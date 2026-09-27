Rosas Jr. gana su primera pelea estelar en noche de susto por Barcelos, quien se recupera en hospital

El mexicoamericano Raúl Rosas Jr. consiguió el sábado la victoria más importante de su carrera al vencer por nocaut técnico a los 1:38 del quinto asalto a Raoni Barcelos en la pelea estelar de UFC Vegas 121, aunque el desenlace dejó más preocupaciones que celebraciones.

El joven de 21 años, que encabezaba por primera vez una cartelera de UFC, remontó en los últimos minutos de un combate de peso gallo que se perfilaba como una de las peleas del año. Sin embargo, la atención se trasladó de inmediato a Barcelos, quien permaneció inmóvil sobre la lona tras ser derribado por Rosas Jr. y tuvo que ser retirado del octágono en camilla.

Durante un amarre contra la reja, Rosas Jr. levantó y azotó a Barcelos contra el piso, y la cabeza del brasileño golpeó la reja y la lona, aunque no está claro qué provocó que quedara inconsciente. El mexicoamericano siguió golpeando al brasileño y no quedó claro si el peleador de 39 años perdió el conocimiento durante el derribo o después de él. El réferi Herb Dean detuvo el combate al percatarse de que Barcelos no respondía.

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El brasileño no se levantó del suelo y fue retirado en camilla, en una escena que silenció a los presentes en el Apex. En las imágenes no se le vio moverse durante el traslado.

Luego, UFC informó en un comunicado que Barcelos fue llevado a un centro de trauma de Nivel 1, donde se le practicó una tomografía computarizada y permaneció en observación. Según la empresa, el peleador se encontraba “estable, alerta y receptivo, con movilidad completa”.

Más tarde, su entrenador, Davi Ramos, publicó una actualización en redes sociales para tranquilizar a los aficionados.

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“Todo está bien, todos pueden estar tranquilos”, escribió Ramos en portugués. “Ha recuperado todos sus sentidos, puede mover la pierna, el brazo y la mano, está consciente, habla… Le va todo bien. Le están haciendo unas cuantas pruebas más y, muy pronto, estará aquí para hablar con ustedes”, dijo Ramos en un vídeo de Instagram.

🚨🇺🇸 BREAKING: SCARY SCENE in the UFC tonight as fighter immediately rushed to the hospital after going LIMP during a takedown



Raoni Barcelos appeared to go limp during a takedown in his main event against Raul Rosas Jr. in Las Vegas and never got back up.



The broadcast cut… pic.twitter.com/NGx9gflNmT — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 27, 2026

Al momento en que el réferi detuvo la pelea, Barcelos estaba ganando el duelo pactado a cinco asaltos, al ganar tres asaltos. Los tres jueces solo le habían dado un round a Rosas Jr., el primero.

Con el triunfo, Rosas Jr. mejoró su récord profesional a 13-1 y extendió a seis su racha de victorias, consolidándose como una de las figuras jóvenes más prometedoras de la división. Barcelos cayó a 22-6.

Rosas Jr. fue el peleador más joven en obtener un contrato de UFC al lograrlo a los 17 años de edad. El originario de Nuevo México, es 18 años más joven que su oponente del sábado.

