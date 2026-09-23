Majo Aguilar y MXKA cantarán los himnos en el juego de la NFL en México

SEVILLA, ESPAÑA - 16 DE NOVIEMBRE: Majo Aguilar actúa en el escenario durante la Ceremonia Premiere de la 24.ª edición de los Premios Latin Grammy en el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES el 16 de noviembre de 2023 en Sevilla, España. (Foto de Fran Santiago/Getty Images)

Las cantantes Majo Aguilar y MXKA serán las encargadas de interpretar los himnos nacionales de México y Estados Unidos, respectivamente, antes del partido entre los Vikings de Minnesota y los 49ers de San Francisco que la NFL llevará a cabo el domingo 22 de noviembre en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, según anunció la NFL en un comunicado el miércoles.

Aguilar interpretará el himno nacional mexicano, mientras que MXKA, cantante y compositora nacida en Oakland, California, estará a cargo del himno estadounidense. El partido está programado para iniciar a las 5:20 p.m. PT.

La presentación de Aguilar se suma a una temporada importante para la artista dentro de la música mexicana. La cantante ha sido nominada tres veces al Latin GRAMMY en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi y ha ganado en dos ocasiones consecutivas el Premio Lo Nuestro a Artista Femenina del Año en Música Mexicana.

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Su proyecto Mariachi Mío ha llevado el género con influencias contemporáneas. Aguilar también se ha presentado en escenarios como el Zócalo de la Ciudad de México y el Teatro Metropólitan, además de participar en la función de boxeo de Saúl ‘Canelo’ Álvarez en Riad el 3 de mayo de 2025.

“Me siento muy feliz de poder interpretar el himno nacional mexicano. México es un país hermoso y con una cultura muy rica”, dijo Aguilar en el comunicado.

MXKA llegará al Estadio Azteca con una propuesta que combina elementos de la música mexicana con R&B contemporáneo. La artista, de madre mexicana y padre originario de Louisiana, describe su estilo como R&B Tumbados y utiliza tanto el inglés como el español en sus canciones.

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Su sencillo “La Vuelta” representó uno de los primeros pasos importantes de su carrera y su trabajo ha recibido reconocimiento de Spotify, Billboard, KQED y Remezcla. También interpretó el himno estadounidense durante el Mundial de 2026 que se realizó este pasado verano en Estados Unidos, México y Canadá.

“Cantar el himno nacional de Estados Unidos en la Ciudad de México, con los 49ers en el campo, es un momento que conecta muchas partes de mi historia”, dijo MXKA. “Nací en Oakland, mi mamá es de CDMX y, como artista Blaxicana, estoy orgullosa de llevar mis raíces negras y mexicanas a un escenario de esta magnitud”.

El anuncio se produce después de que la NFL confirmara el 31 de agosto que The Warning encabezará el espectáculo de medio tiempo del partido la capital mexicana.

El encuentro entre Vikings y 49ers forma parte de una temporada internacional sin precedentes para la NFL, que programó siete partidos de temporada regular fuera de Estados Unidos en 2026. Los encuentros se disputarán en siete ciudades de seis países, con Australia, Brasil y Francia incorporándose como nuevos mercados.

La serie comenzó el 10 de septiembre en Melbourne, Australia, donde los 49ers derrotaron 27-7 a Rams de Los Ángeles. Después habrá partidos en Río de Janeiro, Londres, París, Madrid y Múnich, antes de que la temporada internacional concluya en Ciudad de México.

En Brasil, los Ravens de Baltimore enfrentarán a los Cowboys de Dallas el 27 de septiembre en el Estadio Maracaná de Rio de Janeiro. Londres recibirá tres encuentros, mientras que París tendrá por primera vez un partido de temporada regular con el duelo entre los Steelers de Pittsburgh y los Saints de Nueva Orleans el 25 de octubre.

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El calendario continuará en Madrid, con los Bengals de Cincinnati frente a los Falcons de Atlanta el 8 de noviembre, y en Múnich, donde Patriotas de Nueva Inglaterra y los Lions de Detroit se enfrentarán el 15 de noviembre.

Una semana después llegará el turno de Ciudad de México.

