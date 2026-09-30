La jugadora del Tri de sóftbol, Sophia Hernández, se compromete con la Universidad del Estado de Arizona

Uno a uno, Sophia Hernández va despachando los lanzamientos de su compañera desde el montículo. Un batazo termina en el jardín derecho, otro se pierde por el centro y, de pronto, aparece uno que se va por encima de la cerca. Otro más termina en el guante de la jardinera izquierda.

Es una tarde cualquiera de entrenamiento para Hernández, aunque su historia en el sóftbol está lejos de ser la de una adolescente cualquiera.

Después de una jornada escolar en la preparatoria Downey, Hernández no toma el camino de regreso a casa. Cruza la escuela hacia el lado opuesto para encontrarse con sus compañeras, cambiar la ropa de clases por el uniforme de entrenamiento y ponerse bajo las órdenes de su entrenador, Ed García.

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A sus 13 años, Hernández ya había vivido una experiencia que pocas jugadoras de su edad pueden contar, el de haber vestido el uniforme de la selección mexicana de sóftbol y haber viajado hasta Japón para disputar un torneo mundial Sub-15 en 2023.

Era una de las jugadoras más jóvenes del equipo y se enfrentó a rivales que en algunos casos eran dos o tres años mayores que ella. Solo otra integrante de la selección tenía una edad cercana a la suya.

Lejos de ser únicamente parte del grupo, Hernández terminó ganándose un lugar como campocorto de México en aquella competencia.

Tres años después de aquella experiencia internacional, Hernández cursa el onceavo grado en Downey High School y continúa construyendo su camino en el sóftbol. Ahora, a los 16 años, acaba de tomar una de las decisiones más importantes de su joven carrera al dar su compromiso verbal para jugar a nivel universitario con la Universidad del Estado de Arizona, en Tempe.

“Tan pronto como fui a Arizona State supe que era ahí a donde quería ir”, contó Hernández, quien acababa de finalizar uno de sus entrenamientos de pretemporada con su equipo.

“Tan pronto como fui a Arizona State supe que era ahí a donde quería ir. Las chicas eran increíbles, tienen una verdadera hermandad. Eso es algo que realmente aprecio, pero al mismo tiempo todas quieren ganar y competir”. — Sophia Hernández, futura jugadora de Arizona State

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Lo que encontró en Tempe, Arizona, fue una combinación de lo que estaba buscando. Los entrenadores la hicieron sentirse cómoda desde el principio y las jugadoras le transmitieron una sensación de compañerismo que le llamó especialmente la atención.

“Las chicas eran increíbles, tienen una verdadera hermandad. Eso es algo que realmente aprecio, pero al mismo tiempo todas quieren ganar y competir”, dijo la mexicoamericana.

Hernández todavía tiene alrededor de dos años antes de cambiar su código postal al de la universidad y su compromiso con la institución es verbal, por lo que las cosas todavía pueden cambiar, aunque no es algo que considera.

Ella tiene claro qué quiere hacer cuando llegue el momento de viajar.

“No se trata de llegar y simplemente estar allí”, dijo la jugadora que alcanzó bronce en Japón 2023. “Sé que si salgo a competir en cada nivel y doy mi 100%, podría ganarme mi puesto de titular”.

La experiencia que ya tiene jugando con México es una parte importante de su formación. Hernández llegó a las visorías de la selección después de que su compañera de equipo Giana Castillo Flores le mencionara de la oportunidad al ver su talento y capacidad de adaptación.

Su padre, Hugo Hernández, recuerda que no sabían exactamente qué podía suceder cuando la llevaron a la prueba realizada en el área de La Puente. Pero Sophia ya había trabajado anteriormente con el entrenador Jorge Araujo, quien la conocía por sus sesiones de fildeo y pidió a los entrenadores mexicanos que se fijaran en ella cuando fue a una de las pruebas.

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Araujo, quien es el entrenador principal asociado en Cal State Fullerton, fue nombrado uno de los 25 finalistas al premio Entrenador Asistente Nacional del Año por la D1Sotball.

Sophia tuvo un buen desempeño en las pruebas y poco después recibió la noticia de que había sido seleccionada para representar al país de sus raíces.

DOWNEY, CA - 24 DE SEPTIEMBRE: Sophia Hernandez, jugadora de sóftbol de la escuela secundaria Downey High School, junto al entrenador principal Ed Garcia durante un entrenamiento el jueves 24 de septiembre de 2026 en Downey, California. (Scott Strazzante/For L.A. Times en Espanol)

“Llegó como una niña de 13 años jugando con niñas menores de 15”, recordó su padre. “Algunas ya tenían 15 y otras ya iban a cumplir casi los 16”.

