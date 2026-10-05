¿Bajar a Shohei Ohtani en el orden de bateo de los Dodgers? Dave Roberts se muestra ‘abierto’ a la idea

Shohei Ohtani, de los Dodgers, está sentado en el banquillo durante el primer partido de la NLDS contra los Atlanta Braves en el Dodger Stadium.

Mientras los Dodgers barajan posibles cambios en la alineación para el tercer partido de la Serie Divisional de la Liga Nacional, el entrenador Dave Roberts ha declarado que está “abierto” a bajar a Shohei Ohtani en el orden de bateo.

En sus tres temporadas con los Dodgers, Ohtani ha bateado en primer o segundo lugar en todos los partidos en los que ha sido titular. Sin embargo, dado que él mismo ha admitido que está intentando “adaptarse” tras las lesiones de rodilla y brazo, y que Roberts ha reconocido que Ohtani “no está al 100 %”, la falta de resultados podría obligar al entrenador a sustituirlo en la parte alta de la alineación por un bateador más productivo en algún momento.

“Lo haría”, afirmó Roberts el lunes. “Lo haría. Creo que es algo que, ya sabes, creo que moverlo del 1 al 2… ¿pero ir más allá de eso? Estoy abierto a ello.

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“Y es algo que, si lo hiciera, obviamente hablaría con Shohei para explicarle por qué. Y, al fin y al cabo, en todas las conversaciones que he tenido con él, él se ha mostrado totalmente de acuerdo con lo que sea mejor para el equipo. De eso estoy convencido sin lugar a dudas”.

Los Dodgers tienen un promedio de bateo de . en los dos primeros partidos de la NLDS, y los Atlanta Braves tienen previsto que su as zurdo Chris Sale lance en el tercer partido, el martes. Si los Dodgers pierden, tendrían que ganar dos partidos de eliminación consecutivos para pasar de esta serie.

Roberts dijo que los cambios en la alineación que barajaría incluyen alinear de titulares a Kiké Hernández y Miguel Rojas, quienes han bateado bien contra lanzadores zurdos. Eso podría significar que los jugadores de cuadro Max Muncy (0 de 7 contra Sale, con cinco strikeouts) y Tommy Edman (0 de 11 contra Sale) podrían no ser titulares.

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El jardinero central Andy Pages, que bateó tan mal el pasado octubre que se quedó en el banquillo durante los tres últimos partidos de la Serie Mundial, no ha conseguido ningún hit en siete turnos al bate en esta serie, con cuatro strikeouts.

“Voy a seguir dándole confianza a Andy”, afirmó Roberts. “Creo en él. Creo que, para que ganemos la Serie Mundial este año, vamos a necesitar que sea una parte activa de nuestro equipo”.

Roberts dijo que no tenía previsto dejar en el banquillo al receptor Will Smith, que lleva 0 de 8 en la serie. El receptor suplente de los Dodgers, Hunter Feduccia, tiene un promedio de bateo de por vida de .205 y carece de experiencia en la postemporada.

Pero, incluso con la alineación repleta de estrellas de los Dodgers, el foco de atención recae sobre Ohtani.

Ohtani no ha bateado ningún jonrón desde el 18 de agosto. Entre esa fecha y el final de la temporada regular, bateó con un promedio de .157, ponchándose en el 41 % de sus turnos al bate. En esta serie, suma dos hits y dos ponches en ocho turnos al bate, y su incapacidad para abstenerse de batear lanzamientos fuera de la zona de strike se ha convertido en una debilidad evidente.

“No está al 100 %”, afirmó Roberts. “Pero, al fin y al cabo, aún puede mejorar a la hora de mantenerse dentro de la zona de strike”.

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Ohtani no ha dado a los Braves ningún motivo para desafiarlo dentro de la zona de strike.

“Todo gira en torno a Shohei, en lo que respecta a su talento”, afirmó Roberts. “Y los Braves van a actuar con cautela. Sabiendo eso, seguirán ampliando la zona de strike mientras sigamos dándoles esa oportunidad. Así que, hasta que mostremos algo de disciplina, seguirán utilizando esa estrategia”.