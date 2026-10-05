El LA Galaxy cae en juego amistoso ante Cruz Azul en Carson

El LA Galaxy cometió errores en la defensa y el Cruz Azul aprovechó para castigarlos.

Cruz Azul aprovechó dos errores del LA Galaxy en la primera mitad, tomó una ventaja de dos goles y después soportó la reacción del equipo angelino para imponerse 2-1 el domingo en el Dignity Health Sports Park en un juego amistoso aprovechando el receso de la fecha FIFA.

Luka Romero abrió el marcador al minuto 9 y Agustín Palavecino amplió la ventaja a los 28’, ambos después de acciones en las que los Cementeros recuperaron el balón en territorio angelino. Joseph Paintsil, quien regresó tras una lesión, acercó al conjunto local al 84’, pero el empate no llegó.

Cruz Azul encontró la primera oportunidad clara cuando presionó la salida de los galácticos. Después de recuperar la pelota en campo local, Romero combinó con José Paradela y continuó su carrera hacia el área. Paradela le devolvió el balón y el delantero argentino definió para superar a Novak Mićović y colocar el 1-0.

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Cruz Azul volvió a presionar cerca del área de los locales y consiguió el segundo golpe antes de la media hora. Palavecino recuperó la pelota y, desde fuera del área, sacó un disparo que terminó junto al poste derecho de Mićović, que nada pudo hacer para evitar otra caída de su valla. Era el 2-0.

La Máquina tuvo otras oportunidades antes del descanso. Romero estrelló un remate en el poste cerca del minuto 44 y Juan José Calero también tuvo una ocasión que terminó en el marco durante el tiempo añadido.

Para la segunda mitad, Cruz Azul realizó modificaciones y comenzó a repartir minutos entre varios de sus jugadores. Greg Vanney también movió su alineación, en un partido en el que aprovechó para darle actividad a futbolistas que buscan minutos en la recta final de la temporada.

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La respuesta del LA Galaxy llegó en los últimos minutos. Troy Elgersma recibió por la derecha y encontró a Paintsil, quien ingresó al área, superó la marca de varios defensores y definió para reducir la diferencia al 84’.

El LA Galaxy buscó desesperadamente el empate, mientras que Cruz Azul trató de conservar la ventaja esperando.

Cruz Azul cerró así su gira por Estados Unidos con una victoria, después de haber empatado sin goles ante América en San Diego.

El LA Galaxy volverá a la acción de la MLS el próximo domingo (4 p.m. PT, Apple TV), cuando visite a St. Louis CITY SC en el Energizer Park.