Nelson Cruz: ‘El pitcheo lo es todo’ para unos Dodgers que van por su tercer título seguido

Nelson Cruz, exjugador de béisbol y director general de la selección nacional dominicana, interviene durante una rueda de prensa celebrada en las reuniones de invierno de la MLB, el lunes 8 de diciembre de 2025, en Orlando (Florida).

El expelotero Nelson Cruz conoce bien la presión de octubre. El dominicano, Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en 2011, asegura que la postemporada no cambia la preparación de un bateador, pero sí la intensidad con la que se juega cada turno.

“La temporada regular es como un maratón; la postemporada es un sprint”, dijo Cruz. “Tratas de dar todo lo que tienes en el tanque en cada situación. Por eso, cuando terminas, terminas agotado”.

Cruz forma parte del equipo que transmitirá en español las series de la Liga Americana y el primer juego de la Serie Mundial a través de N+ Univision y ViX.

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El dominicano se mostró a favor del formato de comodines, que, a su juicio, le da un atractivo extra a la afición. El nuevo formato consiste en una serie de tres partidos, a ganar dos. La desventaja del peor clasificado es que tendrá que jugar toda la serie en casa del mejor sembrado. En esta serie, solamente los Medias Blancas ganaron como visitantes en Houston por 2-0. Los Padres de San Diego, los Yanquis de Nueva York y los Bravos de Atlanta resolvieron su serie.

Cruz dijo que es importante el factor de que hay jugadores que se crecen en octubre.

“Cada partido de postemporada es un escenario especial”, afirmó Cruz. “Hemos visto cada estadio abarrotado y la energía de octubre. Este escenario se crece, y los jugadores también”.

Entre lo más llamativo de la primera ronda, el exbeisbolista de 46 años destacó la barrida de los Yanquis sobre Boston, con 18 carreras anotadas y apenas dos permitidas.

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Cody Bellinger, de los Yankees de Nueva York, antes del primer partido de la serie de comodines de la Liga Americana de béisbol contra los Red Sox de Boston, el martes 29 de septiembre de 2026, en Nueva York. (Frank Franklin II / AP)

“Me sorprendió cómo pudieron barrer a Boston. No me extrañaba el pitcheo de los Yanquis, que es lo que los ha puesto donde están”, señaló Cruz.

Nueva York enfrentará ahora a Tampa Bay, dueño del mejor récord de la Liga Americana, con 98 victorias, en la Serie Divisional.

“Es un equipo que puede hacer de todo en el terreno”, dijo Cruz. “Su mayor fortaleza es poner la bola en juego y jugar buena defensa, y eso lo hace sumamente peligroso”.

Aun así, advirtió que el nombre de los Yanquis pesa.

“Siempre se engrandecen en estos escenarios”, expresó el expelotero de Las Matas de Santa Cruz.

También le sorprendió la barrida de los Medias Blancas sobre Houston. “Chicago ha sido bendecida por el Papa y vemos cómo ha creado su propia magia”, bromeó. Sin embargo, Cleveland va a Cleveland con una ligera ventaja en la Serie Divisional por su descanso y su bullpen.

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“Son equipos muy parecidos. El margen de error va a ser muy corto”, anticipó el exnúmero 17 de los Rangers.

En la Liga Nacional, Cruz calificó de “un reto sumamente difícil” el duelo de San Diego ante Milwaukee, que abrirá con su as en la loma. La clave, explicó, será quién golpee primero: si los Padres toman ventaja temprano, su bullpen, que considera el mejor de las Grandes Ligas, los vuelve muy difíciles de remontar.

Los Dodgers y la búsqueda del tricampeonato

El lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Bobby Miller, reacciona tras ponchar a los tres bateadores de los Gigantes de San Francisco durante la octava entrada de un partido de béisbol celebrado el domingo 27 de septiembre de 2026 en San Francisco. (Tony Avelar / Ap Photo/tony Avelar)

Para los Dodgers, que llegan descansados y con su rotación alineada en su Serie Divisional ante los Bravos de Atlanta, Cruz identifica a Milwaukee como el principal obstáculo para el tricampeonato, por la cantidad de victorias que sumó en la campaña. Aun así, los mantiene como favoritos.

“El pitcheo lo es todo en este tipo de eventos”, sostuvo Cruz. “Han demostrado en los últimos años que tienen la capacidad de superar obstáculos. Lo vimos en la Serie Mundial contra los Yanquis y en esa histórica Serie Mundial del año pasado contra Toronto. Siempre aparece un héroe oportuno”.

Para Cruz, la fortaleza del equipo no depende de una sola figura, aunque reconoció el peso de Shohei Ohtani y de los veteranos del clubhouse.

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“Tienen tantos jugadores que pueden impactar el juego”, afirmó Cruz, quien en la actualidad es un asesor de los Dodgers. Su labor incluye hablar con los jugadores ante cualquier situación, recibir a los peloteros recién firmados en el draft y visitar las sucursales de ligas menores.

“Les damos la introducción al equipo, las expectativas que tenemos de ellos, la historia y la cultura, y que sean orgullosos de ser un Dodger”, explicó Cruz.

Cruz considera que el trato a los jugadores latinos ha mejorado desde su etapa como pelotero.

“Hoy en día tenemos más traductores para los que no hablan inglés y gente especializada en todos los aspectos, incluida la parte psicológica”, añadió.

Sobre el Clásico Mundial de Béisbol, en el que dirigió a República Dominicana, dijo haber aprendido “de las buenas experiencias y también de las decepciones”.

Destacó el crecimiento de la audiencia del torneo y el respaldo de los dueños, del comisionado y de la asociación de jugadores.

“Es el único evento en el que se ve tanta pasión y tanto amor por el juego”, concluyó Cruz, quien recientemente ingresó al Salón de la Fama de la Triple A de Oklahoma City, donde jugó cuatro temporadas cuando ese equipo era filial de los Rangers.

