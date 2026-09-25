Calendario de playoffs 2026 de los Dodgers: qué días y dónde jugarán en la Serie Divisional

El lanzador abridor de los Dodgers de Los Ángeles, Tyler Glasnow, hace un envío al plato durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Padres de San Diego, el 24 de septiembre de 2026, en Los Ángeles.

Los Dodgers de Los Ángeles ya tienen fecha y escenario para arrancar su camino en la postemporada de 2026 en busca de su tercer campeonato consecutivo de Grandes Ligas.

A pesar de caer en casa ante los Padres de San Diego el miércoles y jueves, el bicampeón de la Gran Carpa amarró el segundo puesto de la Liga Nacional gracias a la derrota de los Bravos de Atlanta esa misma jornada. Con ese puesto, los Dodgers se ahorran jugar la serie de comodines y comenzarán su participación el sábado, 3 de octubre, en la Serie Divisional de la Liga Nacional, en Los Ángeles.

Los Dodgers van en busca de su tercer campeonato al hilo después de vencer a los Yanquis de Nueva York en 2024 y a los Azulejos de Toronto en 2025 en la Serie Mundial. Los únicos equipos que han ganado más de dos series mundiales seguidas son solamente cuatro en la historia de la Gran Carpa, los Yanquis (1936-1939 cuatro al hilo), (1949-1953 cinco al hilo, el récord de más Series Mundiales ganadas de forma consecutiva) y (1998-2000, tres seguidas). Los Atléticos de Oakland ganaron el Clásico de Octubre en tres ocasiones consecutivas, de 1972 a 1974.

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Con marca de 97-62, los Dodgers tienen garantizado terminar por encima de los Bravos (93-66), campeones de la División Este, lo que les asegura el segundo lugar en la siembra del Viejo Circuito.

El primer puesto quedó en manos de los Cerveceros de Milwaukee (100-59), monarcas de la División Central, que aventajan por tres juegos a Los Ángeles y, además, poseen el criterio de desempate.

En el formato actual, los Cerveceros enfrentarán al ganador de la serie de comodines entre el cuarto y el quinto sembrado de la Serie Divisional, que por ahora son los Cachorros de Chicago y los Padres. Los Dodgers, por su parte, esperarán al vencedor del duelo entre los Bravos, tercer sembrado, y el sexto clasificado de la Liga Nacional, que por ahora son los Filis de Filadelfia.

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Calendario de los Dodgers en la Serie Divisional de la Liga Nacional 2026

Juego

Fecha

Sede

Hora y TV

1

Sábado, 3 de octubre

Dodger Stadium

Por anunciar

2

Domingo, 4 de octubre

Dodger Stadium

Por anunciar

3

Martes, 6 de octubre

Por definir

Por anunciar

4*

Miércoles, 7 de octubre

Por definir

Por anunciar

5*

Viernes, 9 de octubre

Dodger Stadium

Por anunciar



*De ser necesario

