Cómo un entrenador de béisbol llevó a Mission College de Sylmar a un improbable primer campeonato estatal en tenis femenil

Cuando Joe Cascione entró a la oficina del director atlético de Los Angeles Mission College con la idea de crear un equipo femenino de tenis, sabía cómo sonaba. Había pasado toda su vida en el béisbol, 27 años como entrenador, y nunca había dirigido a mujeres ni un deporte de raqueta.

“Le dije: ‘Tengo una idea. Me encantaría formar un equipo de tenis femenino. No tengo formación en tenis, pero creo que puedo rodearme de gente que sepa técnicamente del deporte, y lo amo tanto que creo que nos puede ir bien’”, recordó Cascione, un exitoso exjugador de béisbol en Pierce College y Cal Lutheran.

Era comprensible que pocos entendieran la decisión.

“Todo el mundo pensaba que estaba atravesando una crisis de la mediana edad”, dijo Cascione entre risas. “Me decían: ‘¿Qué estás haciendo? Estás teniendo un colapso’”.

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Los directivos de la escuela también se preguntaban si no sería mejor contar con un equipo de fútbol femenino, dada la demografía del Valle de San Fernando. Pero Cascione les presentó una lista de jugadoras potenciales que podrían llegar a Mission College.

“Al principio estaba en contra, le dije que el fútbol femenino era mejor para esta área. Pero fue persistente”, recordó Steve Ruys, director de departamento de atletismo de Mission College.

Cuatro años después, la apuesta rindió su mayor fruto. En abril pasado, las Eagles de Mission College conquistaron el primer campeonato estatal por equipos de la California Community College Athletic Association (CCCAA) en la historia de la escuela, y lo hicieron con una marca perfecta de 25 victorias y 0 derrotas.

En primera fila, de izquierda a derecha, abajo, se encuentran las jugadoras de Mission College en su segundo año: Jaelyn Rivera, Priscilla Grinner, CiCi Díaz, Kirsten Bonzon, Amy Nghiem y Natalia Ponce. En segunda fila, de izquierda a derecha, arriba, están las cuatro nuevas integrantes del equipo: Dsyray Chan, Daisylynne Castaneda, Julieta Sierra y Lena Onejeme. (Myung J. Chun/Los Angeles Times)

No solo lograron el primer campeonato del colegio comunitario, sino que lo hicieron con jugadoras del área y ante escuelas poderosas, incluso con jugadoras internacionales. A diferencia de otras escuelas, Mission College no cuenta con canchas de tenis propias y renta las de un parque cercano para entrenar y disputar sus partidos como local.

En el tenis de la CCCAA, los colegios se enfrentan entre sí en duelos por equipos. Cada duelo consiste en un número determinado de partidos individuales y de dobles, y el ganador se decide por la puntuación acumulada del equipo.

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En la final de un torneo de cuatro días en Ojai, Mission College enfrentó a Sierra College, primera sembrada del norte del estado y también invicta, y la venció con una gran dosis de dramatismo. Las Eagles dominaron los dobles, pero Sierra reaccionó en individuales y tomó ventaja de 4-3.

Amy Nghiem (detrás) se dispone a realizar un golpe durante el entrenamiento del equipo en el Parque Regional Comunitario El Cariso, en Sylmar. (Myung J. Chun/Los Angeles Times)

Entonces, Genesis Nochez (West Ranch) empató la serie 4-4 y todo quedó en manos de Josilyn Rivera (Birmingham) en un duelo individual contra Autumn Holmes, de Sierra. Para hacer más dramática la jornada, Rivera perdió el primer set, se recuperó con un 6-1 en el segundo y conquistó el campeonato en un tiebreak que ganó sin ceder un punto, para un marcador final de 3-6, 6-1, 7-6 (7-0).

Además, la dupla de Jaelyn Rivera (Birmingham) y Priscilla Grinner (Granada Hills) se coronó campeona estatal de dobles al vencer a la pareja de Chabot College.

