Cinco temas a seguir ahora que los Lakers inician esta semana su pretemporada

Más de la mitad de la plantilla de los Lakers es nueva. Todavía quedan dos puestos de titular por decidir. Los Lakers tienen mucho que evaluar durante el próximo mes.

Tras una de las temporadas bajas más ajetreadas de la NBA, los Lakers inician esta semana su era liderada por Luka Dončić . Aquí tienes cinco temas clave para los Lakers ahora que comienzan esta semana la pretemporada:

¿Cómo es el equipo de Luka Dončić?

Se ha pasado la corona.

Tras compartir protagonismo con LeBron James , Dončić pasa ahora a ser el protagonista absoluto de los Lakers. El dos veces máximo anotador promedió 33,5 puntos por partido la temporada pasada y ha sido el eje central de la pretemporada de cambios de la franquicia.

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“Luka es el mejor jugador ofensivo del mundo”, afirmó el director general Rob Pelinka en su rueda de prensa de pretemporada el jueves. “Para nosotros, como franquicia, tener la oportunidad de contar con ese jugador en nuestro pabellón cada noche… es algo especial. Y nos exige hacer cosas especiales para construir el equipo a su alrededor”.

Los Lakers incorporaron a ocho jugadores a través de la agencia libre o de traspasos para renovar su plantilla. Por primera vez en los tres años de JJ Redick al frente del equipo, “siento que las piezas encajan de verdad”, afirmó el entrenador jefe. Doncic y el escolta que regresa, Austin Reaves , son el pegamento que mantiene unido el rompecabezas.

“Este equipo es su equipo”, dijo Redick refiriéndose a los escoltas estrella.

Redick elogió cómo Doncic organizó un minicampamento del equipo en Eslovenia, donde los jugadores y algunos entrenadores asistentes participaron en entrenamientos de baloncesto mientras disfrutaban de actividades para fomentar el espíritu de equipo, como jugar al golf, remar y hacer turismo en Liubliana, la ciudad natal de Doncic. Los jugadores agradecieron tanto los esfuerzos de Doncic como anfitrión que todos le entregaron notas de agradecimiento escritas a mano después, según explicó Pelinka.

En un vlog de 30 minutos en el que se mostraban los momentos más destacados del viaje, se le preguntó a Doncic qué es lo que le importa ahora que no le importaba hace cinco años. Durante ese tiempo, Doncic se ha convertido en padre de dos hijas y ha cambiado de equipo en uno de los traspasos más impactantes de la historia de la liga. Sus prioridades en el baloncesto han cambiado.

“Hace cinco años, estaba en mi tercer año en la liga”, dijo Dončić en el vídeo. “No era el líder que se suponía que debía [ser], así que creo que el liderazgo es una parte importante de mi caso ahora”.

¿Qué puede hacer Walker Kessler?

Redick afirmó que tiene previsto utilizar a Kessler de forma similar a como los San Antonio Spurs emplean al mejor jugador defensivo del año, Victor Wembanyama: cerca de la canasta y en la zona baja. La excelente protección del aro de Kessler —2,4 tapones por partido en su carrera en la NBA— puede abrir un nuevo estilo defensivo para los Lakers, que pueden permitirse ser más agresivos en el perímetro sabiendo que Kessler puede controlar el poste.

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El nuevo pívot de los Lakers, Walker Kessler, reacciona tras lanzar el primer lanzamiento antes de un partido de los Dodgers a principios de este mes. (Eric Thayer / Los Angeles Times)

“Sé que hemos hecho muchos cambios en las posiciones del uno al cinco a lo largo de los años; ha sido por necesidad”, dijo Redick. “Lo vemos como alguien a quien queremos cerca de la canasta, protegiendo el aro. Ha sido un excelente reboteador a lo largo de su carrera, tanto en ataque como en defensa”.

A pesar de haber costado cuatro selecciones de primera ronda, Kessler aún tiene que demostrar su valía en la NBA. Ha mostrado destellos de brillantez, pero viene de una temporada en la que solo disputó cinco partidos debido a una lesión en el hombro. Pelinka afirmó que, tras un “análisis en profundidad” del historial médico de Kessler, a la organización no le preocupa que la lesión se prolongue.

La edad del pívot de 25 años encaja bien con la de Dončić, de 27, y Reaves, de 28, creando un trío potente que podría definir la nueva era de la franquicia.

“Si analizas la liga y te fijas en los grupos de edad, incluso en la posibilidad de fichar a alguien, [Kessler] es simplemente el complemento perfecto para esos chicos y para construir la siguiente fase de los Lakers”, afirmó Redick.

¿Cómo gestionará Austin Reaves el salto a convertirse en un jugador con contrato máximo?

Antes de completar su nuevo “Big Three” con Kessler, los Lakers necesitaban recuperar a Reaves. El antiguo agente libre no seleccionado en el draft fue uno de los agentes libres más destacados de este verano, pero declaró a los periodistas en julio que su “corazón estuvo en Los Ángeles todo el tiempo”.

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El escolta de los Lakers, Austin Reaves, sale corriendo a la cancha antes del tercer partido de los playoffs contra los Thunder.

(Robert Gauthier / Los Angeles Times)

Reaves viene de promediar 23,3 puntos y 4,7 rebotes por partido, ambos récords personales. Anotó 51 puntos en un partido contra Sacramento y protagonizó uno de los momentos más destacados de la temporada regular con un tiro libre fallado a la perfección y un rebote ofensivo que ayudó a los Lakers a salir airosos con una emocionante victoria en la prórroga sobre los Denver Nuggets.

