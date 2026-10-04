Los Bravos responden y emparejan la Serie Divisional ante unos Dodgers inefectivos

El lanzador de los Atlanta Braves, Raisel Iglesias (en el centro), celebra junto al receptor Drake Baldwin mientras Josué De Paula, de los Los Angeles Dodgers, observa (a la izquierda), tras la victoria de los Braves por 3-2 sobre los Los Angeles Dodgers en el segundo partido de la Serie Divisional de la Liga Nacional, disputado el domingo 4 de octubre de 2026 en Los Ángeles.

Los Bravos de Atlanta volvieron a salir con un juego de bullpen por tercera ocasión en esta postemporada y le rindió buenos dividendos al vencer el domingo 3-2 a los Dodgers de Los Ángeles, que dejaron atrapados a los corredores en varias ocasiones y no supieron aprovechar el impulso de haber ganado el Juego 1.

El resultado en Dodger Stadium ante 50,729 aficionados le permitió a Atlanta emparejar la Serie Divisional a un juego por bando. La serie, de cinco juegos a ganar tres, se traslada ahora a Truist Park para los dos próximos encuentros. La serie no volverá a jugarse en Dodger Stadium, a menos que haya necesidad de un quinto partido, que se disputaría el viernes.

El duelo dos tuvo el encuentro entre el relevista habitual Ray Kerr y Blake Snell, ambos zurdos.

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Snell, de 33 años, empleó mucho para lograr sus outs desde el inicio, pero alcanzó a llegar hasta los 3.2 innings, en los que permitió tres hits, con una carrera limpia, ponchando a cinco, en 90 lanzamientos, de los cuales 47 fueron strikes. Fue reemplazado por Brock Stewart.

Atlanta optó por Kerr, quien lanzó 3 1/3 entradas en blanco en la victoria sobre los Filis en el decisivo Juego 3 del Wild Card el jueves. Al inicio se especulaba que iba a arrancar con Chris Sale, pero prefirió darle mayor descanso a su inicialista. Sale, de 37 años, tiró 95 lanzamientos contra Filadelfia el martes y otros 21 para cerrar la serie de Comodín. Ahora Sale se prepara para el Juego 3, mientras que los Dodgers saldrán con Yoshinobu Yamamoto.

“Fue grandioso, el ganar en este lugar ante este equipo”, dijo Walt Weiss, mánager de los Bravos.

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Michael Harris II, de los Bravos de Atlanta, observa su doble productor durante la séptima entrada del Juego 2 de la Serie Divisional de la Liga Nacional frente a los Dodgers de Los Ángeles, el domingo 4 de octubre de 2026, en Los Ángeles. (Mark J. Terrill / AP)

Kerr se fue después de 2.2 innings, en los que solamente permitió dos hits y ponchó a cuatro, para 42 lanzamientos, 24 de ellos strikes. Los relevistas Grant Holmes, Dylan Lee, Robert Suárez, Didier Fuentes y Raisel Iglesias se combinaron para sacar el duelo decisivo. Fuentes, en especial, sacó 3.2 innings, en los que solamente permitió una carrera limpia y lanzó 47 pitcheos, 30 de ellos strikes.

Lee (2-0) se llevó el partido por Atlanta, mientras que Kris Bubic (0-1) fue el pitcher derrotado. Iglesias se llevó la salvada por Atlanta.

Snell, quien solo hizo nueve aperturas en temporada regular debido a lesiones, se metió en problemas temprano en el juego, en el primer inning, aunque le resultó barato apenas marcar una anotación. Con las bases llenas, el hondureño Mauricio Dubón pegó un sencillo al jardín central para que Ronald Acuña Jr., quien había pegado un sencillo y luego robado base, anotara posteriormente el 1-0.

El lanzador de los Atlanta Braves, Raisel Iglesias, celebra la victoria de los Braves por 3-2 sobre los Los Angeles Dodgers en el segundo partido de la Serie Divisional de la Liga Nacional, disputado el domingo 4 de octubre de 2026 en Los Ángeles. (Jae C. Hong / Ap Photo/jae C. Hong)

Fue otra noche frustrante para Shohei Ohtani, quien se fue de 1-4 el domingo, incluyendo dos ponches.

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“Con Shohei se trata de esperar que regrese en forma”, dijo Dave Roberts, mánager de los Dodgers. ”No sé si esté tratando de hacer mucho sin estar al cien por ciento porque está tratando de hacer mucho, pero en este tiempo nadie se siente al cien por ciento”.

En la cuarta entrada, Freddie Freeman pegó un jonrón al jardín derecho para empatar el duelo 1-1. En ese mismo episodio, los Dodgers no pudieron aprovechar una casa llena con un out, para irse solamente con esa carrera de empate.

Los Bravos respondieron cuando Kris Bubic recibió un triplete de Michael Harris II y luego en un wild pitch anotó el 2-1. Ese fue todo para Bubic,quien fue reemplazado por Evan Phillips en el quinto inning.

En ese mismo episodio, nuevamente los Dodgers tuvieron una entrada prometedora cuando Mookie Betts y Ohtani ocuparon primera y segunda, sin outs, pero los Dodgers no capitalizaron.

En el séptimo, con Edgardo Henriquez en la lomita, Harris II pegó un doblete para impulsar la carrera de Matt Olson y colocar el 3-1.

Con dos outs, Max Muncy respondió con un jonrón en la novena entrada a Fuentes para poner el 3-2. El dominicano estadounidense Josué de Paula, quien recibió antes del partido un reconocimiento por ser el mejor pelotero de los Dodgers en ligas menores y que juega su primera postemporada, bateó de foul un lanzamiento del cerrador Iglesias para el out final.

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La serie se traslada a Atlanta para el Juego 3 del martes. El Juego 3 es a las 3 p.m. PT; el Juego 4 será el miércoles en Atlanta y, de ser necesario, un Juego 5 el viernes en Los Ángeles.

La Serie Divisional entra en una etapa crucial, donde el ganador del Juego 3 se pondrá a una sola victoria de avanzar a la Serie de Campeonato.

“En la postemporada no se sabe lo que puede pasar, siempre hay un héroe que uno no espera”, dijo Weiss.

Los Dodgers buscan ser el primer club de la Liga Nacional en ganar tres títulos seguidos y el primer equipo de Grandes Ligas en lograrlo desde los Yanquis lo hicieron de 1998-2000.

Por su parte, los Bravos buscan avanzar más allá de la Serie Divisional por primera vez desde que ganaron la Serie Mundial en 2021. Esta serie es una revancha de la Serie de Campeonato de 2021.

