El invicto Diego Pacheco vuelve a Carson para enfrentar a Darius Fulghum

LIVERPOOL, INGLATERRA - 11 DE MARZO: Diego Pacheco posa para una fotografía con sus cinturones de campeón mientras celebra tras derrotar a Jack Cullen durante el combate por el título internacional de peso supermediano de la OMB, celebrado en el M&S Bank Arena el 11 de marzo de 2023 en Liverpool, Inglaterra.

Diego Pacheco regresará al ring en Los Ángeles para enfrentar a Darius Fulghum el sábado 14 de noviembre en Dignity Health Sports Park, en Carson, en una pelea de peso supermediano que pondrá en juego los títulos WBO International y WBC Silver que posee el mexicoamericano.

El combate será la pelea principal de la nueva serie mensual de boxeo “The Fight”, que se transmite por TNT Sports y DAZN. En Estados Unidos será transmitida de manera conjunta por TNT, truTV y DAZN, mientras que DAZN tendrá la transmisión a nivel internacional.

Pacheco, de 25 años, tiene una marca invicta de 26-0 con 19 de ellas por la vía del nocaut. El angelino estará presentándose por segunda vez este año en lo que considera su casa, donde en julio detuvo a Immanuwel Aleem en el undécimo asalto para defender sus cinturones.

Anuncio

Pacheco creció en el sur centro de Los Ángeles, a solo unas millas de Carson, en donde la victoria ante Aleem fue la segunda de Pacheco en ese escenario. En agosto de 2024 también consiguió un triunfo por nocaut técnico sobre Maciej Sulecki.

El combate contra Fulghum será además la tercera pelea de Pacheco desde que comenzó a trabajar con el entrenador Buddy McGirt. El triunfo sobre Aleem fue el primero bajo la dirección de McGirt.

Pacheco ocupa actualmente el segundo lugar del ranking de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el tercero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y el sexto de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en las 168 libras.

Anuncio

“Estoy emocionado de volver a pelear en Los Ángeles”, dijo Pacheco. “Acabo de pelear aquí en julio y salí con una victoria por nocaut. Cada vez que he peleado en Los Ángeles he noqueado a mi oponente, así que espero continuar esa racha y dar otra gran actuación para los aficionados de mi ciudad”.

Pacheco reconoció la calidad de su próximo rival, pero dejó claro que considera la pelea parte de su camino hacia una oportunidad por un campeonato mundial.

“Darius Fulghum es un peleador talentoso, con hambre y respeto lo presenta en el ring. Sé que él ve esto como su oportunidad, pero yo lo veo como otro paso hacia convertirme en campeón mundial”, señaló.

Fulghum, de Houston, tiene un récord de 15-1-1 y 13 nocauts. El peleador de 28 años ocupa el quinto puesto del ranking de la OMB y tendrá ante Pacheco la pelea de mayor relevancia de su carrera hasta ahora.

Su victoria más reciente fue en mayo, cuando derrotó por nocaut técnico en el tercer asalto a Yoanki Urrutia en San José.

Fulghum también ve el combate como una oportunidad para acercarse a una pelea por un campeonato mundial.

Anuncio

“Estoy extremadamente emocionado por la oportunidad de enfrentar a Pacheco”, dijo Fulghum. “El ganador de esta pelea queda a las puertas de una oportunidad por el título mundial. Es algo con lo que ambos hemos soñado”.

La pelea representará además un enfrentamiento entre dos contendientes de la división supermediana que buscan avanzar hacia una oportunidad mundialista.

“Es una gran pelea y muy importante para Diego, Darius y la división de las 168 libras”, dijo Eddie Hearn. “Diego está trabajando bien con Buddy y mostrará más de su repertorio el 14 de noviembre, pero Darius es un hombre peligroso y hambriento que tiene la misma ambición que Diego: convertirse en campeón mundial en 2027”.

Oscar De La Hoya, presidente y director ejecutivo de Golden Boy Promotions, destacó la oportunidad que tendrá Fulghum frente a uno de los peleadores mejor posicionados de la división.

“Darius Fulghum tiene una tremenda oportunidad por delante y está llamando a la puerta de una pelea por el título mundial”, dijo De La Hoya.