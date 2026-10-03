Los Dodgers abren la Serie Divisional con triunfo sobre Bravos en tarde calurosa en Dodger Stadium

Tarik Skubal, abridor de los Dodgers de Los Ángeles, festeja luego de ponchar a Austin Riley, de los Bravos de Atlanta, en el primer juego de la serie divisional de la Liga Nacional, el sábado 3 de octubre de 2026.

Bajo un calor de más de 100 grados Fahrenheit, los Dodgers de Los Ángeles vencieron por 5-3 a los Bravos de Atlanta para ponerse arriba 1-0 en la Serie Divisional de la Liga Nacional, ante 50,194 fans que desafiaron las temperaturas extremas en Dodger Stadium.

“Si estaba caliente, pero no estábamos pensando en el calor”, dijo el dominicano Teoscar Hernández, clave en el triunfo de los Dodgers tras pegar un jonrón de dos carreras en el cuarto inning. “Es súper importante ganar el primer partido de la serie. No es que te dé la serie, pero creces en confianza.”

El Juego 2 de la serie de cinco juegos a ganar tres se disputa este domingo, 4 de octubre, en Dodger Stadium a partir de las 5 p.m. El inicialista Blake Snell irá al segundo juego ante un pitcher aún por designar de Atlanta.

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“Ganar el primer partido fue importante. Mañana salimos contra Blake y estamos en una buena posición”, dijo Dave Roberts sobre el triunfo.

El inicialista de los Dodgers, Tarik Skubal, tuvo una salida sólida, en la que solamente permitió dos hits y una carrera limpia en seis innings, en los que ponchó a siete bateadores y lanzó 94 veces, de las cuales 62 fueron strikes.

“Jugué en Arizona en 120 grados”, dijo el californiano Skubal, quien creció de niño en Kingman, Arizona.

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El partido fue un juego de bullpen para los Bravos, que apenas el jueves resolvieron su serie ante los Filis de Filadelfia en la ronda de comodines al extenderse a tres juegos. Por el contrario, los Dodgers no jugaron la primera ronda porque terminaron con el segundo mejor récord de la Liga Nacional y tuvieron una semana de descanso.

El jardinero izquierdo de los Dodgers de Los Ángeles, Kiké Hernández (a la derecha), celebra junto al jardinero central Andy Pages (44) y al jardinero derecho Kyle Tucker tras la victoria de los Dodgers por 5-3 sobre los Bravos de Atlanta en el primer partido de la Serie Divisional de la Liga Nacional, celebrado el sábado 3 de octubre de 2026 en Los Ángeles. (Jae C. Hong / Ap Photo/jae C. Hong)

Los Bravos decidieron salir con Dylan Dodd al montículo, quien duró hasta el tercer inning. Fue precisamente en la cuarta entrada, cuando el cubano Víctor Mederos enfrentó a Freddie Freeman y le dio boleto. Entonces, el dominicano Hernández llegó y pegó un jonrón al jardín izquierdo para poner a los Dodgers arriba por 2-0, lo que fue su primer cuadrangular en la postemporada.

“Es el hambre de contribuir al equipo”, dijo Hernández al hablar de su cuadrangular clave en el juego. “No tengo miedo a fallar, esa una de las cosas importantes en los playoffs”.

“Teo tiene una memoria corta, en caso de que las cosas no salgan bien, sale y se enfoca”, dijo Roberts sobre el dominicano.

Dodd se fue tras tres innings, en los que concedió dos hits, ponchó a cuatro en 47 lanzamientos, de los cuales 30 fueron strikes. Su reemplazo Mederos solamente duró un inning, en el que permitió dos carreras limpias, y fue reemplazado por A.J. Smith-Shawver.

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El lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Alex Vesia, celebra tras el tercer out durante la octava entrada del primer partido de la Serie Divisional de la Liga Nacional de béisbol contra los Bravos de Atlanta, el sábado 3 de octubre de 2026, en Los Ángeles. (Mark J. Terrill / Ap Photo/mark J. Terrill)

En el sexto se definió el juego al despejar las ofensivas de ambos equipos. Sean Murphy pegó un jonrón al jardín central a Skubal que acercó la pizarra a 2-1.

Pero en los Dodgers no tardaron mucho en responder y, después de que Hernández pegó un sencillo, Kyle Tucker conectó un cuadrangular al jardín derecho para poner la pizarra más cómoda en 4-1. Max Muncy pegó otro cuadrangular, también a la esquina del jardín derecho, para el 5-1, que dejó a los Bravos sin oportunidades en el primer juego de la serie.

Con Tanner Scott cerrando el juego en el noveno inning, Ronald Acuña Jr. pegó un sencillo y fue seguido por Ozzie Albies, quien conectó un jonrón al centro para poner a los aficionados con los nervios de punta. Pero luego Scott hizo los dos outs sin dar boletos y Evan Phillips entró para cerrar el último round.

El problema de los Bravos se concentra en la falta de pitcheo descansado, tras irse a tres juegos ante los Filis en la serie anterior. El mánager de los Bravos, Walt Weiss dijo que iban a decidir esta noche o mañana por la mañana si Chris Sale, quien jugó en el Juego 2 ante los Filis y luego participó como relevista en el Juego 3 definitivo ante los Filis para cerrar el partido de comodín.

“Sabíamos que íbamos a venir desde atrás por la forma en la que usamos todo el gas en jueves por la noche”, dijo Weiss. “Pero lo volvería a hacer de nuevo para ganar la serie previa”.