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Así fue el llamado de Josué de Paula a la postemporada con los Dodgers

Los Angeles Dodgers' Josue de Paula adjusts his cap duri
Josué de Paula, de los Dodgers de Los Ángeles, se ajusta la gorra durante un entrenamiento previo a un partido de la Serie Divisional de la Liga Nacional de béisbol, el jueves 1 de octubre de 2026, en Los Ángeles.
(Mark J. Terrill / AP)

El domingo, De Paula recibió el premio Branch Rickey de las Ligas Menores en la ceremonia previa al Juego 2 de la Serie Divisional.

Eduard Cauich.
Por Eduard Cauich
Staff Writer Seguir

El estadounidense dominicano Josué de Paula planeaba ver la postemporada de los Dodgers en su casa, junto a su familia, y luego volver a intentar regresar el próximo año para seguir contribuyendo al equipo con su buen bateo y su juventud.

Entonces llegó la llamada de Dave Roberts, mánager de la novena angelina, para darle la buena noticia al jardinero que jugó mayormente como bateador emergente en los Dodgers en la recta final de la temporada.

“Me dijo: ‘Felicidades, estás en el equipo’”, señaló De Paula, quien agregó que le notificaron su inclusión en el equipo de la Serie Divisional hace tres días por el mismo mánager de los Dodgers. “Estaba sorprendido, muy emocionante”.

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No lo podía creer y lo primero fue llamarle a su mamá y a su papá.

El domingo, De Paula recibió el premio Branch Rickey de las Ligas Menores en la ceremonia previa al partido. El premio se le otorga al mejor jugador de ligas menores de la organización de los Dodgers.

Los Dodgers están ganando la Serie Divisional ante los Bravos por 1-0.

“Lo que vimos fue una buena idea de la zona de strike, calidad de contacto y buena calma”, declaró Roberts sobre el joven jugador.

“Creo que se me viene natural estar calmado”, dijo De Paula, de padre dominicano, tiene la nacionalidad dominicana, lo que le permitió firmar con los Dodgers como agente libre internacional en 2022. El nacido en Brooklyn se mudó a la República Dominicana cuando estaba en la preparatoria y firmó un contrato por $397,500 con el equipo.

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Los Angeles Dodgers' Josue de Paula flies
Josué de Paula, de los Dodgers de Los Ángeles, batea una bola alta que se convierte en out durante la sexta entrada de un partido de béisbol contra los Marlins de Miami, el viernes 11 de septiembre de 2026, en Miami.
(Lynne Sladky / Ap Photo/lynne Sladky)

De Paula se ha convertido en un favorito de la afición gracias a sus apariciones oportunas al bate. Disputó 11 partidos de temporada regular con los Dodgers, bateando .323 con un jonrón y siete carreras impulsadas, además de sumar 11 bases por bolas y cinco ponches.

De Paula tuvo una temporada excepcional con el equipo, en la que fue nombrado Jugador del Año de la Doble A tras registrar un promedio de bateo de .303, un porcentaje de embasado de .401 y un porcentaje de slugging de .547, con 27 jonrones y 104 carreras impulsadas en 124 partidos.

Tarik Skubal, abridor de los Dodgers de Los Ángeles, festeja luego de ponchar a Austin Riley, de los Bravos de Atlanta, en el primer juego de la serie divisional de la Liga Nacional, el sábado 3 de octubre de 2026 (AP Foto/Mark J. Terrill)

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El Juego 2 entre Dodgers y Bravos se disputa este domingo, 4 de octubre, en Dodger Stadium a partir de las 5 p.m.

El jardinero zurdo de 21 años firmó un contrato con los Dodgers en 2022, cuando jugaba en El Niche Academy, en República Dominicana. Jugó en la liga dominicana de verano y fue ascendido al equipo filial de Rancho Cucamonga en mayo de 2023.

De Paula debutó en las Grandes Ligas el 11 de septiembre y conectó su primer jonrón de su carrera dos días después, en Miami. Se convirtió en el primer jugador de campo de los Dodgers en dar el salto de la Doble A a las Grandes Ligas desde, al menos, 2014, cuando Erisbel Arruebarrena dio el salto al primer equipo.

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Eduard Cauich

Eduard Cauich, a native of Yucatán, Mexico, holds a journalism degree and a master’s in mass communications from Cal State Northridge. He specializes in sports and coverage of the Latino communities. His career includes roles at Univision New Mexico, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América and La Opinión.

Eduard Cauich, originario de Yucatán, México, es graduado en Periodismo y tiene un máster en Comunicación de la Universidad Estatal de California en Northridge. Está especializado en deportes y en la cobertura de las comunidades latinas. A lo largo de su carrera ha trabajado en Univision Nuevo México, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América y La Opinión.

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