Yoel Romero y Darren Till se enfrentan a puño limpio en velada de BKFC 94, tras siete años de espera

Yoel Romero tiene 49 años y aún no tiene en mente el retiro. Darren Till tiene 33 y en Bare Knuckle Fighting Championship reinició una nueva etapa en su carrera.

Los dos se enfrentarán este sábado 26 de septiembre en el AO Arena de Manchester en un combate a puño limpio, siete años después de que el británico dijera públicamente que no quería pelear contra el cubano.

Romero y Till encabezarán la velada de BKFC 94 (11 a.m. PT, DAZN), en una pelea pactada en las 190 libras.

Anuncio

Para ambos será apenas su segunda aparición en la organización que en los últimos años ha ampliado su presencia y aceptación fuera de Estados Unidos.

“Desde que comenzó, yo era de la misma opinión al principio. Pensaba que era un poco violento, un poco brutal y cosas así”, dijo Till en una videoentrevista desde Manchester. “Luego llegó Conor McGregor y se involucró. Han estado viajando por todo el mundo, incluso a lugares como Italia, Inglaterra y otros lugares”.

Till considera que el crecimiento de BKFC ha ayudado a cambiar la percepción que existía alrededor de las peleas sin guantes.

“Definitivamente he visto el crecimiento en los últimos dos o tres años. En mi opinión, creo que en los próximos dos años solo va a crecer más”.

Romero también ha visto esa evolución del deporte de nudillos desnudos.

“Primeramente, Dios me dio el talento, ¿no? Y segundo, los buenos números que me ponen sobre la mesa”, respondió el cubano cuando se le preguntó qué lo llevó al bare knuckle.

Pero detrás de la respuesta hay también una curiosidad por la historia de una disciplina que, para Romero, no es nueva.

Anuncio

“A mí me gusta mucho la historia y el boxeo a mano limpia es lo más antaño que hay”, dijo Romero, quien considera que la disciplina todavía está atravesando un proceso parecido al que vivieron las artes marciales mixtas cuando comenzaron a establecerse como deporte profesional.

“Ya no es un deporte salvaje como hace tres o cuatro años atrás. Ya tú ves que los atletas se van moviendo mejor, la dinámica de cómo las organizaciones —porque no solamente BKFC, hay otras organizaciones a nivel mundial que están haciendo boxeo a mano limpia— y lo están intentando hacer”, señaló Romero.

El cubano lo comparó con los primeros años de UFC, cuando fue modificando y adaptando sus reglas para conseguir una mayor aceptación y poder llevar los eventos a una mayor audiencia.

Romero debutó en BKFC en septiembre de 2025 contra Theo Doukas, en una pelea que terminó en el segundo asalto después de derribar tres veces a su rival.

Till, por su parte, debutó en mayo de este año contra Aaron Chalmers. Después de sufrir una caída en el primer asalto, se recuperó y terminó el combate con un nocaut en el segundo.

Esas experiencias les enseñaron algo diferente sobre la preparación para este tipo de combates.

Anuncio

Para Romero, la manera de entrenar ha sido su mayor cambio.

“Lo único que sí cambió fue el entrenamiento, no el estilo”, explicó Romero. “El entrenamiento de MMA es un poquitico más aeróbico. El entrenamiento de bare knuckle, por el corto tiempo que son dos minutos, hay que hacerlo completamente anaeróbico”.

Ante Doukas, Romero no esperaba necesariamente acabar por la vía rápida. Su intención era sumar minutos y experiencia.

“Yo quería llevarlo a cinco rounds. Lo que conecté le hizo daño, pero en realidad yo lo que quería era por lo menos llevarlo hasta el cuarto round para yo coger más pista, más experiencia”, dijo Romero.

Para este segundo combate en BKFC, el objetivo ha cambiado.

“Claramente nosotros tenemos un plan”, dijo Romero. “El primer hecho de este plan es llevarme la victoria de Darren Till para seguir a la otra. Todo plan lleva pasos, lleva niveles, step by step. No nos vamos a afanar por el día de mañana. El afán de ahora se llama Darren Till”.

Till también asegura haber preparado una estrategia distinta para su enfrentamiento ante Romero. Su campamento, fue diferente al que realizó para enfrentar a Chalmers.

