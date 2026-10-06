Chile vuelve a vacunar a México, ahora en el Coliseo y el Tri de Rafa Márquez no puede ganar en octubre

La afición de Los Ángeles salió decepcionada con el resultado entre México y Chile.

El nuevo director técnico de México, Rafa Márquez, se despidió de la fecha FIFA de octubre sin lograr una victoria, tras caer por segunda vez consecutiva en la gira del Tri por Estados Unidos. El conjunto mexicano perdió 2-0 ante la selección de Chile en un Coliseo de Los Ángeles que registró una buena asistencia, de 56,529 aficionados, aunque no se llenó.

La derrota profundiza la temprana crisis de resultados de Márquez en su primera gira al frente de México tras la Copa del Mundo 2026. Márquez, asistente técnico de Javier Aguirre en el Mundial, comenzó su era como director técnico principal del Tri con el pie izquierdo y sin gozar de una luna de miel con la afición mexicana, que ya le exige resultados y salió molesta del estadio la noche del martes.

Los goles de Chile llegaron en el segundo tiempo, tras una primera mitad pareja, aunque con mejor manejo del balón por parte de La Roja. Maximiliano Gutiérrez anotó al minuto 54 y Vicente Pizarro puso el 2-0 al minuto 65, lo que aumenta la presión sobre un proceso que suma dos derrotas y dos empates en sus primeros cuatro partidos.

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México llegó a este partido tras empatar 1-1 con Colombia y Perú, y perder 3-0 ante Estados Unidos; su balance era de dos empates, una derrota, dos goles a favor y cinco en contra.

Chile, por su parte, llegó tras perder 1-0 ante Canadá y 4-2 ante Estados Unidos.

México hizo cambios con respecto al partido ante Estados Unidos. El más notable fue en la portería: Raúl “Tala” Rangel, guardameta mundialista que cometió un par de errores clave en la goleada ante Estados Unidos, fue sustituido como titular por Álex Padilla, del Athletic Club.

Chile generó sus aproximaciones en el primer tiempo a través de Rodrigo Echeverría. México también tuvo las suyas, como un gran disparo de Jesús Gallardo que estuvo a punto de convertirse en el 1-0 y un remate de cabeza de Armando González. Además, Roberto Alvarado probó con un tiro de larga distancia que el arquero chileno Lawrence Vigouroux mandó a tiro de esquina.

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En el segundo tiempo, Gutiérrez hizo una triangulación con Gonzalo Tapia y, ante Padilla, remató entre las piernas del arquero para el 1-0. Al minuto 65, Pizarro sentenció el partido tras otra jugada por el centro, en la que recibió un pase de Darío Osorio.

México tuvo varias bajas para este partido: Gilberto Mora regresó a Tijuana; Luis Romo quedó fuera por una lesión muscular, y Mateo Chávez no pudo jugar tras ser expulsado ante Estados Unidos. Además, Raúl Jiménez y Julián Quiñones están lesionados.

Guillermo Ochoa, considerado el mejor portero mexicano de la historia, recibió, antes del partido, un homenaje titulado “¡Gracias, Memo!”, en el que se proyectó un video con sus mejores momentos con la selección mexicana, principalmente en Copas del Mundo. También recibió una camiseta con el número 13 y una placa especial.

Ochoa ya había recibido un homenaje informal en el último partido de México en la fase de grupos del Mundial, ante Chequia, cuando entró en los minutos finales de la victoria 3-0 del Tri sobre el conjunto europeo en el Estadio Azteca, donde jugó muchos años con el América.

Ochoa, quien debutó con el Tri en 2005, ganó seis Copas Oro, una Liga de Naciones de la Concacaf y la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El pebetero olímpico del Coliseo también se encendió en su honor, por haber formado parte de dos equipos olímpicos.

