Hit decisivo de Pages y gran actuación del bullpen llevan a Dodgers de vuelta a la Serie de Campeonato

Andy Pages, de los Dodgers, reacciona tras batear un sencillo de dos carreras contra los Atlanta Braves durante la séptima entrada del miércoles.

Los Dodgers se clasificaron para la Serie de Campeonato de la Liga Nacional tras imponerse por 4-1 a los Bravos de Atlanta en el cuarto partido de la Serie Divisional de la Liga Nacional, disputado el miércoles en el Truist Park.

El lanzador diestro de los Dodgers, Tyler Glasnow, limitó a los Bravos a un solo hit y una carrera en 4.2 entradas. Sin embargo, las bases por bolas le impidieron seguir lanzando durante más tiempo.

Sus cinco bases por bolas le sitúan en el segundo puesto, empatado, de su lista de más bases por bolas concedidas en un partido de postemporada. La única vez que superó esa cifra fue en el primer partido de la Serie Mundial de 2020, cuando el entonces lanzador de los Rays concedió seis bases por bolas a los Dodgers.

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La única carrera que permitió se debió a la velocidad del primer bateador de los Braves, Michael Harris II. Este aprovechó el primer lanzamiento de Glasnow del partido, una bola rápida alta y fuera de la zona de strike, para conectar un sencillo por el lado derecho del campo.

A continuación, Harris robó la segunda base y no logró aprovechar el lanzamiento desviado del receptor Will Smith, que superó al segunda base Kiké Hernández y rebotó hacia el exterior del campo. Pero no importó. Harris avanzó a tercera gracias a un roletazo de Matt Olson.

A continuación, con una cuenta de 0-2 a favor de Ozzie Albies, Glasnow lanzó una curva que se clavó delante del plato. Smith logró bloquear la bola, a pesar del rebote alto, pero esta rodó de vuelta hacia el montículo, lo que le dio a Harris tiempo suficiente para correr a home.

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Glasnow no permitió que ningún otro corredor pasara de la primera base hasta la quinta entrada, cuando concedió su segunda base por bolas de la entrada con dos outs. Eso supuso el final de su salida.

La ofensiva de los Dodgers siguió a su actuación de dos jonrones contra el as de los Bravos, Chris Sale, la noche anterior con un esfuerzo decepcionante frente al lanzador abridor diestro de los Braves, Tyler Mahle.

No se habían enfrentado a Mahle desde abril, cuando aún estaba con los Giants y acumulaba una efectividad de 5,13 antes del cierre del mercado de traspasos. Pero había estado imparable desde que los Braves lo ficharon, con una efectividad de 1,99. En su debut en la postemporada, limitó a los Phillies a una sola carrera en siete entradas.

Los Dodgers se enfrentaron el miércoles a esa nueva y mejorada versión de él.

“Está en racha”, dijo el entrenador Dave Roberts antes del partido. “Desde luego, no vamos a subestimarlo. Tenemos mucho trabajo por delante”.

La única carrera que los Dodgers le anotaron fue más bien fruto de la casualidad. En la segunda entrada, Shohei Ohtani, que el miércoles pasó a ocupar el cuarto puesto en el orden de bateo tras haber bateado quinto el día anterior, consiguió una base por bolas tras cinco lanzamientos en su primer turno al bate sin llegar a batear.

A continuación, robó la segunda base, aprovechando un lanzamiento erróneo que le permitió avanzar a tercera. Así, se encontraba en posición de anotar la carrera del empate cuando el campocorto de los Braves, Mauricio Dubón —quien el día anterior le había robado un jonrón a Freddie Freeman desde el jardín izquierdo—, dejó caer un elevado en la zona corta del jardín izquierdo.

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Los Dodgers solo lograron tres hits contra él en 6 ⅓ entradas. Por lo tanto, el partido se decidiría en los bullpens.

El jardinero izquierdo de los Dodgers, Teoscar Hernández, sufrió un susto en la sexta entrada. Se estrelló contra la valla en un esfuerzo desesperado por atrapar el doble de Ozzie Albies ante el relevista zurdo Alex Vesia. Hernández tardó en levantarse y se llevó la mano a la cabeza mientras hablaba con un preparador físico, pero siguió en el partido.

Luego, en la parte alta de la séptima entrada, los Dodgers llenaron las bases con un sencillo de Teoscar Hernández, una base por bolas del novato Josue De Paula, que bateaba como sustituto, y otra base por bolas tras cinco lanzamientos a Kyle Tucker.

Los Braves sacaron al relevista diestro Robert Suárez para enfrentarse a Andy Pages.

Pages llevó el conteo al máximo y, a continuación, conectó una bola rápida por el centro del campo interior para impulsar dos carreras y dar a los Dodgers una ventaja de 3-1.

Fue su cuarto hit en dos partidos, lo que supuso un cambio radical tras haber terminado 0 de 7 en los dos primeros partidos de la serie.

En la novena entrada, Max Muncy sumó una carrera de seguridad para los Dodgers con su tercer jonrón de la serie.

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Por su parte, cuatro relevos de los Dodgers —Vesia, Edgardo Henríquez, Tanner Scott y Edwin Díaz— mantuvieron a los Braves sin anotar durante el resto del partido.

