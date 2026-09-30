Cuándo y dónde ver Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli en vivo; cartelera aquí

Canelo Álvarez, a la derecha, conecta un golpe a Terence Crawford durante un combate de boxeo por el título indiscutible de peso supermediano celebrado en Las Vegas el sábado 13 de septiembre de 2025.

Por primera vez en cinco años, Saúl “Canelo” Álvarez (63-3-2, 39 KOs) no subió al ring alrededor de las fiestas patrias de septiembre, una de las fechas más importantes del calendario boxístico, pero sí lo hará este 31 de octubre.

El combate de Álvarez ante el campeón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Christian Mbilli (29-0-1, 24 KOs), programado originalmente para el 12 de septiembre, se realizará en “The Venue” de Riad, Arabia Saudita. El duelo estuvo a punto de mudarse de ciudad debido a la incertidumbre generada por las tensiones en Medio Oriente, que afectan a la sede inicialmente prevista en Arabia Saudita, pero este martes Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento (GEA), anunció que las entradas ya están a la venta.

La función, denominada Regreso del Rey, se transmitirá por DAZN en Pago por Evento. La hora aún será anunciada.

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Durante años, Álvarez ha sido dueño de los fines de semana de mayo y septiembre en Las Vegas, cuando suele pelear para coincidir con el Cinco de Mayo y el Día de la Independencia de México. Pero Canelo no pudo pelear por asuntos familiares y los promotores, los mismos que organizaron el duelo pasado entre Ryan García y Conor Benn, dejaron la fecha libre para el boxeador californiano.

El regreso pondrá fin a más de un año de inactividad para el mexicano. Álvarez, de 36 años, no pelea desde septiembre de 2025, cuando perdió ante Terence Crawford los títulos unificados de peso supermediano, en apenas su tercera derrota en su trayectoria, tras perder ante Floyd Mayweather en 2013 y Dmitry Bivol en 2022. En aquella pelea contra Crawford, Canelo se mostró como un peleador cansado y con poca hambre de victoria. El peleador mexicano tampoco ha noqueado a ningún rival desde 2021. Su carrera también se detuvo tras someterse a una cirugía de codo en octubre del año pasado.

El retiro posterior de Crawford dejó los cinturones dispersos, lo que permitió al mexicano asegurar de inmediato una oportunidad titular ante Mbilli.

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Mbilli, nacido en Camerún y radicado en Montreal, llega invicto, aunque una victoria elevaría su perfil como campeón de gran manera, especialmente si logra vencer al mexicano de forma contundente. El púgil, con 24 nocauts en su récord, tenía el cinturón interino del CMB antes de ser elevado a campeón absoluto tras el retiro de Crawford. En su pelea más reciente, igualó en un cerrado combate ante el guatemalteco Lester Martínez, precisamente en la misma velada en la que Crawford venció a Canelo.

La cartelera, por ahora, es la siguiente: