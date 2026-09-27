Galaxy remonta y asciende en puestos de playoffs; el LAFC se desploma

Justin Haak, número 15 del Los Angeles Galaxy, celebra con sus compañeros tras marcar el tercer gol de su equipo durante la segunda parte del partido contra los Colorado Rapids en el Dignity Health Sports Park, el 26 de septiembre de 2026, en Carson, California.

El LA Galaxy se negó el sábado a dejar escapar sus aspiraciones de postemporada y, por lo pronto, no solo está en puestos de playoffs, sino que también está ascendiendo en la clasificación cada semana. El sábado, cuando estaba abajo 2-0 al descanso, el conjunto angelino firmó tres goles sin respuesta en el complemento y derrotó 3-2 a los Colorado Rapids en el Dignity Health Sports Park.

Con el triunfo, el Galaxy (9-10-9) llegó a 36 puntos y alcanzó en la tabla a Colorado (11-13-3), en una batalla directa por los puestos de playoffs de la Conferencia Oeste. Además, acumuló su tercer partido sin conocer la derrota. Los Rapids se mantienen en el séptimo lugar y el Galaxy en el octavo, ambos con la misma cosecha de puntos. Colorado tiene un partido menos que el Galaxy y más victorias, el primer criterio de desempate en la tabla de la MLS.

“Fíjate en la calidad del equipo y en el ambiente del vestuario. Tenemos jugadores que han jugado en todo el mundo, al más alto nivel. Y creo que lo mejor de todo es que nos estamos compenetrando en el momento adecuado”, dijo el portero del Galaxy, JT Marcinkowski, al finalizar el duelo.

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La noche comenzó cuesta arriba para los locales. Apenas a los cuatro minutos, Colorado recuperó el balón en defensa y armó un contragolpe letal: Jackson Travis habilitó a Josh Atencio en el mediocampo, y este filtró un pase rasante y con efecto para Donavan Phillip. El novato quedó mano a mano con el portero y definió con precisión para el 1-0. Fue el segundo gol de Phillip en apenas su cuarta titularidad y octava aparición en la liga.

Los Rapids mantuvieron la presión y ampliaron la ventaja al minuto 39. Paxten Aaronson, a pase de Rob Holding y Loïc Williams, anotó su séptimo gol de la temporada.

Pero la historia del partido cambió tras el descanso. Un autogol del defensor de Colorado, Reggie Cannon, abrió la puerta a la remontada y devolvió la vida al Galaxy. Al minuto 66, el brasileño João Klauss igualó el marcador 2-2 y encendió a la afición en Carson.

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Ocho minutos después, el defensor Justin Haak se elevó en el área y conectó de cabeza el 3-2, su primer gol con la camiseta del Galaxy, que, a la postre, resultó ser el de la victoria.

Paxten Aaronson (n.º 10), de los Colorado Rapids, conduce el balón frente a Lucas Sanabria (n.º 8), del Los Angeles Galaxy, durante la segunda parte en el Dignity Health Sports Park, el 26 de septiembre de 2026, en Carson, California. (Ryan Sirius Sun / Getty Images)

“Hay que reconocer el mérito de los chicos por confiar los unos en los otros y seguir adelante, porque es un partido que se gana gracias a la presión. Es un partido que se gana gracias al compromiso y a la confianza mutua. Tuvimos que hacer frente a algunas situaciones cuando nos pusimos 2-0 por debajo, pero al hacerlo, creamos muchas más oportunidades”, dijo Greg Vanney, técnico del Galaxy.

Con seis partidos por disputar en la temporada, el Galaxy ahora visita a St. Louis en el Energizer Park el domingo, 11 de octubre.

Christmas came early for Santa Klauss 🎁 pic.twitter.com/OWuCh8ZL4r — LA Galaxy (@LAGalaxy) September 27, 2026

LAFC pierde sin sus estrellas

En Frisco, un cabezazo de Osaze Urhoghide en el primer tiempo bastó para que el FC Dallas venciera 1-0 al LAFC el sábado por la noche en el Toyota Stadium.

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Con la derrota, el LAFC (11-8-9, 41 puntos) quedó en el sexto puesto del Oeste, pero con dos partidos más que el quinto lugar, St. Louis y uno más que su escolta más cercano, Colorado, con 36 puntos.

Santiago Moreno (n.º 10), del FC Dallas, y Mark Delgado (n.º 8), del Los Angeles Football Club, disputan el balón durante la primera parte de un partido de la MLS disputado en el Toyota Stadium el 26 de septiembre de 2026 en Dallas, Texas. ( (Sam Hodde / Getty Images)

Por su parte, Dallas (13-6-8) extendió a seis partidos su racha sin derrota y se colocó en el segundo puesto del Oeste con 47 puntos, tres más que Houston y St. Louis, empatados en el tercer lugar.

LAFC jugó con el suspendido Aaron Long, el lesionado Timothy Tillman y los convocados Denis Bouanga, Mathieu Choiniere, Son Heung-Min, Jacob Shaffelbury, Jude Terry y Leo Walta. Por su parte Dallas no contó con Petar Musa, Bernard Kamungo, Ran Binyamin y Josh Torquato.

“Tenemos suficientes jugadores en nuestra plantilla para competir, aun teniendo a algunos jugadores ausentes. Ellos también tuvieron ausencias”, dijo Sergio Palencia, jugador del LAFC.

LAFC defendió con muchos hombres detrás del balón y complicó la generación de juego del local, pero una jugada a balón parado rompió el equilibrio al minuto 34. Joaquín Valiente cobró un tiro de esquina cerrado hacia el centro del área y Urhoghide se elevó en el borde del área chica para conectar un cabezazo que se coló por debajo del travesaño.

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“Tenemos que ser más autocríticos con nosotros mismos; no tuvimos creatividad. Tenemos que anotar cuando creamos oportunidades”, añadió Palencia. “Necesitamos tener un instinto asesino”.

En la segunda mitad, los angelinos creyeron haber igualado el marcador, pero el tanto fue anulado por una decisión que generó controversia.

“Ni siquiera van al VAR, es muy frustrante… no quiero hablar de los árbitros”, dijo Marc Dos Santos, técnico de LAFC, quien se quejó de varias jugadas en el empate de la semana pasada en San José.

Con seis partidos por disputar y la necesidad de recuperar el buen momento, el LAFC recibirá el sábado, 10 de octubre, al Vancouver en el BMO Stadium.

