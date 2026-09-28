Se han vendido 6 millones de entradas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. A continuación te explicamos cómo conseguir las tuyas

A mitad de ciclo olímpico, LA28 ha superado su propio ecuador en ventas de entradas.

LA28 anunció el viernes que vendió más de 6 millones de entradas durante sus dos primeras rondas de venta, lo que supone más de la mitad de la disponibilidad prevista de entradas olímpicas.

El resto de las entradas olímpicas, estimadas en 10,5 millones, se pondrán a la venta por orden de llegada a partir de 2027. En la siguiente fase se añadirá stock adicional para todos los deportes y se eliminarán los límites de compra de entradas, aunque LA28 no ha anunciado la fecha de apertura.

“En general, el nivel de entusiasmo, el interés por los Juegos y la ilusión por comprometerse con tanta antelación han sido una confirmación de cómo se está consolidando LA28 y del entusiasmo que todo el mundo siente al respecto”, afirmó Allison Katz-Mayfield, vicepresidenta sénior de ingresos por la organización de los Juegos de LA28.

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Aunque los aficionados han clamado por las entradas, muchos se han sentido decepcionados y frustrados por los altos precios y la disponibilidad limitada, ya que las entradas parecían agotarse casi al instante. Cada puesta a la venta de entradas de LA28 venía acompañada de la condición, en letra pequeña, de «sujeto a disponibilidad».

Katz-Mayfield explicó que esto se debía a que los organizadores no querían vender entradas para luego descubrir que los aficionados podrían verse limitados en su visibilidad durante un evento. Por ejemplo, la distribución del Crypto.com Arena se modificará para dar cabida a la gimnasia artística, con hasta seis aparatos en la pista, además de zonas para los jueces, puestos de retransmisión y medios de comunicación. El plano de asientos, que será diferente al utilizado para los partidos de los Lakers o los conciertos, aún se está elaborando. Lo mismo ocurre con la planificación de las sedes temporales.

“Desde mi punto de vista, se trata de un enfoque centrado en los aficionados”, afirmó Katz-Mayfield. “No queremos encontrarnos en una situación en la que vendamos algo que no se corresponda con la experiencia que alguien espera tener”.

LA28 ha indicado que el año que viene habrá más entradas disponibles por orden de llegada para cada deporte, a medida que los organizadores vayan perfeccionando la distribución de las sedes. Las entradas que un día parezcan no estar disponibles podrían salir a la venta semanas más tarde, cuando los organizadores tengan una visión más clara de la configuración de las instalaciones. Con la venta por orden de llegada, la plataforma de venta de entradas permanecerá abierta de forma ininterrumpida durante los Juegos.

“Si eres de esas personas que tienen una idea muy, muy concreta de lo que quieren y no están dispuestas a ceder en absoluto… entonces sigue consultando la página, porque tendremos entradas a la venta hasta el final de los Juegos”, dijo Katz-Mayfield. “Así que puedes comprobarlo el primer día. Pero también podrías volver a mirar dos meses después, y la situación podría haber cambiado”.

Aunque muchos aficionados tienen el corazón puesto en una única prueba olímpica muy demandada, otros podrían estar abiertos a descubrir diferentes deportes durante los Juegos Paralímpicos. Las entradas para los Juegos Paralímpicos también saldrán a la venta en 2027, comenzando con un sorteo de franjas horarias asignadas, de forma similar a las primeras puestas en venta de entradas para los Juegos Olímpicos. Aproximadamente el 25 % del total de 14 millones de entradas para ambos eventos está destinado a los Juegos Paralímpicos, que se celebrarán en Los Ángeles por primera vez.

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Las Juegos Paralímpicos suelen tener precios mucho más bajos que los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos de París tenían entradas individuales que alcanzaban los 1.065 dólares (980 euros en julio de 2024) para natación y atletismo, y tan bajas como 26 dólares en todos los deportes. Medio millón de entradas para los Juegos Paralímpicos de París costaban 16 dólares y la mitad de todas las entradas tenían un precio inferior a 27 dólares. También hubo paquetes de entradas para varios deportes y para familias. La estrategia dio sus frutos con aproximadamente 2,5 millones de entradas vendidas, la segunda cifra más alta de la historia de unos Juegos Paralímpicos, y un récord de 12 millones de entradas vendidas en total entre los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2024.

Los aficionados que se hayan inscrito para las entradas de los Juegos Olímpicos ya estarán inscritos en los sorteos de los Juegos Paralímpicos, y LA28 está trabajando para abrir el plazo de inscripción específico para los Juegos Paralímpicos.

“[No] olvidéis lo fantásticos que son los Juegos Paralímpicos”, dijo Katz-Mayfield, “y cuántas oportunidades habrá para ver diferentes deportes, nuevos deportes, formar parte de los Juegos y ver competir a atletas de talla mundial, quizá de una forma que no hayáis visto antes si solo habéis asistido a los Juegos Olímpicos”.

La venta de millones de entradas antes incluso de que se hayan fijado los calendarios o los emparejamientos «ha dado [a LA28] mucha confianza en dónde nos encontramos hoy», afirmó Katz-Mayfield. La venta anticipada de entradas ha proporcionado al comité organizador privado una base sólida para una de sus principales fuentes de ingresos.

Se espera que la venta de entradas y los servicios de hospitalidad casi 2.500 millones de dólares del presupuesto total de 7.100 millones de dólares de LA28 para los Juegos. Se trata de la segunda mayor fuente de ingresos prevista para ayudar a sufragar lo que, según ha prometido LA28, serán unos Juegos financiados con fondos privados.