Pero Reaves también disputó solo 51 partidos de temporada regular —el mínimo de su carrera—, perdiéndose gran parte de la temporada debido a las lesiones. Se perdió el inicio de los playoffs por una lesión en los oblicuos y, a pesar de regresar antes de lo esperado de esa distensión de grado 2, Reaves tuvo dificultades para recuperar su mejor nivel de forma constante en la postemporada.

Reaves ya no es solo una historia inspiradora, sino que ahora es el segundo jugador mejor pagado de los Lakers tras firmar este verano un contrato de cuatro años por 185 millones de dólares. Ya está haciendo honor a su estatus de superestrella en la pretemporada, siendo “un líder en el gimnasio cada día”, según Redick.

¿Quién sobrevivirá a la reducción de plantilla en la pretemporada?

Los Lakers cuentan con 16 jugadores con contratos garantizados al inicio de la pretemporada y deben reducir esa cifra al máximo permitido por la liga, 15, antes del inicio de la temporada el 21 de octubre. Mientras los Lakers deciden quiénes ocuparán las dos plazas de titulares junto a Doncic, Reaves y Kessler, el próximo mes también se disputarán las últimas plazas de la plantilla.

Pelinka mencionó un traspaso de consolidación en el que se cederían dos jugadores a cambio de uno como posible solución al exceso de jugadores en la plantilla. Los Lakers cuentan con profundidad en el puesto de alero, pero podrían reforzar sus opciones en la posición de pívot más allá de Kessler y el suplente Kevon Looney, y la situación en la posición de ala-pívot sigue sin estar clara.

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Jake LaRavia, de los Lakers (a la derecha), intentando robarle el balón al alero de los Warriors Charles Bassey, es uno de los varios aleros que competirán por minutos de juego esta temporada. (David M. Barreda / Los Angeles Times)

Jake LaRavia, Ziaire Williams, Sandro Mamukelashvili y Jarred Vanderbilt se encuentran entre el atasco de opciones en la posición de alero, junto con los extremos Adou Thiero y Matisse Thybulle. Vanderbilt y Dalton Knecht, el controvertido escolta de tercer año que nunca ha encontrado un papel sólido en el equipo tras ser traspasado y regresar en 2025, podrían ser fichas de intercambio.

“Construir una plantilla capaz de ganar el campeonato es un proceso continuo”, afirmó Pelinka. “El trabajo nunca termina”.

SAN FRANCISCO, CA - April 09, 2026: Forward Jake LaRavia #12 of the Los Angeles Lakers reaches in for a steal against forward Charles Bassey #28 of the Golden State Warriors in the third quarter of the game at the Chase Center on Thursday, April 9, 2026 in San Francisco, CA. The Los Angeles Lakers beat the Golden State Warriors 119 t0 103. (David M. Barreda/Los Angeles Times) (Jake LaRavia, que intenta quitarle el balón al alero de los Warriors Charles Bassey, es uno de los varios aleros que competirán por minutos de juego esta temporada.)

¿Qué ocurre con la situación de la propiedad?

Por segunda temporada consecutiva, los Lakers tienen pendiente un cambio de propiedad que se cierne sobre la organización.

La venta por parte de Mark Walter de su participación mayoritaria en el equipo sigue pendiente, y Bob Iger y Joshua Kushner están preparados para tomar el relevo tras adquirir las participaciones mayoritarias con una valoración de 12.5 mil millones de dólares.

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Reaves viene de promediar 23,3 puntos y 4,7 rebotes por partido, ambos récords personales. Anotó 51 puntos en un partido contra Sacramento y protagonizó uno de los momentos más destacados de la temporada regular con un tiro libre fallado a la perfección y un rebote ofensivo que ayudó a los Lakers a salir airosos con una emocionante victoria en la prórroga sobre los Denver Nuggets.

Pero Reaves también disputó solo 51 partidos de temporada regular —el mínimo de su carrera—, perdiéndose gran parte de la temporada debido a las lesiones. Se perdió el inicio de los playoffs por una lesión en los oblicuos y, a pesar de regresar antes de lo esperado de esa distensión de grado 2, Reaves tuvo dificultades para recuperar su mejor nivel de forma constante en la postemporada.

Reaves ya no es solo una historia inspiradora, sino que ahora es el segundo jugador mejor pagado de los Lakers tras firmar este verano un contrato de cuatro años por 185 millones de dólares. Ya está haciendo honor a su estatus de superestrella en la pretemporada, siendo “un líder en el gimnasio cada día”, según Redick.

El director general de los Lakers y presidente de operaciones de baloncesto, Rob Pelinka (izquierda), habla con los periodistas mientras el entrenador JJ Redick observa durante una rueda de prensa celebrada el jueves. Pelinka afirmó que el nuevo grupo de propietarios ha mantenido conversaciones preliminares con él sobre el futuro del equipo. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

“En cuanto al día a día, nada ha cambiado”, continuó Pelinka. “Seguimos trabajando con la excelencia propia de los Lakers”.

Durante su breve mandato, Walter trabajó para reformar la dirección y las operaciones empresariales. Los cambios no se detuvieron, a pesar de que la propiedad de Walter se encuentra ahora en el limbo.

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Los Lakers han incorporado a más de 15 personas a la dirección del club, según Pelinka, entre ellas a Rohan Ramadas y Eric Amsler en los nuevos puestos de subdirectores generales. Pelinka afirmó que la organización “ha reconstruido por completo nuestra experiencia con los jugadores y nuestra división de desarrollo de jugadores”, liderada por el ascenso de Zach Guthrie, exentrenador jefe del equipo afiliado de la G League, al puesto de responsable de desarrollo de jugadores. El equipo ha incorporado nuevo equipamiento para la recuperación y el tratamiento y espera contratar a más ojeadores.

“El objetivo, como marca de los Lakers, no es solo estar al mismo nivel que los otros 29 equipos en esas áreas”, afirmó Pelinka, “sino ser líderes”.