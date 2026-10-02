‘Estoy muy emocionado’: Tarik Skubal será el lanzador titular de los Dodgers en el primer partido de la Serie Divisional

El lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Tarik Skubal, habla durante una rueda de prensa previa a un partido de la Serie Divisional de la Liga Nacional de béisbol, el viernes 2 de octubre de 2026, en Los Ángeles.

El zurdo de los Dodgers , Tarik Skubal , pensó que podría completar el partido cuando superó siete entradas sin encajar ninguna carrera en San Francisco la semana pasada con solo 75 lanzamientos.

Entonces, el entrenador de los Dodgers, Dave Roberts , lo recibió en el banquillo con un apretón de manos y le dio la noticia: “Prepárate para el primer partido”.

Los Dodgers lo hicieron oficial el viernes: Skubal, dos veces ganador del Premio Cy Young y fichado de los Tigres de Detroit en el cierre del mercado de traspasos, será el abridor del primer partido de la Serie Divisional de la Liga Nacional contra los Bravos de Atlanta . El primer lanzamiento está previsto para las 13:00 horas del sábado.

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“Es un honor y un privilegio ser el abridor del primer partido y contar con la confianza del cuerpo técnico, de mis compañeros y de la organización para tomar la pelota, salir al campo y hacer todo lo que pueda para poner a nuestro equipo en posición de ganar”, declaró Skubal. “Estoy deseando que llegue”.

Skubal no es ajeno al béisbol de postemporada. Realizó tres salidas como titular en cada una de las campañas de postemporada de los Tigres de los dos últimos años. Todas ellas fueron a domicilio.

“Cuando salgo al campo en un partido de playoffs, suelo recibir muchos abucheos”, dijo Skubal. “Así que estoy deseando que nos dediquen algunos vítores. Y lanzar en casa… Creo que va a ser muy divertido con este ambiente.

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“Espero que todo el mundo beba mucha agua y se mantenga hidratado. Va a hacer mucho calor”.

Las previsiones meteorológicas indican que la temperatura alcanzará los 100 grados el sábado.

Skubal, tras abandonar la única organización que había conocido, ha demostrado ser, en todos los aspectos, el lanzador abridor de primera línea que se esperaba de él. En sus diez salidas con los Dodgers, registró una efectividad de 2,61. Y terminó la temporada regular con una joya contra los Giants: siete entradas con solo tres hits y un recuento de lanzamientos eficiente, que solo se vio truncada por el plan de los Dodgers para la postemporada.

“Me encantó transmitir ese mensaje”, dijo Roberts. “No siempre tengo la oportunidad de dar buenas noticias, y esta fue una buena, una divertida. Y él se lo tomó muy bien porque, obviamente, en este equipo, es fácil pensar que [el diestro Yoshinobu Yamamoto] sería el abridor del primer partido, sin duda alguna. Así que Tarik se mostró muy respetuoso con Yoshinobu, pero tenemos nuestras razones para hacer las cosas como las hacemos, y todos estos chicos están totalmente comprometidos con cualquier decisión que tomemos”.

El alcance completo del plan de rotación de los Dodgers no quedó claro de inmediato, pero se espera que Blake Snell y Yamamoto lancen en los partidos 2 y 3, no necesariamente en ese orden.

Yamamoto lanzó a los bateadores durante el entrenamiento de los Dodgers del miércoles. Si se toma sus habituales cinco días de descanso, eso le situaría para lanzar en el tercer partido en Atlanta el martes. Eso también le situaría para el segundo y el sexto partido de la NLCS, siempre y cuando los Dodgers pasen de ronda.

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“Es un buen proceso, teniendo en cuenta que lo más importante ahora mismo es esta serie”, dijo Roberts. “Pero si tienes lanzadores con talento a tu disposición, es prudente trazar un plan de cómo podrían alinearse, y eso es simplemente actuar con la debida diligencia.

“Pero somos muy afortunados porque tenemos cuatro lanzadores entre los que realmente puedes elegir para averiguar cuál es la mejor manera de desplegar a los cuatro titulares... ese es el ejercicio, pero empieza por tener cuatro lanzadores con talento”.

Es un lujo que otros equipos no tienen. Los Braves, desde luego, no lo tenían cuando utilizaron a su as, Chris Sale, como relevo en el tercer partido de su serie de comodín contra los Philadelphia Phillies.

“Lo que hace peligroso a un equipo así es que ya ha estado en la lucha”, dijo Roberts. “Ya tienen la intensidad a tope, saben gestionar las emociones, han salido de la serie con cierto impulso, tras haber ganado una serie.

“La ventaja para nosotros es que tenemos la oportunidad de no dejar que su cuerpo de lanzadores coja aliento, ¿y cómo se hace eso? Hay que agotar al abridor de mañana. Hay que meterse en su bullpen, y hay que obligarles a desplegar lanzadores lo antes posible, poner en marcha ese carrusel y seguir venciendo a los abridores”.