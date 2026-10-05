Después de ser humillado por EEUU y con bajas, el Tri busca darle la primera victoria a Márquez, en el Coliseo ante Chile

El seleccionador de México, Rafael Márquez, observa a su equipo jugar contra la selección colombiana en el M&T Bank Stadium el 26 de septiembre de 2026 en Baltimore, Maryland.

La selección mexicana podría cerrar sus cuatro partidos de la fecha FIFA de octubre sin una sola victoria y con más interrogantes que respuestas. El equipo de Rafael Márquez enfrenta a Chile este martes,, 6 de octubre en el Coliseo de Los Ángeles (7:30 p.m., Univision/TUDN/Vix), sin haber logrado un triunfo en sus primeros tres partidos y tras sufrir una goleada ante Estados Unidos que le caló en el orgullo.

El nuevo ciclo de México tras el Mundial ha arrancado cuesta arriba. El Tri empató 1-1 con Colombia en un buen partido del equipo mexicano, pero luego se mostró opaco en el 1-1 ante Perú, y la preocupación creció el sábado tras la derrota por 3-0 ante su archirrival Estados Unidos.

“Estamos enfocando este proyecto, estamos enfocados en sacar lo positivo de ese partido”, declaró Márquez, quien destacó el buen trabajo del Tri hasta antes del primer gol de Estados Unidos durante la conferencia de prensa del lunes en Los Ángeles.

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“Estoy muy tranquilo, estoy tratando de enfocarme simplemente en el trabajo del equipo”, indicó Márquez, quien señaló que su continuidad en el Tri hasta el Mundial 2030 está fuera de su control.

Ante Estados Unidos, el equipo jugó bien hasta que llegó el primer gol, tras un rebote del portero Raúl ‘Tala’ Rangel al minuto 28. Luego, dos errores infantiles de la defensa y, nuevamente, del arquero se tradujeron en una contundente victoria del archirrival y otro derrumbe moral de su equipo durante un duelo ante Estados Unidos.

“Con ‘Tala’ hay plena confianza, sabemos lo que nos puede dar, cualquiera se puede equivocar”, dijo Márquez sobre el arquero mundialista. “Vino con nosotros para ver cómo le podemos ayudar a mejorar”.

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Lo complicado es que Márquez tendrá bajas importantes para lograr esa primera victoria. La más reciente es la de Gilberto Mora. El jugador de 17 años de Xolos de Tijuana abandonó la concentración por una molestia física y no estará disponible ante Chile. Tras llegar a Los Ángeles, Mora fue sometido a una revisión, y el cuerpo técnico y el área médica decidieron no arriesgarlo y autorizaron su regreso a Tijuana para una nueva evaluación.

Raúl Rangel, de México, reacciona tras el partido amistoso internacional entre Estados Unidos y México disputado en el State Farm Stadium el 3 de octubre de 2026 en Glendale, Arizona. (Chris Coduto / Getty Images)

“Él sigue presentando molestia”, señaló Márquez. “Al final, las molestias ya las viene cargando desde semanas antes. Yo estoy en la misma línea, tratando de cuidar al jugador”.

El técnico explicó que Mora arrastra molestias en el tobillo desde el Mundial Sub-20 en 2025, y que lo más importante es cuidarlo para que no recaiga. Mora solo vio acción ante Colombia. Se quedó en la banca en el partido contra Perú y no fue convocado para el de Estados Unidos.

Márquez, de quien se esperan rotaciones, tampoco contará con Hirving Lozano, quien no se integró a la concentración en Los Ángeles por lesión. El delantero será evaluado por el LA Galaxy para determinar el alcance de su molestia.

Frankie Westfield, de Estados Unidos (izq.), se enfrenta a Diego Ulloa, de Chile, durante el partido amistoso internacional entre Estados Unidos y Chile disputado en el Energizer Park el 29 de septiembre de 2026 en San Luis, Missouri. (Jamie Squire / Getty Images)

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“Hay que ver lo positivo de esta fecha y sacar provecho”, dijo Márquez, quien tampoco contará con sus principales amenazas ofensivas, Julián Quiñones y Raúl Jiménez, ambos lesionados.

El defensor Mateo Chávez, en tanto, quedó fuera por suspensión. El mundialista fue expulsado ante Estados Unidos, debe cumplir un partido de castigo y regresó al AZ Alkmaar.

A pesar del mal momento, México mantiene su arrastre en Los Ángeles, una de sus plazas más fieles. Hasta el fin de semana, los organizadores reportaban 50,000 boletos vendidos.

El duelo ante Chile representa la última oportunidad de la fecha FIFA para que Márquez consiga su primera victoria como técnico del Tri y le dé un respiro a un proyecto que apenas comienza.

El partido servirá, además, como homenaje a Guillermo Ochoa, exportero mundialista.

Chile terminó en el último lugar de la Conmebol en la eliminatoria pasada. En esta fecha FIFA viene de perder 4-2 ante Estados Unidos y 1-0 ante Canadá; su única victoria fue 2-1 sobre RD Congo.

“Estamos en construcción, sobre todo de jugadores. Quiero que se entienda bien”, dijo Nicolás Córdova, director técnico de Chile, quien señaló que sus jugadores necesitan roce internacional.

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“Sería súper fácil enfrentarnos a equipos inferiores y no nos ganarían ningún partido. Lo más importante es que los chicos que están en estas vivencias sepan que hay que hacer mejores cosas, porque hay otro tipo de velocidades”, dijo Córdova.

Se espera que Chile, bajo el mando de Córdova, también sufra muchas modificaciones tras la derrota ante Estados Unidos, como el ingreso del arquero Brayan Cortés y el regreso de los defensas Felipe Salinas y Gabriel Suazo, quienes cumplieron su partido de castigo tras sus expulsiones ante Canadá. El equipo chileno no contará con Marcelino Núñez, del Ipswich Town, quien regresó a su club. Se esperan los regresos de Vicente Pizarro y Agustín Arce, así como el de Lucas Cepeda en la delantera, junto a Gonzalo Tapia.

Como antecedentes recientes están el empate 2-2 en un amistoso de 2021, el 3-1 a favor de México en 2019 y la victoria chilena por 1-0 en 2018, pero el que todos recuerdan es el 7-0 de Chile sobre el Tri en la Copa América Centenario de 2016 cuando Márquez fue jugador pero no disputó ese partido.