Pepe Aguilar, imagen de FOX Deportes para los playoffs de MLB, habla de béisbol, charrería y anécdotas al entonar el himno

Pepe Aguilar observa cómo su hija, Ángela Aguilar, entona el himno nacional antes del partido de béisbol entre los Dodgers de Los Ángeles y los Nationals de Washington en el Dodger Stadium, en Los Ángeles. Aguilar y otras celebridades latinas se han comprometido a ayudar a México tras el devastador terremoto del 19 de septiembre de 2017.

El cantante y autor Pepe Aguilar es ampliamente conocido por su aporte a la cultura mexicana, con una legendaria trayectoria de la dinastía Aguilar en la música y el cine.

Pero Pepe también tiene una rica historia como parte del ambiente del deporte mexicano, al entonar el himno nacional en grandes eventos, como las eliminatorias mundialistas, así como en las peleas de Canelo Álvarez en Las Vegas. Además, sus hijos han entonado el himno nacional en varias ocasiones durante eventos deportivos.

Un fiel amante del béisbol y la charrería, Aguilar será la imagen y la voz de la postemporada de FOX Deportes, que celebra sus 30 años de transmisiones.

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Aunque el primer contacto de Aguilar con el béisbol no fue en un estadio de Grandes Ligas, sino en los llanos de Tayahua, Zacatecas, donde, de niño, veía jugar a equipos locales.

“Eran buenísimos para jugar y ahí empezó mi curiosidad”, recordó Aguilar, nacido en Texas, pero que creció en Zacatecas, donde forjó su infancia y sus raíces musicales y culturales.

Debido a que creció alrededor de las giras familiares de sus padres, Antonio Aguilar y Flor Silvestre, pudo visitar estadios en Texas, California y Nueva York.

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Su relación con el diamante también tiene momentos menos gloriosos. Aguilar ha realizado dos veces el lanzamiento de la primera bola en el Dodger Stadium, aunque en ninguna logró que la pelota llegara al receptor.

El cantante Pepe Aguilar, ganador de un premio Grammy, realiza el lanzamiento inaugural antes del partido de béisbol entre los Dodgers de Los Ángeles y los Nationals de Washington en el Dodger Stadium, el lunes 10 de agosto de 2015, en Los Ángeles. (Danny Moloshok/AP)

“Tuve la oportunidad de hacer el ridículo”, bromeó Aguilar. “Después de practicar varias semanas, a la hora de la hora, el lugar, el estadio, la gente... eran imponentes, y no llegó. Pero muy contento”.

Pero al hablar del deporte que lo pone más nervioso, Aguilar no dudó: la charrería. El artista es dueño de un equipo profesional y fundó en 1985 su propia asociación, “El Soyate”, que actualmente ostenta el campeonato nacional de México.

“Me pone muy nervioso ver a mi equipo competir, pero me gusta”, dijo Aguilar, quien añadió que la charrería representa “mucha mexicanidad, mucha tradición”. Destacó que en una competencia charra convergen dos expresiones reconocidas por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, la propia charrería y el mariachi.

El cantautor Pepe Aguilar, ganador de un Grammy, actúa en su gira «Jaripeo Hasta Los Huesos Tour 2024» en el Honda Center de Anaheim (California), el viernes 29 de marzo de 2024. (Damian Dovarganes / Associated Press)

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El nerviosismo se debe a que hay muchos elementos que se conjugan en el espectáculo de la charrería y no precisamente el elemento humano.

“Estás con animales, vacas, yeguas, caballos, toros, becerros, que también son factor para tu desempeño. No nada más estás tú contra ti; estás contra un montón de cosas, vestido de México, oyendo la música y llevando una tradición”, explicó Aguilar. “Para muchos que estamos enamorados del deporte nacional, es una pasión desmedida”.

Anécdotas cantando el himno nacional

Pepe Aguilar en la gira “Jaripeo Hasta Los Huesos Tour 2024” en el Crypto.com Arena el sábado 13 de julio de 2024 en Los Ángeles, California. (Ringo Chiu/For Los Angeles Times en Espanol)

Aguilar reconoce que entonar el himno nacional siempre implica nervios, en parte porque todos le advierten que no se le vaya a olvidar la letra. Para enfrentar el reto, dijo, ha recurrido a técnicas de disciplina escénica que lo mantienen concentrado en el momento.

En 2014, cantó el himno nacional en el duelo de Canelo ante Alfredo Angulo y volvió en 2017 para entonar el himno previo al duelo de Canelo ante Julio César Chávez Jr., ambos en Las Vegas, Nevada.

La prueba más intensa, relató, fue cuando el entonces presidente de México, Felipe Calderón, lo invitó a cantarlo a capela en una cumbre de mandatarios en 2012, en el marco del 150.º aniversario de la Batalla de Puebla.

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“Me puse nervioso, pero salió bien. Yo creo que es de las veces en que más bonito me ha salido”, afirmó.

En el deporte, las sorpresas han sido técnicas. Durante una eliminatoria mundialista en 2009, en el Estadio Azteca, en un duelo entre México y Costa Rica, el audio de su micrófono se cortó justo después de sus primeras palabras, pero el cantante no se dio cuenta.

“El estadio entero estaba cantando de una manera que yo no escuchaba el audio del estadio, te lo juro por la memoria de mis padres”, contó Aguilar. “Apenas me alcanzaba a escuchar yo lo que estaba cantando”.

Algo similar ocurrió en un Clásico América-Chivas en el Coliseo de Los Ángeles en 2018, cuando el retraso del sonido lo obligó a cantar guiándose únicamente por su voz interior.

Pero el cantante mexicano señaló que aún le falta un escenario. Nunca ha cantado el himno en un partido de Grandes Ligas.

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“Si se da, yo encantado”, dijo Pepe.

La postemporada 2026 de las Grandes Ligas comienza el 3 de octubre por FOX Deportes.

