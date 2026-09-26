Edwin Cerrillo vive su adaptación al América antes de enfrentar a Cruz Azul en San Diego

Edwin Cerrillo ha cumplido su sueño y el de su padre tras unirse a las Águilas del América.

Edwin Cerrillo disfrutaba de un descanso en el momento en que recibió un aviso de que podía dejar al LA Galaxy para jugar con las Águilas del América, equipo al que los angelinos derrotó por la mínima diferencia en un amistoso el 11 de julio en el Dignity Health Sports Park.

Caminaba junto a su novia cuando su agente lo llamó para decirle que el club mexicano podía estar interesado en transferirlo y él no dudó en tomar la decisión.

“Me acuerdo diciéndole sin pensar: ‘Si es cierto, vamos a hacer todo lo posible para que pase’”, recordó Cerrillo, quien se anticipa será parte del encuentro ante Cruz Azul en un amistoso el próximo 1 de octubre (7:30 p.m. PT, TUDN) en el SnapDragon Stadium, la casa del San Diego FC.

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Fue una decisión muy especial a nivel personal. Gracias a la influencia de su padre mientras crecía, el mediocampista se convirtió en aficionado del América y no podía dejar pasar esta oportunidad.

Cerrillo fue transferido en agosto, tras tres temporadas con los galácticos, para comenzar una nueva etapa en el fútbol mexicano.

Su adaptación con las Águilas ha sido progresivo.

“Muy feliz, muy contento”, dijo Cerrillo. “Creo que me tocó llegar aquí al América en un momento muy especial y distinto”.

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Según el jugador de 24 años, ese cambio fue más sencillo porque pasó tiempo en Estados Unidos, incluyendo visitas a California y Texas, donde pudo estar cerca de su familia.

“Eso me ayudó mucho en la parte de la mudanza, de adaptarme a un nuevo país, a un nuevo equipo”, señaló el mediocampista.

La altura ha sido de los aspectos a los que ha tenido que ir acostumbrándose; aseguró que ya empieza a sentirla menos. Además, se siente más acoplado con sus compañeros dentro de la cancha.

Pero el cambio más importante ha estado relacionado con el estilo de juego.

Cerrillo considera que la Liga MX presenta partidos con una dinámica más constante de ida y vuelta y con menos pausas que lo que vivió en la MLS.

“Es mucho más ida y vuelta, mucho más intenso durante todo el partido”, explicó.

En la MLS, dijo, su exequipo trabajaba más la posesión y la salida desde el portero y los defensas, buscando mantener la pelota y esperar el error del rival, haciendo el “build up”.

En la Liga MX, considera que la presencia de jugadores en distintas zonas del campo obliga a mantener una atención constante.

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“Aquí es ida y vuelta porque tienes muchos jugadores de mucha calidad en cualquier lugar del campo, entonces tienes que estar muy atento porque cualquier jugador te puede hacer daño”.

Guillermo Almada, el entrenador uruguayo de las Águilas, le ha pedido intensidad en la parte defensiva y agresividad para recorrer la cancha.

“En la parte defensiva es lo que me ha pedido y con el balón que tenga fluidez, que cambie de frente”, explicó Cerrillo.

El jugador también habló de la importancia de aprovechar la velocidad y capacidad individual que su nuevo equipo tiene por las bandas. Su función incluye encontrar la manera de hacerles llegar la pelota con mayor rapidez para que puedan encarar a sus rivales.

Cerrillo mencionó que no tuvo una despedida formal del club angelina, pues recordó que el viernes antes de un partido contra FC Dallas, recibió la noticia de que tenía apenas unos 20 minutos para empacar sus cosas, tomar un avión y viajar a México para completar el proceso de su contratación.

“Fue un momento complicado porque eran tres años en los que estaba muy, muy contento, la verdad, estando en Los Ángeles”.

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La salida significó dejar atrás a compañeros y miembros del cuerpo técnico con quienes había compartido buena parte de su carrera. La despedida terminó siendo a través de mensajes, lo que considera fue una de las partes más difíciles al dejar Los Ángeles.

“Más allá, como lo dije, no me tocó despedirme de mis compañeros y de mi cuerpo técnico también, y creo que eso ha sido lo más difícil”, dijo Cerrillo.

Entre las personas a las que atribuye parte de su crecimiento en el club angelino está el entrenador Greg Vanney. Cerrillo llegó al equipo angelino después de dejar al FC Dallas y destacó la influencia que tuvo el entrenador en su manera de entender el fútbol.

“Le doy mucho crédito a Greg”, dijo Cerrillo. “La forma que él ve el fútbol, aprendí mucho con él”.

Cerrillo recordó especialmente la temporada 2024, cuando disfrutó del ambiente competitivo que había alrededor del equipo que quedó campeón, además de la confianza que tenía sobre él y el grupo.

“Salía y disfruté de todos los partidos sabiendo que íbamos a ganar”, recordó.

Ahora su atención está puesta en el América y en el próximo compromiso en el Sur de California.

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Para Cerrillo, el carácter del encuentro no cambia lo que representa enfrentar al conjunto Cementero.

“Amistoso o liguilla o de liga, sabemos que es clásico, es clásico”, afirmó Cerrillo.

Cerrillo espera encontrarse con familiares en San Diego.

“Sabiendo la pasión que hay en San Diego y California, sabemos que va a ser un buen ambiente, un buen partido”, señaló el oriundo de Waco, Texas.

Su padre, quien fue una de las razones por las que desde niño siguió al América, se mantiene cerca. De hecho, ya se mudó con él a México.

“Eso sí”, respondió entre risas cuando le preguntaron si su padre se mueve con él cada vez que cambia de equipo.

En el reciente Clásico Nacional ante Chivas, aunque solamente disputó unos instantes, el mediocampista sintió que finalmente estaba viviendo algo que durante años había observado desde lejos.

Cerrillo entró a los 85 minutos de juego, cuando el partido estaba 2-2. Las Águilas lograron salvar el partido tras recuperarse de un 0-2 con una gran actuación del colombiano Miguel Borja, quien anotó dos goles siendo uno de ellos de antología que le dio la vuelta al mundo.

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“Esos partidos solamente los veía en la tele”, recordó Cerrillo. “Nunca me había tocado ni estar en el estadio”.

Cuando entró al campo, con su familia presente y el partido desarrollándose con la remontada del América, sintió que había llegado el momento que había trabajado para alcanzar.

“Ahí estoy y para esto estoy y para eso vengo trabajando desde chiquito, para cumplir mis sueños”, dijo Cerrillo.

Ahora tendrá otra oportunidad de vivir un clásico, pero esta vez frente a Cruz Azul y en un lugar que también forma parte de su historia reciente. San Diego será el escenario de uno de sus primeros regresos al Sur de California desde que dejó al LA Galaxy, aunque esta vez lo hará como jugador del América.