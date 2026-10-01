Guillermo Ochoa tendrá homenaje en el México vs. Chile en el Coliseo de Los Ángeles

El portero mexicano Guillermo Ochoa vuelve al campo tras el descanso durante un partido del Grupo A del Mundial contra Chequia, celebrado en Ciudad de México el miércoles 24 de junio de 2026.

Guillermo Ochoa, uno de los porteros más laureados en la historia del fútbol mexicano, tendrá un homenaje preparado por los organizadores del partido del martes 6 de octubre, cuando el Tri enfrente a Chile en un amistoso en el Coliseo de Los Ángeles.

Con Ochoa presente en el estadio, los organizadores del MexTour y la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) realizarán antes del silbatazo inicial la ceremonia “¡Gracias, Memo!”, un homenaje a su carrera, a su legado en la gira y a los recuerdos que compartió con los aficionados del Tri en Estados Unidos, de acuerdo a un comunicado emitido el jueves.

La ceremonia incluirá videos de agradecimiento de los aficionados y el encendido del emblemático pebetero olímpico del Coliseo, un guiño a la trayectoria de Ochoa como dos veces olímpico y medallista de bronce en los Juegos de Tokio 2020.

Anuncio

Los organizadores adelantaron que habrá “otras sorpresas”.

Ochoa, quien se retiró del fútbol profesional tras la Copa Mundial de la FIFA 2026, es el portero con más partidos en la historia del MexTour, con 38 apariciones desde que la gira arrancó en 2003. Acumuló 154 partidos internacionales con México y se convirtió en el primer arquero en disputar seis Copas del Mundo, una cifra récord.

El originario de Guadalajara, quien jugó con el número 13 a nivel internacional, en referencia al día de su cumpleaños, fue campeón de la Copa Oro con México en 2009, 2011, 2015, 2019, 2023 y 2025. Ganó la Liga de Naciones en 2024-25. A nivel de clubes ganó campeonatos con el San Luis, América y el Standard Liege de Bélgica.

El canterano del América ya tuvo un homenaje informal en plena Copa del Mundo cuando ingresó en los minutos finales del partido ante Chequia en el Estadio Azteca, encuentro que el Tri ganó por 3-0. En aquel partido, la gente se le entregó a Ochoa, conocido por sus atajadas salvadoras en el Mundial de 2014 ante Brasil, en 2018 ante Alemania y al atajar un penal a Robert Lewandowski contra Polonia en el Mundial de 2022. En 2026 fue suplente del arquero Raúl Rangel, quien disputó los cuatro encuentros como titular.

Anuncio

En otras noticias, los organizadores anunciaron que la venta de boletos para el encuentro se acerca a los 50,000, a cinco días del evento. El Coliseo tiene capacidad para más de 77,500 personas.