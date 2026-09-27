Dodgers enfrentarán a Filis o Bravos en la Serie Divisional de los playoffs 2026

Enrique Hernández, de los Dodgers de Los Ángeles, celebra tras batear un jonrón durante la novena entrada de un partido de béisbol contra los Gigantes de San Francisco, el sábado 26 de septiembre de 2026, en San Francisco.

Los Dodgers de Los Ángeles no jugarán la ronda de comodín, ya que se adueñaron del segundo lugar de la Liga Nacional por detrás de los Cerveceros de Milwaukee, por lo que tendrán una semana de descanso para esperar a su oponente en la Serie Divisional, que saldrá del ganador de la serie entre los Filis de Filadelfia y los Bravos de Atlanta.

Los Filis vencieron 7-3 a los Rays de Tampa Bay el domingo en el Citizens Bank Park y aseguraron su lugar en la postemporada, un logro que el equipo celebró a lo grande pese a las dudas que lo han acompañado en las últimas semanas. Los Filis terminaron la temporada como número seis de la Liga Nacional, al concluir la serie con un récord de 88-74, mientras que los Bravos terminaron como número tres al ganar la Liga Nacional Este con un récord de 94-68.

El camino a los playoffs resultó largo y complicado para Filadelfia, y el tramo reciente de la campaña dejó un sabor amargo entre los aficionados, que difícilmente pueden calificarlo de otra forma que no sea una decepción. Filadelfia presumió durante meses de uno de los mejores registros de las Grandes Ligas. El equipo se perfilaba como una amenaza seria para octubre gracias a una rotación encabezada por Jesús Luzardo, Cristopher Sánchez y Zack Wheeler, y a una ofensiva que por fin encontró su ritmo tras la llegada de Luis Arraez, adquirido de los Gigantes de San Francisco el 3 de agosto, pero la recta final dejó al equipo angustiado, en busca del boleto a los playoffs.

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Ahora, los Filis visitarán a Atlanta al inicio de la serie de comodín en Truist Park de Atlanta. El Juego 1 de la Serie de Comodín arrancará el martes, 29 de septiembre a las 11 a.m. Hora del Pacífico, mientras que el Juego 2 será el miércoles, 30, también a las 11 a.m. Los dos juegos, y si hay necesidad de un tercero, serán en Truist Park.

Los Dodgers van en busca de su tercer campeonato al hilo después de vencer a los Yanquis de Nueva York en 2024 y a los Azulejos de Toronto en 2025 en la Serie Mundial. Los únicos equipos que han ganado más de dos series mundiales seguidas son solamente cuatro en la historia de la Gran Carpa, los Yanquis (1936-1939 cuatro al hilo), (1949-1953 cinco al hilo, el récord de más Series Mundiales ganadas de forma consecutiva) y (1998-2000, tres seguidas). Los Atléticos de Oakland ganaron el Clásico de Octubre en tres ediciones consecutivas, de 1972 a 1974.

Calendario de los Dodgers en la Serie Divisional de la Liga Nacional 2026