Shohei Ohtani tiene previsto regresar el miércoles, pero los Dodgers aún tienen dudas por resolver

A los Dodgers les queda menos de una semana de la temporada regular para ponerse en forma para los playoffs . Y los movimientos en su plantilla para esta serie reflejan esa prisa por el tiempo.

El mánager Dave Roberts confirmó el martes que Shohei Ohtani (bíceps derecho, rodilla izquierda) iba a ser reincorporado el miércoles tras su estancia de 15 días en la lista de lesionados. Según Roberts, Ohtani se siente “considerablemente” mejor que antes de estar en la lista de lesionados.

“Diría que si antes estaba en un nivel de cinco, ahora probablemente esté en un ocho o un nueve”, dijo Roberts antes de que ocho lanzadores lideraran la victoria de los Dodgers por 7-0 contra los Padres de San Diego en el primer partido de la serie.

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El martes, los Dodgers redujeron a uno su número mágico para asegurar una exención en la primera ronda. Y antes del partido, recuperaron a otros dos jugadores importantes para la postemporada, al reincorporar del lista de lesionados al jardinero central Andy Pages (fractura en la mano izquierda) y al lanzador derecho Roki Sasaki (ampolla en el dedo medio derecho).

En movimientos correspondientes, los Dodgers enviaron al equipo de Triple A de Oklahoma City al lanzador derecho Emmet Sheehan y al receptor Eliézer Alfonzo.

Sasaki se hizo cargo de la cuarta entrada del partido con relevos y lanzó sin permitir carreras. Permitió un par de sencillos, pero su bola rápida tuvo un poco más de vida en esa breve participación, con un promedio de 98.7 mph y una velocidad máxima de 101.7.

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“Pude adaptarme porque ya tenía la experiencia [desde el bullpen] del año pasado”, dijo Sasaki a través del intérprete Kensuke Okubo. “Probablemente voy a lanzar en un par de partidos más, así que solo voy a hacer ajustes y seguir avanzando”.

Pages se fue de 0 de 2, pero llegó a base dos veces, gracias a un golpeado por lanzamiento y una base por bolas.

“Obviamente, al haber estado fuera un mes, no me siento del todo bien ni tan cómodo al bate”, dijo Pages a través del intérprete del equipo, Juan Dorado. “Pero hay cosas [de batear con la máquina Trajekt] que me ayudaron a poder regresar”.

Sin embargo, incluso con el regreso de los jugadores, aún hay preguntas que los Dodgers deben responder en la última semana de la temporada:

¿En qué posición bateará Ohtani?

Al menos al principio, Roberts planea colocar a Ohtani al inicio del orden de bateo, como de costumbre. Pero el campocorto Mookie Betts ha entrado en la discusión.

“Sin duda, contra lanzadores diestros [Ohtani] estará ahí”, dijo Roberts. “Creo que debería analizar la situación de Mookie contra lanzadores zurdos, pero tengo que pensar en la estructura completa de la alineación”.

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Ohtani ha sido el primer bateador en todos los partidos que ha sido titular este año. Pero bateó en el segundo lugar en 79 partidos entre las dos temporadas anteriores combinadas.

Incluso sin Ohtani, la alineación de los Dodgers ha estado funcionando bien. El martes, Tommy Edman conectó su segundo jonrón en otros tantos partidos, y Will Smith conectó un jonrón por tercera vez en cuatro días.

¿Está sana la rotación?

Blake Snell va por buen camino para ser el lanzador abridor el sábado. (Eric Thayer / Los Angeles Times)

El lanzador zurdo de los Dodgers, Blake Snell, quien salió de su apertura la semana pasada por una contractura en la ingle izquierda, realizó una sesión de bullpen el martes. Está programado para una última apertura en la temporada regular el sábado, dijo Roberts.

Eso significa que los cuatro abridores proyectados de los Dodgers para los playoffs están programados para lanzar de este miércoles a sábado, con Yoshinobu Yamamoto y Tyler Glasnow en el montículo para los dos últimos partidos contra los Padres, y Tarik Skubal y Snell en los dos primeros partidos en San Francisco.

¿Quién es el cerrador?

Tanner Scott suma 23 atajadas esta temporada. (Eric Thayer / Los Angeles Times)

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En resumen, podría cambiar de un día para otro.

“En un mundo perfecto —aunque todos sabemos que el mundo no es perfecto—, me encantaría tener [un cerrador fijo]”, dijo Roberts. “Creo que si surge la oportunidad, por ejemplo, de que Tanner [Scott] lance una entrada decisiva en la séptima u octava entrada, es difícil dejar pasar esa oportunidad si él es la mejor opción en ese momento. Porque simplemente no sabes cómo se desarrollará la novena entrada.

“Esas son cosas con las que hay que lidiar, y siempre es bueno que la gente las discuta. En este momento no veo a un cerrador que sea solo una persona”.

Sasaki asumió ese papel el año pasado. No está claro exactamente cómo lo utilizará Roberts esta vez, pero Roberts dijo que podría ser una opción, dependiendo de cómo lance al regresar de la lista de lesionados.

“El año pasado fue una de esas situaciones de necesidad, dada nuestra situación en cuanto al rendimiento, la salud y la plantilla”, dijo Roberts. “Desempeñó ese papel de manera admirable”.

El martes, fue uno de los ocho lanzadores de los Dodgers que, en conjunto, lograron una blanqueada en un día de bullpen.

“Hemos tenido mucho talento a lo largo de los años”, dijo Roberts. “Pero al sentarnos aquí hoy, al final de la temporada, el bullpen está en la mejor forma en la que ha estado. Eso podría cambiar en un día, en un partido, como todos sabemos. Pero en este momento, me siento muy bien con todos los que están ahí afuera”.

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El lanzador derecho Edwin Díaz, quien perdió el puesto de cerrador debido a una combinación de lesiones y bajo rendimiento, está en camino de volver a ser considerado para la novena entrada. El martes, retiró a los primeros bateadores de la alineación en orden para una quinta entrada limpia, lo que marcó su tercera salida consecutiva sin permitir carreras desde que regresó de la lista de lesionados.

“Si eres uno de los 12 o 13 lanzadores en una posible lista para la postemporada, estás en la lista de los que gozan de confianza”, dijo Roberts. “Y él se ha colocado justo en medio de esa conversación. Y considerando todo lo que ha tenido que pasar este año para enderezar el rumbo, es un gran mérito para él”.

¿Quién se queda con el último lugar en la banca?

¿Conseguirá Josué De Paula el último lugar en la plantilla para la postemporada? (Gina Ferazzi / Los Angeles Times)

La contienda por ser el bateador zurdo de la banca en la postemporada se ha reducido al novato Josué De Paula y al receptor lesionado Dalton Rushing (distensión en el flexor derecho). Pero con Rushing aún en la lista de lesionados, De Paula parece tener ventaja.

No le des demasiada importancia al movimiento correspondiente de los Dodgers con respecto a Ohtani el miércoles. Si envían a De Paula a las ligas menores a 10 días del primer partido de la Serie Divisional de la Liga Nacional, aún puede ser incluido en la plantilla.

Los Dodgers tendrán que hacer otro movimiento en la plantilla más adelante en la semana, cuando planean activar a Rushing. Si envían a un jugador a las ligas menores para hacerle espacio a Rushing, ese jugador solo sería elegible para el inicio de la Serie Divisional de la Liga Nacional como transacción correspondiente a un movimiento a la lista de lesionados.