LAFC anuncia salida de Marc Dos Santos, que no termina su primera temporada con el equipo

Marc Dos Santos dejó a LAFC en el sexto puesto de la tabla de la Conferencia Oeste.

LAFC anunció este domingo que, tras una cuidadosa evaluación, decidió separarse del técnico Marc Dos Santos, quien no logró completar su primera temporada al frente del equipo.

“Marc le ha dado mucho a este club a lo largo de los años, y estamos agradecidos por su compromiso, su dedicación y sus aportes a LAFC”, dijo John Thorrington, presidente de operaciones futbolísticas del club, en un comunicado. “Les deseamos a Marc y a su familia lo mejor en esta nueva etapa”.

El club indicó que anunciará pronto su plan de dirección técnica interina, mientras inicia la búsqueda de un nuevo entrenador.

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El equipo angelino cayó el sábado 1-0 en su visita al FC Dallas, lo que generó aún más dudas sobre un equipo que ha tenido dificultades para obtener buenos resultados tanto dentro como fuera de casa.

Dos Santos, originario de Montreal, fue presentado el 5 de diciembre de 2025 como el tercer entrenador en la historia de LAFC, luego de haber sido asistente del club de 2022 a 2025 bajo el mando de Steve Cherundolo. En esa etapa contribuyó a la conquista de tres títulos importantes: la MLS Cup 2022, el Supporters’ Shield 2022 y la U.S. Open Cup 2024.

Como entrenador principal, Dos Santos tuvo una temporada de altibajos, aunque pocos esperaban el cambio de timonel a solo seis partidos del final de la campaña, en la que el equipo avanzaría a los playoffs si la temporada terminara hoy.

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Con un sistema de transición basado en la velocidad y efectividad de los delanteros Son Heung-min y Denis Bouanga, el equipo tuvo dificultades para traducir esa idea en resultados consistentes en la liga. Actualmente ocupa el sexto puesto de la Conferencia Oeste, con un récord de 11 triunfos, ocho empates y nueve derrotas, con 43 goles a favor y 30 en contra. LAFC no ha ganado en sus últimos tres partidos y, desde la Leagues Cup, en la que fue eliminado en la fase de grupos, solo ha ganado uno de los nueve encuentros disputados.

Marc Dos Santos no logró completar su primera temporada como técnico de LAFC. (Jay Biggerstaff / Getty Images)

“Es este un momento muy duro para nosotros”, reconoció Dos Santos el sábado tras la derrota, argumentando problemas de lesiones y convocatorias, entre otros temas que impidieron que el equipo estuviera completo durante varios partidos. “Después de la Leagues Cup, ha sido muy difícil para nosotros ganar partidos. No hemos tenido oportunidad de estar juntos”.

En la Copa de Campeones de la Concacaf, LAFC venció 2-1 a Toluca en la ida de las semifinales en el BMO Stadium, en lo que fue su cuarto partido en 11 días. Tras ese encuentro, Dos Santos criticó a la MLS por no ajustar el calendario de la temporada regular para ayudar al club en el torneo continental, y calificó la situación de “escándalo”. Luego, el equipo cayó goleado 4-0 en Toluca, lo que acabó abruptamente con sus esperanzas de avanzar a otra final regional.

En la Leagues Cup, a pesar de que el equipo jugó sus tres partidos como local, solo ganó uno y empató dos, y quedó eliminado al terminar en el quinto lugar de la tabla de los equipos de la MLS.

Antes de volver a Los Ángeles, Dos Santos dirigió a los Vancouver Whitecaps entre 2019 y 2021, con un récord de 22 victorias, 18 empates y 37 derrotas. También formó parte del cuerpo técnico inaugural de LAFC en 2018.

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Debido al descanso por la Fecha FIFA, el próximo partido del LAFC es el sábado, 10 de octubre, cuando reciba la visita de los Whitecaps.

