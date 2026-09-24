Dodgers caen ante Padres otra vez, pero aseguran el descanso en la primera ronda de playoffs

Jackson Merrill, de los Padres de San Diego (a la izquierda), anota una carrera gracias a un sencillo de Austin Hays, mientras el receptor de los Dodgers de Los Ángeles, Hunter Feduccia (el segundo por la derecha), y el lanzador Justin Wrobleski observan la jugada durante la séptima entrada de un partido de béisbol celebrado el jueves 24 de septiembre de 2026 en Los Ángeles.

Los Dodgers no ganaron el jueves por la noche, pero antes de saltar al terreno ya tenían en el bolsillo el descanso en la primera ronda de los playoffs.

La derrota de los Bravos de Atlanta ante los Rojos de Cincinnati, horas antes del primer lanzamiento ante los Padres de San Diego, les aseguró a los actuales bicampeones el segundo puesto de la Liga Nacional y el descanso en la primera ronda de los playoffs. Eso significa cinco días libres la próxima semana para preparar su primer juego de postemporada, un respiro enorme para un equipo golpeado por las lesiones que ha llegado a trompicones al cierre de la temporada regular.

En el terreno, la historia fue otra, pues los Padres volvieron a pegar tal como lo hicieron el miércoles. Fernando Tatis Jr. y Ethan Salas conectaron sencillos productores en un séptimo inning de tres carreras, y los Padres vencieron 4-2 a los Dodgers para asegurar su tercer boleto consecutivo a la postemporada, algo nunca antes logrado por la franquicia, y el quinto en siete campañas.

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Los Dodgers cerraron así su última serie en casa con una derrota, apenas con dos carreras tardías, en el segundo descalabro al hilo de la serie.

Tras un juego de bullpen el martes y una salida de cuatro carreras permitidas de Yoshinobu Yamamoto el miércoles, el duelo del jueves se convirtió en una batalla de pitcheo. Tyler Glasnow y Nick Pivetta poncharon a cinco cada uno en sus primeros tres episodios, y el derecho de los Dodgers no permitió un solo corredor en ese tramo.

Glasnow se mantuvo sin permitir imparables durante sus primeros cinco innings, con nueve ponches.

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Pivetta, en cambio, elevó pronto su conteo de lanzamientos, igual que Robbie Ray el miércoles, y salió del juego tras aceptar un sencillo con dos outs de Mookie Betts en la quinta, el tercer hit de Betts de la noche. El japonés Yuki Matsui entró al relevo, permitió un sencillo de Freddie Freeman que dejó corredores en las esquinas, pero ponchó tirándole a Teoscar Hernández para mantener el marcador en blanco.

Fernando Tatis Jr. (a la izquierda), de los Padres de San Diego, y Jackson Merrill celebran con sus compañeros de equipo después de que los Padres se aseguraran una plaza de comodín tras un partido de béisbol contra los Dodgers de Los Ángeles, el jueves 24 de septiembre de 2026, en Los Ángeles. (Mark J. Terrill / Ap Photo/mark J. Terrill)

Los Padres rompieron el cero cuando Dustin Harris pegó un elevado de sacrificio para producir la carrera de Salas y el 1-0 en la sexta entrada. Un inning después, Hays conectó un sencillo para que Jackson Merrill anotara el 2-0. Luego, Salas recetó un hit al centro para que Xander Bogaerts pusiera el 3-0. Tatis Jr. luego conectó un sencillo a la derecha para que Sung-Mun Song anotara el 4-0.

Los Dodgers respondieron con solamente dos carreras en los últimos dos innings,. El primero fue Betts, quien aprovechó un balk del cubano Adrián Morejón para poner a los de casa en la pizarra con el 4-1.

Los Dodgers se acercaron 4-2 en el noveno con un doble productor de Shohei Ohtani ante el cerrador Mason Miller, quien después cerró la puerta para su salvamento número 38 de la temporada.

Sung-Mun Song, de los Padres de San Diego (a la derecha), anota gracias a un sencillo de Fernando Tatis Jr., mientras el receptor de los Dodgers de Los Ángeles, Hunter Feduccia, no alcanza a atrapar la pelota durante la séptima entrada de un partido de béisbol celebrado el jueves 24 de septiembre de 2026 en Los Ángeles. (Mark J. Terrill / AP)

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Matsui (4-1) se acreditó la victoria en relevo, mientras que Glasnow (5-2) fue el pitcher perdedor.

El viernes, los Dodgers inician la serie ante los Gigantes de San Francisco con el zurdo Tarik Skubal (11-7) ante el derecho Yunior Marte (0-1).

