Estados Unidos encuentra respuestas en el comienzo de la nueva era de Mauricio Pochettino

GLENDALE, ARIZONA - 3 DE OCTUBRE: Auston Trusty (n.º 6), de Estados Unidos, disputa el balón con Roberto Alvarado (n.º 25), de México, durante el partido amistoso internacional entre Estados Unidos y México en el State Farm Stadium, el 3 de octubre de 2026, en Glendale, Arizona. Estados Unidos derrotó a México por 3-0.

La selección de Estados Unidos necesitaba empezar de otra manera después del Mundial. Mauricio Pochettino también.

El equipo quedó eliminado en los octavos de final en casa, una derrota ante Bélgica que dejó preguntas sobre el futuro de una generación que durante años cargó con buena parte de las expectativas del programa. Pochettino, sin embargo, recibió el respaldo de la Federación de Fútbol de Estados Unidos (U.S. Soccer) para continuar al frente y comenzar el camino hacia el Mundial de 2030.

La respuesta inicial ha sido contundente.

Estados Unidos ha ganado sus tres partidos desde que terminó el Mundial, empezando con un 4-1 sobre Perú, 4-2 frente a Chile y su tercera goleada de 3-0 ante México. Son 11 goles en tres encuentros y lo más importante para Pochettino, una oportunidad para empezar a definir qué jugadores pueden formar parte del próximo ciclo.

Anuncio

Desde antes de comenzar esta nueva etapa, el entrenador argentino había dejado claro que veía el siguiente ciclo de una manera diferente.

“El titular debe ser un nuevo comienzo, un comienzo fresco”, dijo Pochettino al explicar lo que representa esta etapa después del Mundial. “El proyecto es 2030. Ese debe ser nuestro objetivo”.

El partido de esta noche (5 p.m. PT, TNT) ante Canadá, en el Allianz Field de St. Paul, Minnesota, será el cuarto y último de esta concentración. También será una prueba distinta para un equipo que todavía está en construcción.

Anuncio

Lo más llamativo de estos primeros partidos no es solamente la cantidad de goles. Es la cantidad de jugadores que han aparecido en escena.

Pochettino convocó a 13 futbolistas que están viviendo su primer campamento con la selección mayor en este nuevo ciclo. Algunos ya tuvieron minutos importantes y otros todavía esperan su oportunidad. El técnico argentino está aprovechando este período para ampliar las opciones de una plantilla que, durante el Mundial, dependió en buena medida de jugadores conocidos.

Contra México quedó claro hasta dónde puede llegar esa apuesta.

Julian Hall, de 18 años, abrió el marcador y se convirtió en el tercer jugador en la historia de la selección estadounidense en marcar en cada uno de sus primeros tres partidos. Cavan Sullivan, de 17 años, anotó el segundo y se convirtió en el jugador más joven en marcar con Estados Unidos. Malik Tillman cerró el marcador en el minuto 84.

Los goles de Hall y Sullivan tienen un valor que va más allá del resultado. Pochettino está intentando que los jóvenes no sean simplemente jugadores que aparecen en las convocatorias para adquirir experiencia. Los está poniendo a competir por puestos y, en algunos casos, les está dando responsabilidades importantes.

Sullivan es el ejemplo más evidente.

El mediocampista del Philadelphia Union aprovechó una presión sobre la salida mexicana para recuperar el balón y marcar desde fuera del área. Hall, por su parte, volvió a aparecer en el área después de una jugada de Gio Reyna para abrir un partido que Estados Unidos terminó controlando.

Pochettino ya había advertido que el entusiasmo alrededor de jugadores como Sullivan debía manejarse con cuidado.

Anuncio

“Estamos muy contentos de tener a todos estos jugadores jóvenes con este potencial y con la posibilidad de actuar y jugar”, dijo en septiembre. Pero también pidió paciencia con su desarrollo. “Necesitamos ser cuidadosos” con estos jugadores, explicó.

En el caso particular de Sullivan, Pochettino había sido todavía más claro antes de que el joven hiciera historia contra México.

“Él merece todos los elogios que está recibiendo. Todavía necesita mejorar, evolucionar y madurar. Tiene solamente 16 años. Es un niño. Es especial”, dijo el argentino a los medios.

Son acciones que reflejan una de las características que Pochettino parece estar buscando, el de un equipo que no espere a que el rival cometa un error, sino que intente provocarlo.

El segundo y el tercer gol ante México llegaron después de recuperaciones provocadas por la presión estadounidense, además de que el portero mexicano Raúl Rangel tuvo una tarde fatídica. Sullivan interceptó un pase del ‘Tala’ para marcar el 2-0 y Tillman recuperó otro balón en la salida para sentenciar el partido. Estados Unidos tampoco permitió un solo remate mexicano entre los tres palos durante la primera mitad.

