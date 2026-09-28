DAZN apuesta por los Kings como una entrada al competitivo mercado de Los Ángeles

DAZN, la plataforma global de transmisiones deportivas, mejor conocida por transmitir boxeo en Estados Unidos, ve en los Kings de Los Ángeles una pieza clave de su estrategia para consolidarse en este país.

A partir de la temporada 2026-27, DAZN tendrá los derechos de streaming directo de los Kings en el mercado local del equipo, mientras que Angels Broadcast Television (ABTV, por sus siglas en inglés) seguirá siendo su casa en la televisión tradicional. ABTV es, el canal que surgió cuando los Angels adquirieron FanDuel Sports Network West y le cambiaron el nombre.

“Es parte de nuestra estrategia. No es la estrategia, pero sí una parte de ella”, dijo Walker Jacobs, director global de ingresos y presidente de DAZN EE.UU., al hablar de los planes de la compañía para estos acuerdos regionales.

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Jacobs explicó que, aunque la empresa tiene una fuerte presencia en países como Japón, España, Italia y Alemania, entrar al mercado estadounidense ha sido difícil debido al alto costo de los derechos deportivos y a la competencia de las cadenas tradicionales y de gigantes tecnológicos como Apple, Amazon, YouTube y Netflix.

“Vimos una confluencia de eventos que abrió una ventana y nos permitió entrar por la puerta de los derechos locales y regionales”, señaló Jacobs.

Los Kings no son el único equipo de hockey en la cartera de DAZN. Esta temporada, la plataforma también transmitirá los partidos de los Rangers, los Islanders, los Devils, los Sabres y los Capitals de Washington. Será la casa exclusiva de streaming para todos ellos, excepto para los Capitals, cuyo acuerdo no es exclusivo.

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DAZN también es el distribuidor internacional de NHL.TV, por lo que los aficionados de los Kings que viajen o vivan fuera del país podrán seguir los partidos con una suscripción a la plataforma.

El logotipo de DAZN aparece en un micrófono antes del partido de la Bundesliga entre el SC Freiburg y el 1. FC Heidenheim 1846, disputado en el Europa-Park Stadion el 19 de abril de 2026 en Friburgo de Brisgovia, Alemania. (Daniela Porcelli / Getty Images)

“Si podemos seguir haciendo crecer esa relación, sin duda sería algo que nos interesaría mucho”, dijo Jacobs sobre una posible expansión en la NHL.

Los aficionados no verán cambios en la narración. DAZN retransmitirá la señal de ABTV tal como sale al aire en televisión, con sus comentaristas, gráficos, programas previos y posteriores al partido y la cobertura entre periodos.

“Lo que esperamos es que los aficionados tengan un streaming de muy alta calidad, fácil de usar y de encontrar”, explicó Jacobs, quien destacó la posibilidad de ver los partidos en el teléfono o proyectarlos en el televisor.

Taylor Ward, con el dorsal n.º 17 de los Los Angeles Kings, observa la acción durante el primer periodo de un partido de pretemporada contra los Anaheim Ducks en el Honda Center, el 23 de septiembre de 2026, en Anaheim, California. (Sean M. Haffey / Getty Images)

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Sobre por qué el acuerdo se firmó con ABTV y no directamente con el equipo, Jacobs recordó que ABTV tiene un contrato de varios años con los Kings y es la dueña de sus derechos locales.

Los paquetes para ver solo el streaming cuestan 19.99 y 24.99 dólares al mes, e incluyen todos los partidos de los Kings que se transmiten a nivel local. También hay pases para toda la temporada por 129.99 dólares para el plan estándar y por 149.99 dólares para el plan superior. La suscripción no incluye los partidos con exclusividad nacional de ESPN y TNT Sports.

“Nuestra meta es tener una relación a largo plazo con los aficionados de Los Ángeles, con ABTV y con los Kings”, dijo Jacobs.

Para DAZN, Los Ángeles es un mercado prioritario por el tamaño de su población, su tradición deportiva y la afinidad de su público por el boxeo, que históricamente registra altos niveles de audiencia en la región.

“Si quieres ser uno de los principales proveedores deportivos, tienes que tener una presencia significativa en las principales ciudades deportivas de Estados Unidos”, afirmó.

Sobre si la plataforma planea ofrecer narración en español para atraer al creciente público latino del hockey en el sur de California, Jacobs dijo que aún no hay nada anunciado.

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Los Kings arrancan la temporada el 30 de septiembre ante Colorado y juegan su primer partido en casa el 6 de octubre ante Florida; ambos encuentros forman parte de los 12 que irán por cadenas nacionales.