“Siempre había pensado en ganar el torneo de Ojai, pero nunca pensé que se haría realidad”, dijo Grinner, de 19 años, ganadora de dos títulos CIF con Granada Hills.

Jaelyn Rivera realiza un saque durante el entrenamiento del equipo en el Parque Regional Comunitario El Cariso, en Sylmar. (Myung J. Chun/Los Angeles Times)

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“Ganar ese torneo lo fue todo para mí y para mi familia; fue como devolver algo a la comunidad en la que crecí, y eso significó muchísimo para mí”, expresó Jaelyn, de 20 años, hermana mayor de Josilyn.

Amy Nghiem fue una de las jugadoras clave de Mission College. La exalumna de Granada Hills Charter se unió a las Eagles junto con sus compañeras Grinner y América Fragoso, ambas de Granada Hills.

Cascione también fue nombrado Entrenador del Año de la Western State Conference.

Para las jugadoras, el sentido de equipo que inculcó el entrenador fue vital para construir un programa competitivo.

“Los entrenadores nos animan a dar lo mejor de nosotras mismas. Sin nuestras compañeras, sin esa conexión, sin esa camaradería y sin todo el tiempo que pasamos juntas, no habría sido posible”, dijo Grinner sobre el campeonato.

Cascione renunció a su cargo de entrenador en jefe de béisbol de Mission College en 2019, tras 19 años al frente del programa. Luego llegó la pandemia y, con ella, un año y medio para reflexionar sobre cuál sería el siguiente paso en su vida deportiva y profesional. La respuesta estaba en el otro deporte que amaba desde niño, pues siempre había jugado al tenis en su tiempo libre.

“Si tuviera que volver a hacerlo todo, probablemente elegiría jugar tenis en lugar de béisbol”, confesó Cascione, quien fue nombrado dos veces Entrenador del Año de la Conferencia Oeste Estatal en béisbol. “El béisbol fue mi vida y le debo todo. Pero hay algo en el tenis. A los siete años, lo veía en la televisión y disfrutaba cada minuto.”

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Pero convencer a las primeras jugadoras de formar parte de un nuevo programa de tenis, en plena pandemia y sin canchas propias, no fue tarea fácil. En el sistema de colegios comunitarios, el reclutamiento es muy importante y ante escuelas como Glendale, College of the Canyons y Pierce, con sus propias instalaciones, es siempre una batalla difícil para Mission College.

“El béisbol fue mi vida y le debo todo. Pero hay algo en el tenis. A los siete años, lo veía en la televisión y disfrutaba cada minuto.” — Joe Cascione, exentrenador de béisbol y ahora entrenador de tenis femenil en Mission College

“No podía decirles: ‘Vamos a ser un buen equipo’. Realmente no lo sabía”, señaló Cascione.

Tampoco era fácil convencer a una tenista de unirse a un programa dirigido por un entrenador de béisbol. Ahí entró en juego otra virtud de Cascione: su franqueza.

“Lo único que les repetía era: ‘Vas a trabajar duro y vas a tener enfrente a un entrenador que te va a exigir al límite y que va a estar ahí para ti cada vez que estemos en la cancha’”, dijo Cascione. “Tiene que existir la creencia de que, aun cuando las cosas vayan mal, vas a escuchar a tus compañeras apoyándote. Y eso no se habla una o dos veces; se habla casi todos los días en este programa”.

Siete jóvenes aceptaron el reto el primer año, y nueve en 2023. Ante la falta de instalaciones propias, Cascione aplicó la misma filosofía que usaba cuando su equipo de béisbol tenía que rentar un campo, adaptarse y superar el obstáculo.

En su primera temporada, en 2022, el equipo sorprendió al terminar en segundo lugar de su división en la Conferencia Oeste Estatal. Desde esa primera temporada, Cascione trabajó para trasladar al tenis la mentalidad colectiva que predicaba en el béisbol.

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“Creo que sabe expresarse muy bien. Es capaz de explicarte las cosas y animarte incluso cuando te sientes muy, muy mal, y creo que esa es una de sus mejores cualidades”, dijo Grinner, quien espera transferirse después de este año a Cal Lutheran para jugar junto a su compañera Jaelyn.