En Japón 2023, comenzó jugando en tercera base y posteriormente terminó ocupando el campocorto, la posición que considera principal actualmente. Aquel torneo fue uno de los mejores que ha vivido en el sóftbol.

“Pude ganarle la posición de campocorto a una chica de 16 años”, contó la joven atleta. “Me gané mi puesto jugando con todas las chicas grandes a la edad de 13 años”.

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Su relación con la selección mexicana no terminó después de aquel torneo.

Hernández participó posteriormente en un torneo Panamericano en Acapulco que sirvió como clasificación para el Mundial de 2025 en Italia. México ganó la medalla de bronce en aquella competencia, de acuerdo con sus padres, pero Sophia no participó en el Mundial de Italia porque coincidió con un torneo de su equipo de club en Colorado, donde estaban previstas oportunidades para que las jugadoras fueran observadas por entrenadores universitarios.

Ella sigue en comunicación con los entrenadores del Tri y con varias de las jugadoras mexicanas, aunque los compromisos de sus equipos de club le han impedido participar en algunos de los eventos más recientes.

El camino a los Sun Devils

Mientras tanto, su carrera universitaria ya toma forma.

La decisión no fue sencilla porque había varias opciones. Pero Arizona State terminó separándose de las demás por la manera en que Hernández se sintió durante su visita a las instalaciones.

Sus padres, Hugo y María Domínguez, también formaron parte de ese proceso. El ver a su hija llegar a este punto representa algo enorme, pues comenzó mucho antes de que aparecieran las universidades.

Sophia tenía apenas ocho años cuando comenzó a jugar sóftbol.

La idea original de la familia era que ella y su hermana practicaran fútbol, pero cuando fueron a Apollo Park, un parque local en Downey, para inscribirlas descubrieron que la temporada de fútbol todavía no comenzaba. La opción disponible era un programa de béisbol mixto.

Sophia no sabía ni cómo agarrar el bate.

DOWNEY, CA - 24 DE SEPTIEMBRE: Sophia Hernandez, jugadora de sóftbol de la escuela secundaria Downey High School, durante un entrenamiento el jueves 24 de septiembre de 2026 en Downey, California. (Scott Strazzante/For L.A. Times en Espanol)

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Después de esa primera experiencia, una amiga de la familia les habló de una liga de sóftbol para niñas en Torrance. La llevaron y su historia comenzó a tomar otro rumbo.

“Al principio no pensamos que iba a ser algo que la iba a llevar a una escuela universitaria”, dijo María. “Pero ya cuando llegó a la edad de 13, 14 años dijimos: ‘Ok, esto sí ya es más real’”.

Sophia misma identifica las All-Stars como el momento en que comenzó a entender que podía hacer algo importante con el deporte.

Antes había jugado una temporada sin saber si continuaría. La convocatoria a las All-Stars cambió esa percepción.

“Dije: ‘Bueno, en realidad soy bastante buena en esto, realmente disfruto esto’”, recordó Sophia, quien admitió que el fútbol no le gustaba, tal como sí es una pasión entre sus hermanos y sus padres.

Desde entonces, su familia comenzó a acompañar un proceso que se hizo cada vez más exigente. Hugo, que creció jugando fútbol y no tenía experiencia en sóftbol, comenzó a estudiar el deporte por su cuenta para poder ayudar a su hija.

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YouTube enseñó el camino

YouTube se convirtió en una especie de entrenador adicional.

Hugo veía videos de ejercicios de fildeo, estudiaba los movimientos y después los practicaba con Sophia. Lo que comenzó como una manera de ayudarla terminó convirtiéndose en parte de su desarrollo.

“Para poder ayudarla tenía que aprender primero”, explicó Hugo. “Se merece todo esto. Por su trabajo, por el sacrificio que ella hace por llegar a las prácticas, llegar tarde a la casa, hacer tarea, comer, bañarse, levantarse al día siguiente, ir a la escuela, estar puntual en su escuela, estar en todo. Creo que el sacrificio que ella está haciendo es mucho más de lo que nosotros estamos haciendo, entonces se lo merece 100%”.

Los entrenamientos improvisados se fueron convirtiendo en una rutina diaria. Lanzaban, bateaban y practicaban fildeo.

“Los videos de YouTube son parte de su crecimiento”, dijo Hugo.

Más adelante, Andy Iwai, un coach de sóftbol y entrenador de un equipo de viaje, tuvo un papel importante en su formación al trabajar con ella durante aproximadamente seis años.

