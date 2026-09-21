Jaxson Dart sale lesionado y Rams golpean con fuerza a Giants en noche descomunal de Davante Adams

El corredor de los Rams de Los Ángeles, Blake Corum (24), supera al tackle defensivo de los Giants de Nueva York, Josh Tupou (94), durante la segunda parte de un partido de fútbol americano de la NFL disputado en Inglewood, California, el lunes 21 de septiembre de 2026.

Los Giants de Nueva York perdieron a su mariscal de campo por lesión durante la contundente derrota 28-6 ante los Rams de Los Ángeles en el partido del lunes por la noche en el SoFi Stadium.

Jaxson Dart, quarterback de segundo año, sufrió una lesión en la rodilla izquierda en la última jugada de la primera serie ofensiva del equipo. El golpe llegó de los defensores de los Rams, Josaiah Stewart y Byron Young, justo cuando Dart soltaba un pase largo en la tercera oportunidad. Su rodilla se dobló de forma estrepitosa en el aire y el jugador cayó al campo sujetándose la extremidad con gesto de dolor.

Tras ser atendido por el cuerpo médico, Dart caminó por sus propios medios hasta la carpa médica en la banca y luego regresó al vestuario. Según reportó Ian Rapoport, de NFL Network/ESPN, se teme un esguince del ligamento colateral medial (LCM). Las radiografías tomadas en el SoFi Stadium resultaron negativas, aunque el quarterback se someterá a una resonancia magnética este martes para confirmar el diagnóstico. Se espera que Dart pierda tiempo de acción, pero sin indicios, por ahora, de una lesión de largo plazo.

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El receptor abierto de los Rams de Los Ángeles, Davante Adams (17), corre con el balón durante un partido de fútbol americano de la NFL contra los Giants de Nueva York en Inglewood, California, el lunes 21 de septiembre de 2026. (Kyusung Gong / Ap Photo/kyusung Gong)

Con su mariscal titular fuera desde el primer cuarto, Nueva York quedó prácticamente sin opciones ofensivas frente a unos Rams que lucieron tal como se esperaba de ellos esta temporada, incluso sin dos de sus grandes figuras: Puka Nacua (inactivo por lesión de cadera) y Myles Garrett (fuera por lesión de rodilla, ahora en lista de lesionados).

En ausencia de Nacua, Davante Adams tuvo una noche descomunal al acumular 195 yardas por recepción y anotar dos touchdowns. Matthew Stafford, quien lució apagado en la derrota de la Semana 1 ante los 49ers en Australia, recuperó su nivel MVP de la temporada con 327 yardas y cuatro pases de touchdown. En la defensiva, Trent McDuffie, otro fichaje estelar del equipo, contuvo a Malik Nabers y anotó su primera intercepción de la campaña. Los Rams además contaron con el regreso de Aaron Donald, quien hizo su debut de la temporada tras ausentarse desde 2023, y aportó una parada clave en el primer tiempo para frenar a los Giants cerca de la zona de anotación.

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Con este resultado, los Rams envían un mensaje contundente al resto de la NFL tras una pobre actuación ante los 49ers en Australia.

Homenaje a víctimas del accidente en helicóptero de NBC 4 y Telemundo 52

Los Rams rindieron tributo el lunes por la noche a la periodista Eliana Moreno y al piloto George Marciniw, miembros del equipo aéreo de NBC4/Telemundo 52 que perdieron la vida la semana pasada en un accidente aéreo mientras cubrían un choque fatal en Chatsworth.

Los Rams colocaron flores blancas en honor de las víctimas en dos asientos reservados para ellas en la sala de prensa, con sus nombres.

Moreno, según su hermano, era una gran aficionada a los deportes, incluidos los Rams.

“Mi hermana Eliana era una aficionada ACÉRRA. a los equipos deportivos de Los Ángeles”, escribió Johan Moreno, hermano de Eliana.

“Su primer amor fueron los Lakers de Los Ángeles. Su amor de la infancia fue Derek Fisher. Siempre recordaré con cariño los campeonatos de los Lakers de las temporadas 2000-2002 y 2009-2010, en los que vimos todos los partidos juntas.

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Cuando los Rams volvieron a Los Ángeles, se obsesionó con ir a los partidos de la NFL y le ENCANTABA el SoFi Stadium.

En cuanto al béisbol, era una antigua seguidora de los Angels. Uno de los mejores momentos de nuestra infancia como niños de Orange County fue ver a los Angels ganar la Serie Mundial por primera vez en 2002, pero más recientemente animaba a los Dodgers”.