En la primera anotación, Rangel no pudo contener un disparo que le rebotó y terminó en los pies de Julian Hall para abrir el marcador.

Anuncio

Ahí aparece una diferencia importante respecto a lo que se vio en algunos momentos del Mundial.

El equipo está jugando con mayor agresividad sin balón. La presión comienza más arriba y existe una intención más clara de aprovechar las pérdidas del contrario. No siempre funciona y todavía hay espacios que corregir, pero ante México permitió que Estados Unidos controlara buena parte del partido incluso antes de que el rival se quedara con diez jugadores.

También hay una mayor competencia interna.

La selección de las Barras y las Estrellas ya no parece depender de que un grupo reducido de futbolistas esté disponible para mantener un nivel determinado. Pochettino está intentando encontrar alternativas en prácticamente todas las posiciones.

Eso explica también la presencia de jugadores que antes tenían un papel menor o que todavía no habían aparecido con la selección mayor.

Tyler Adams representa el otro lado de esa transición.

El mediocampista de Bournemouth fue nombrado nuevamente capitán después del retiro internacional de Tim Ream. Pochettino eligió a Adams por la relación que ambos han construido durante los últimos dos años y por lo que el entrenador considera que puede aportar al grupo durante este nuevo ciclo.

“Tyler es una persona que está muy alineada con nuestra forma de pensar, con nuestra filosofía y con nuestra manera de ver el fútbol”, dijo Pochettino al hablar sobre la decisión de devolverle la capitanía.

Anuncio

Adams no es solamente el enlace entre el cuerpo técnico y los jugadores más jóvenes. Su presencia también permite que Pochettino pueda introducir futbolistas nuevos sin quitarle experiencia al equipo.

Eso se ha notado en este campamento.

Contra México, cinco titulares ya habían participado en el partido de la final de la Copa Oro de 2025, pero Hall, Sullivan y el arquero Diego Kochen tuvieron su primera titularidad frente al rival. Kochen, además, consiguió su primera portería imbatida con la selección.

Pochettino está mezclando las dos cosas que necesita cualquier selección que quiera competir dentro de cuatro años: jugadores que conocen el nivel internacional y otros que todavía están descubriendo lo que significa jugar estos partidos.

El entrenador había hablado precisamente de esa combinación antes de iniciar esta nueva etapa.

“La mezcla entre los jugadores veteranos y los jóvenes es ahora muy orgánica y natural”, dijo Pochettino. “Los jugadores jóvenes han mostrado un respeto tremendo por los veteranos, pero los veteranos también son muy buenos en la manera en que tratan a los jóvenes. Cuando el respeto es recíproco, esa es la mejor manera de construir una excelente relación”.

La victoria sobre México fue, por supuesto, el resultado que más llamó la atención.

No solamente por tratarse del principal rival de Estados Unidos en Concacaf, sino porque llegó con una actuación convincente. Fue la segunda victoria de Estados Unidos por 3-0 sobre México desde 2023 y la primera victoria estadounidense contra un rival ubicado entre los diez primeros del ranking FIFA desde noviembre de 2021.

Anuncio

Pero sería apresurado convertir ese partido en una conclusión definitiva.

México terminó jugando con diez hombres después de la expulsión de Mateo Chávez en el minuto 67. Y un partido amistoso, por más importante que sea el rival, no puede resolver en una noche las dudas que dejó un Mundial.

El verdadero trabajo de Pochettino apenas comienza y Canadá puede ayudar a medirlo.

Los canadienses han ganado los dos últimos enfrentamientos contra Estados Unidos y también llegaron a los octavos de final del Mundial. Jesse Marsch ha convertido a Canadá en uno de los equipos más competitivos de Concacaf y el partido de esta noche le exigirá a Estados Unidos algo diferente a lo que encontró ante México.

Además, Pochettino tendrá que manejar el cansancio. El partido será el cuarto de Estados Unidos en apenas 10 días, una situación que el propio entrenador reconoció como un reto por los viajes, los minutos acumulados y el poco tiempo de recuperación.

De cara al encuentro ante Canadá, Pochettino reconoció que el equipo no llega en las mejores condiciones físicas después de cuatro partidos y cuatro viajes.

Por eso, el resultado de esta noche será importante, pero no debería ser lo único que determine la evaluación de este campamento.

Pochettino está buscando algo más difícil de construir que una racha de victorias: una plantilla con suficientes jugadores capaces de competir por un puesto y una identidad que pueda mantenerse cuando cambien los nombres.

Anuncio

De hecho, ese concepto de identidad fue uno de los puntos que el técnico volvió a mencionar antes del partido contra Canadá.

“Todos los partidos son importantes”, dijo Pochettino. “Lo importante es que sigamos construyendo nuestra identidad. De esa forma queremos construir, respetar nuestro escudo. Necesitamos ser consistentes, ya sea que juguemos en amistosos, en partidos oficiales o en el Mundial”.