“Él es un peleador totalmente diferente a Anthony Chalmers. Nuestro campamento de 12 semanas y régimen de entrenamiento ha sido totalmente diferente para este oponente”, compartió Till.

Anuncio

Till, de 33 años, frente a los 49 de Romero, es una diferencia que el británico reconoce, aunque no considera que sea un factor en el choque.

“Él tiene más experiencia que yo, es un tipo grande y fuerte y puede aguantar golpes”, dijo Till. “Pero cuando se trata de la pelea, yo tendré la juventud y la velocidad. Creo que soy mejor golpeador, aunque eso no siempre significa ganar en puño limpio. Va a ser una pelea muy pareja y quien imponga más su voluntad ganará”.

Romero, mientras tanto, tiene su propia explicación sobre por qué Till decidió aceptar finalmente una pelea que en 2019 parecía no querer.

El británico había hecho comentarios sobre no querer enfrentarse al cubano, cuando Romero era considerado uno de los rivales más peligrosos de la división de peso mediano de UFC. Años después, aquella pelea que nunca ocurrió en MMA finalmente se concretará, aunque bajo las reglas del BKFC.

Romero tiene su teoría sobre el por qué Till había evitado un enfrentamiento en ese entonces.

“Creo que por su cabeza pudo haber pasado dos cosas: una, que cree que ya no soy el mismo, y otra, la bolsa”, explicó Romero. “Quizás pensó: ‘Ya Yoel Romero tiene casi 50 años, creo que no es lo mismo’, o la bolsa lo motivó a conllevar esta decisión”.

Anuncio

Till dice que aquellos comentarios de 2019 fueron una forma de bromear con la reputación de Romero.

“En ese momento pensaba que era divertido bromear sobre lo que da miedo que era Yoel y cómo todos querían evitarlo”, aseguró Till.

Según él, nunca se trató de rechazar realmente una pelea.

“Si me hubieran ofrecido la pelea en la UFC en ese entonces o ahora, siempre la habría aceptado”, afirmó Till.

La diferencia de este enfrentamiento es que no habrá derribos, ni patadas, ni guantes.

“Tienes que protegerte las manos, pero también cuando estás en la distancia corta con alguien como Yoel, tienes que mantener la guardia alta”, explicó el peleador oriundo de Liverpool, Inglaterra. “Sin guantes de boxeo ni de MMA, los golpes entran mucho más fácil”.

Las preguntas sobre su rodilla han sido también un tema fuerte de conversación. Según Romero, no fue hasta el momento de la entrevista con este medio que se enteró de una posible lesión de ACL de Till y no quiso darle importancia.

“Me entero por ti”, respondió Romero, quien aseguró que como atleta no está dispuesto a preparar una pelea pensando que su rival llegará con una incapacidad o disminuido de alguna forma física.

Anuncio

“Para ganar una batalla se utiliza muchísimo juego, y uno de los juegos más grandes y más viejos es decir que tengo carencia de algo”, dijo Romero sobre los posibles juegos mentales que estaría desarrollando Till.

“Creo que son juegos muy infantiles. Si tiene un ojo ciego, la mano mala, yo te voy a ir arriba como si fueras Goliat, como si estuvieras en tu prime”, dijo Romero. “Yo he entrenado como a lo que creo que me voy a enfrentar”.

Till, por su parte, afirma que su rodilla está recuperada y que no llega a Manchester con una lesión, a pesar de que lo ha mencionado en distintas plataformas.

“Mi rodilla ya se recuperó. Ha estado bien durante el último año y medio”, dijo Till. “Mi rodilla va a estar perfectamente bien en esta pelea, no hay lesiones”.

Fuera de la pelea, Romero también tiene una fecha marcada para el final de su carrera. El cubano dijo que su intención es retirarse a los 52 años.

“Me quedan tres años. Ellos [su familia] se involucran en tal meta donde ellos aportan con mucha aceptación, con mucho amor y apoyo en cuanto a la decisión que he tomado”.

Anuncio

No habla de retirarse después de enfrentar a Till. Tampoco de cuántas peleas más quiere disputar.

“Vamos a hacer las cosas, vamos a vencer a Darren Till, y entonces ya lo otro que tenemos en mente pues hacer lo cometido”.

Till tampoco parece estar pensando en una pelea larga fuera del contexto del sábado.

“Creo que será una guerra de cinco asaltos o lo detendré en el tercer asalto”, aseguró Till.

