de las comunidades latinas. A lo largo de su carrera ha trabajado en Univision Nuevo México, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América y La Opinión.

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