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Mexicano Rosas Jr. y brasileño Barcelos se enfrentan en pelea estelar de UFC en Las Vegas

LAS VEGAS, NEVADA - MARCH 07: Raul Rosas Jr. of Mexico looks on
Raúl Rosas Jr., de México, observa antes de su combate de peso gallo en el T-Mobile Arena el 7 de marzo de 2026 en Las Vegas, Nevada.
(Sean M. Haffey / Getty Images)

Rosas Jr., de Clovis, Nuevo México, es el ganador de Contender Series de Dana White en 2022 y el peleador más joven en firmar un contrato de UFC a los 17 años y 11 meses

Eduard Cauich.
Por Eduard Cauich
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El mexicoestadounidense Raúl Rosas Jr. y el brasileño Raoni Barcelos cumplieron el viernes el peso para su combate estelar de peso gallo en UFC Fight Night 289, función que se realizará este sábado en el Meta Apex de Las Vegas.

Rosas Jr. (12-1), de Clovis, Nuevo México, ganador de Contender Series de Dana White en 2022 y el peleador más joven en firmar un contrato de UFC a los 17 años y 11 meses, tiene solamente 21 años, pero ya está protagonizando una función en la Ciudad del Entretenimiento. “El Niño Problema” ha logrado en UFC tres triunfos por decisión, una por sumisión y otro por nocaut.

Rosas Jr., de padres originarios de Ciudad de México, tiene una racha de cinco triunfos consecutivos y, desde que ganó el Contender Series, solo ha perdido una de las siete peleas que ha disputado. Barcelos (22-5) también tiene una racha de cinco triunfos consecutivos, cuatro por decisión y uno por sumisión, y ha enfrentado a rivales de nivel como Umar Nurmagomedov y Cody Garbrandt.

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La diferencia está en las edades: mientras Rosas Jr. tiene 21 años, Barcelos tiene 39, aunque el brasileño ha enfrentado a rivales de mayor renombre.

En la misma velada, Mickey Gall fue retirado de su pelea de peso medio este jueves pasado ante Sedriques Dumas debido a problemas médicos. En su lugar, entra Luis Hernández, quien firmó con UFC tras ganar por sumisión en el segundo asalto del sexto episodio de Contender Series de Dana White a principios de este mes. El combate entre Hernández y Dumas se disputará ahora en la categoría de peso semipesado. Será el debut de Hernández en la empresa, aunque será opacado por la ventaja de siete libras al llegar con 204 libras, por 197 de Dumas.

La función también definirá a los ganadores de la temporada 34 de “The Ultimate Fighter”. En la final de peso gallo, el azerbaiyano Mehemmedeli Osmanli (12-1) enfrentará a Ilimbek Akylbek Uulu (10-3). En la final femenil de peso paja, la invicta Melissa Amaya (8-0) se medirá ante la brasileña Valesca Machado (15-4). Los cuatro finalistas dieron el peso sin contratiempos.

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La pelea coestelar enfrentará al brasileño Rodolfo Vieira contra Robert Bryczek, mientras que Brady Hiestand y el japonés Rinya Nakamura completan la cartelera principal.

En las preliminares destacan los duelos entre Montel Jackson y Ricky Simon, y entre la brasileña Norma Dumont y la argentina Ailin Pérez, una contienda que se destaca por la rivalidad extra deportiva entre ambas.

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Eduard Cauich

Eduard Cauich, a native of Yucatán, Mexico, holds a journalism degree and a master’s in mass communications from Cal State Northridge. He specializes in sports and coverage of the Latino communities. His career includes roles at Univision New Mexico, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América and La Opinión.

Eduard Cauich, originario de Yucatán, México, es graduado en Periodismo y tiene un máster en Comunicación de la Universidad Estatal de California en Northridge. Está especializado en deportes y en la cobertura de las comunidades latinas. A lo largo de su carrera ha trabajado en Univision Nuevo México, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América y La Opinión.

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