Además, la familia tuvo que aprender sobre un proceso de reclutamiento universitario que ninguno de ellos había vivido antes.

Raíces y el inicio de todo

María nació en California, hija de padres originarios de Sinaloa y Zacatecas. Hugo es de Durango y llegó a Estados Unidos cuando tenía alrededor de 10 años.

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Ninguno tuvo la oportunidad de seguir el camino universitario que ahora Sophia –y potencialmente sus otros dos hermanos– está comenzando a construir.

Para Sophia, eso también forma parte de la motivación.

“Quiero hacer eso por ella”, dijo al hablar de su madre y de las oportunidades que no tuvo para asistir a la universidad. “Se trata más de querer sentir orgullosos a nuestros padres. Quiero decir, ellos no venían de mucho; mi papá emigró aquí cuando tenía unos 10 años y mi mamá vivió una infancia difícil. Mucho de lo que hacemos es para hacer cosas que ellos no pudieron hacer, hacer más por ellos”.

María se dijo orgullosa por la manera en que su hija ha lidiado con una de las situaciones que acompaña a un atleta como son las lesiones.

“Admiro mucho de ella que a pesar de haber tenido tantas lesiones, ha jugado con un dedo roto durante el Mundial en Japón y una hiperextensión en su hombro”, recordó Maria. “ Cada vez que la llevamos al doctor, los récords aparecen con ‘due to sports, due to sports’”.

DOWNEY, CA - 24 DE SEPTIEMBRE: Sophia Hernandez, jugadora de sóftbol de la escuela secundaria Downey High School, durante un entrenamiento el jueves 24 de septiembre de 2026 en Downey, California. (Scott Strazzante/For L.A. Times en Espanol)

A su llegada a Downey High School, su presencia comenzó a sentirse desde antes de que siquiera se uniera al programa.

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García, el entrenador de sóftbol de Downey desde hace 10 años, recuerda que cuando Sophia estaba en octavo grado, comenzó a escuchar repetidamente su nombre. Cuando finalmente la vio jugar, entendió por qué.

“Cuando Sophia estaba en octavo grado, todo lo que escuchaba era ‘Sophia, Sophia, Sophia viene a Downey’. Yo no tenía idea de quién era Sophia”, recordó el entrenador. “Cuando salió al campo y la vi actuar, dije: ‘Oh, es bastante buena’. Por lo que puedo recordar, creo que estaba clasificada número seis en el país en shortstops como estudiante de octavo grado para el equipo de viajes”.

García recuerda que ella destacaba en defensa, bateo y corrido de bases.

Pero hay otra característica que el entrenador considera igual de importante y es su manera de relacionarse con sus compañeras.

“Lo que más me impresiona de ella es su madurez”, dijo García. “Por mucho talento que tiene, es extremadamente humilde”.

Cuando llegó al equipo de Downey, rápidamente asumió un papel de liderazgo. García recuerda que, siendo estudiante de primer año, comenzó a convertirse en una de las voces del equipo y en una de las jugadoras que más animaban a sus compañeras.

“No menosprecia a nadie. Sabe que es buena, pero no actúa como tal; actúa como si fuera una más de las chicas”, dijo el entrenador.

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“Cuando Sophia estaba en octavo grado, todo lo que escuchaba era ‘Sophia, Sophia, Sophia viene a Downey’. Yo no tenía idea de quién era Sophia. Cuando salió al campo y la vi actuar, dije: ‘Oh, es bastante buena’. Lo que más me impresiona de ella es su madurez. Por mucho talento que tiene, es extremadamente humilde”. — Ed García, entrenador de sóftbol en Downey High School

Hernández también describe de esa manera su relación con sus compañeras. Cuando llegó a Downey, quería contribuir a crear un equipo en el que todas tuvieran la misma mentalidad competitiva.

En su primer año fue segunda base titular y, según explicó, la intención de competir por llegar al CIF se convirtió en parte de la cultura que quiso ayudar a construir.

García señala que Hernández fue la Jugadora Más Valiosa de Downey la temporada pasada y que este año fue seleccionada al segundo equipo All-CIF, logros que atribuye a una jugadora que, además de producir en el terreno, ha ayudado a elevar a quienes juegan a su alrededor.

Por ahora, el siguiente paso está casi definido.

Sophia quiere estudiar Psicología Educativa en la universidad y convertirse en consejera. En el terreno, su objetivo es competir por un puesto desde el momento en que llegue y, con el tiempo, asumir un papel de liderazgo dentro del equipo.