Muere boxeador de Mexicali a una semana de su última pelea

El boxeo mexicano está de luto después de que Arturo “Lobito” Torres, peleador de 26 años originario de Mexicali, murió el viernes pasado, seis días después de desplomarse sobre el ring al término del combate que perdió ante Gilberto “Torito” García.

La pelea, pactada a ocho asaltos en la división superligera, se celebró el 19 de septiembre en el Parque Vicente Guerrero, en una función organizada por Cachanilla Promotions, la empresa que promovía a Torres (15-6, 1 KO). Lo que para el joven púgil representaba una oportunidad de seguir escalando en la escena local terminó convirtiéndose en su último combate.

Desde el primer round el enfrentamiento fue de alta intensidad. García (7-3, 3 KOs) impuso condiciones y castigó constantemente a Torres, quien resistió los golpes y se negó a ceder. En el séptimo episodio, ya visiblemente disminuido, el mexicalense fue retirado del combate por la intervención del réferi y de su esquina, que tiró la toalla para evitarle más castigo.

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Segundos después de que se detuviera la pelea, Torres se desvaneció en la lona. Recibió atención médica en el propio cuadrilátero y fue trasladado en ambulancia al Hospital General de Mexicali. De acuerdo con varias fuentes de información en México, el pugilista estaba inconsciente y presentó convulsiones durante la emergencia.

Los médicos le diagnosticaron un coágulo cerebral y lo sometieron a una cirugía que, en un principio, se reportó como exitosa. Su hermano, Ángel Torres, compartió en redes sociales la evolución del boxeador, destacó su fortaleza y le aseguró que lo esperaban con los brazos abiertos. Sin embargo, Torres permaneció en coma inducido y no logró recuperarse.

“Se estaba convulsionando arriba del ring, en todo el traslado iba inconsciente, después lo pusieron en coma inducido, pero ahorita ya está estable”, dijo en su momento Ángel en entrevista con La Crónica.

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Torres venía de un triunfo, pero solo había conseguido tres victorias en las últimas 10 peleas, con cinco derrotas, incluyendo la del 19 de septiembre, y dos empates. Antes de perder el invicto en 2021, había acumulado 11 triunfos.

Por su parte, García venía de una derrota en su duelo más reciente y ha logrado siete victorias y tres derrotas en su corta carrera profesional, incluida la pelea ante Torres.

La noticia de su fallecimiento, confirmada por sus familiares, provocó muestras de solidaridad en la comunidad boxística de Baja California. El Comité Municipal de Boxeo de Mexicali y Cachanilla Promotions expresaron sus condolencias a la familia, mientras que la Liga de Boxeo Amateur de Mexicali, que durante la hospitalización organizó una función a beneficio para ayudar con los gastos médicos, también lamentó la pérdida.