“Ante todo, es entrenador de béisbol, y en la cancha se muestra tal como es, por cómo habla, cómo anima o cómo se dirige a las chicas. No intenta ocultar nada; así es él, y eso me ha encantado”, dijo Yulia Zhytelna, entrenadora asistente.

El reclutar a la talentosa Nghiem fue uno de los grandes aciertos del equipo campeón. El propio Cascione le dio un recorrido por la escuela.

“No es una escuela muy grande, pero harán grandes cosas por ti. Apostarán por ti”, dijo Nghiem, quien también destacó la cultura de camaradería del equipo. “Todas íbamos a entrenar todos los días. Aunque estuvieras enferma, ahí estabas. No tenías que entrenar, pero estabas ahí. Siempre apoyabas”.

Mission College, en una zona de fuerte presencia latina en el norte del Valle de San Fernando, compitió contra programas con historia, instalaciones propias y jugadoras internacionales, como Glendale, College of the Canyons, Santa Bárbara, Ventura y Santa Mónica, por lo que el cuerpo técnico fue clave para inculcar a las jugadoras una mentalidad positiva, sin que se encasillaran en nada.

“No hay mucha gente que nos vea como una comunidad capaz de lograr algo tan grande. Así que poder traer el título a casa y a esta comunidad realmente demuestra a la gente que nos rodea, a los de nuestra edad, a nuestra comunidad o a nuestra etnia, que es posible lograr algo en lo que se ha puesto todo el esfuerzo”, dijo Jaelyn.

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Cascione, originario de Nueva York, vive en el Valle de San Fernando desde niño y estudió en St. Genevieve High en Panorama City. Subraya que su cuerpo técnico, también arraigado en la comunidad, comprende las realidades de sus jugadoras.

“Muchas de estas jóvenes enfrentan retos de diversas formas. Muchas tienen dos trabajos, algunas vienen de familias rotas y necesitan nuestro apoyo”, dijo Cascione, quien tuvo como mentores a Bob Lofrano, en Pierce College, y a Rich Hill, en Cal Lutheran.

Sus asistentes, Porfirio Cervantes y Zhytelna, exjugadora de Cal State Northridge y ahora profesional, también mantienen fuertes lazos con la comunidad del Valle.

“He visto la motivación de las chicas, sobre todo la de las de primer año. He visto en sus ojos que quieren dar lo mejor de sí mismas”, dijo Zhytelna, la voz femenina del cuerpo técnico y mentora de las jugadoras.

“Al final del día, el tenis es solo un juego y lo tienes que disfrutar, porque así es como llegan las mejores experiencias, cuando lo estás disfrutando”, indicó Zhytelna.

En un colegio comunitario, donde las jugadoras cambian cada uno o dos años, la continuidad depende de que la cultura se transmita de una generación a otra.

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“La forma más efectiva es a través de las jugadoras”, explicó Cascione. “Las de segundo año se lo transmiten a las que llegan. Hablamos casi todos los días de ser una gran persona, una gran hermana, una gran hija, y ellas tienen que creer que todo eso contribuye a formar una gran tenista y un gran equipo”.

Para Cascione, el éxito del programa de tenis de Mission College, una escuela con poco menos de 10,000 estudiantes, se resume en una palabra: creer.

“En el momento en que permites que alguien te diga que no puedes, estás dejando entrar la negatividad. Aquí soñamos en grande. A veces nos quedaremos cortos, pero siempre lo vamos a dar todo”, expresó el entrenador.

Los resultados ya comenzaron a reflejarse en todo el departamento deportivo. Hace unas semanas, Mission College lanzó su programa de tenis varonil, también con jugadores locales, bajo la misma fórmula que hizo triunfar al equipo femenil.

Mission College está actualmente en la primera fase de construcción de sus propias instalaciones, que involucran el fútbol y softbol, y en la fase dos llegarán las canchas de tenis y béisbol.

