Los Lakers comienzan una nueva etapa sin LeBron James, con Luka Doncic y Austin Reaves al frente

Por primera vez en ocho años, los Lakers llegaron a su Día de Medios sin LeBron James.

Su ausencia estuvo presente en las conversaciones de las instalaciones del UCLA Health Training Center, pero no como el centro de la jornada.

Los Lakers comenzaron oficialmente este lunes una etapa diferente, con Luka Doncic como la principal figura del equipo y Austin Reaves convertido en el jugador con más tiempo dentro de la organización.

El cambio también se refleja en la plantilla. Los Lakers incorporaron nueve jugadores nuevos durante el receso, entre ellos el pívot Walker Kessler, además de Collin Sexton, Quentin Grimes, Sandro Mamukelashvili, Kevon Looney, Matisse Thybulle, Ziaire Williams y Jaden Hardy.

Anuncio

Doncic no habló de la salida de James como una situación que le resulte desconocida. El esloveno ya ha sido la figura principal de otros equipos a lo largo de su carrera y dijo que asumir ese papel en Los Ángeles representa, sobre todo, un nuevo reto.

“Es como un nuevo desafío. Me gustan los desafíos”, dijo Doncic. “No diría que me siento diferente, pero sí que me siento honrado”.

También dejó claro que llega al campamento sin restricciones después de la lesión en el tendón de la corva que le impidió jugar los últimos partidos de la temporada pasada y toda la postemporada.

“Me siento muy bien. Estoy emocionado. Estoy listo para empezar”, dijo el esloveno, quien dijo que se sentía “genial” cuando se le preguntó sobre la ausencia de James y su nuevo rol como líder principal del quinteto angelino.

Doncic también habló de la composición de la nueva plantilla y de la convivencia que el grupo tuvo durante el viaje que realizó a Eslovenia durante el verano. Para él, el siguiente paso será trasladar esa relación fuera de la cancha al trabajo dentro de ella.

“Ahora el campamento nos va a ayudar mucho”, dijo Doncic. “Enfocarnos en el básquetbol, conocernos en la cancha”.

Anuncio

Entre los jugadores que más quería tener a su lado estaba Kessler. Doncic dijo que enfrentarlo durante sus años con Utah siempre fue complicado y que quería que el pívot terminara en Los Ángeles.

“Realmente lo quería”, dijo Doncic. “Creo que es una gran combinación para nosotros”.

Kessler será una de las piezas nuevas alrededor de Doncic. Su trabajo cerca del aro puede darle al base una opción diferente en el ataque, particularmente en las jugadas de pick-and-roll.

El propio Kessler explicó que ve una oportunidad en el juego junto a Doncic y que la fórmula ya ha funcionado anteriormente con otros jugadores.

“El sistema ya se ha hecho antes y tiene sentido”, dijo Kessler ante los medios.

El nuevo centro de los Lakers también habló de la atención que acompaña jugar en Los Ángeles. Para él, el tamaño de la franquicia no representa una carga adicional.

“Lo veo más como una oportunidad”, dijo Kessler. “No siento presión. Me siento agradecido”.

Kessler llega después de una temporada en la que solamente pudo disputar cinco partidos debido a una lesión en el hombro. Los Lakers, sin embargo, decidieron apostar por él como parte central de su proyecto alrededor de Doncic.

Anuncio

Al lado de Doncic estará Reaves, quien regresó a los Lakers después de convertirse en uno de los principales objetivos de la organización durante la agencia libre. El escolta dijo que nunca quiso abandonar Los Ángeles y reconoció que las negociaciones para su nuevo contrato fueron una experiencia extraña.

“Es difícil porque he estado aquí cinco años, este es mi sexto. Esto es mi casa”, dijo Reaves. “Mi corazón siempre estuvo aquí. No quería irme a ningún otro lugar”.

Ahora Reaves enfrenta una responsabilidad diferente. Ya no está LeBron para compartir el liderazgo cotidiano del equipo y, junto con Doncic, será una de las voces principales de un grupo que todavía tiene que establecer sus jerarquías.

Reaves también explicó que durante el verano puso especial atención en la preparación física. Parte de lo que aprendió durante sus años junto a James fue la importancia de preparar el cuerpo todos los días para soportar una temporada de la NBA.

“He tenido un verano muy bueno. Me he puesto en una gran posición para este año”, dijo.

Para los Lakers, esa continuidad de Reaves es tan importante como la llegada de Kessler. La organización Oro-Púrpura decidió mantener a uno de sus jugadores más importantes y construir alrededor de una dupla de perímetro que ahora tendrá que asumir un papel que durante años perteneció a James.

Bronny James afrontará una temporada distinta por una razón evidente, pues por primera vez desde que llegó a la NBA, no tendrá a su padre como compañero de equipo.

Anuncio

Bronny no presentó la situación como algo negativo y dijo que está interesado en experimentar cómo será su relación con sus compañeros y con el personal de los Lakers sin la presencia de LeBron dentro del vestidor.

“Es algo diferente, seguro. Estoy emocionado por la experiencia, por experimentar algo diferente, que él no esté aquí”, dijo Bronny. “Estoy emocionado por eso y por la temporada”.

La respuesta también mostró el cambio que representa esta temporada para Bronny. Durante sus primeros dos años en la organización, la relación con su padre fue parte inevitable de la conversación alrededor del joven guardia. Ahora tendrá que desarrollar su camino dentro de un equipo cuya estructura también está cambiando.

El primer entrenamiento del campamento será este martes con un equipo que por primera vez desde 2018 tendrá que jugar una temporada completa sin James.

La nueva etapa de los Lakers ya comenzó. Ahora el equipo tendrá que demostrar en la cancha cómo será.