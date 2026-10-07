Así será la casa del Atlas y Leones Negros para 2030

El nuevo estadio del Atlas fue presentado oficialmente como un proyecto conjunto entre Grupo Prodi (dueños del club), los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y el Gobierno de Jalisco.

El futuro de Atlas y Leones Negros comenzó a tomar forma este miércoles con la presentación de un proyecto de estadio para más de 40 mil espectadores en Los Belenes, Zapopan, Jalisco. Con la mira puesta en 2030, el recinto plantea una nueva etapa para ambos clubes y una despedida del Estadio Jalisco, escenario de una parte fundamental de su historia.

En el anuncio del 7 de octubre participaron José Miguel Bejos, presidente de Grupo Prodi y propietario del Atlas; Karla Planter, rectora general de la Universidad de Guadalajara (UdeG), y Pablo Lemus, gobernador de Jalisco. Durante la presentación se mostraron imágenes y una maqueta del inmueble, que estaría preparado para albergar tanto partidos de fútbol como espectáculos musicales y culturales.

El proyecto contempla una inversión cercana a los 5 mil millones de pesos por parte de Grupo Prodi, que será el socio mayoritario y responsable de su desarrollo y financiamiento. La Universidad de Guadalajara conservará la propiedad del terreno y concederá su uso y aprovechamiento por un periodo de 99 años. Según los promotores, el estadio no utilizará recursos del presupuesto público.

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El diseño estará a cargo de la firma internacional Populous, que ha participado en la creación de recintos como Wembley, en colaboración con Foster + Partners; el Emirates Stadium, en Londres, y el Yankee Stadium, en Nueva York.

Entre sus características, destaca la cercanía de las tribunas a la cancha, con una distancia menor de 9 metros desde la primera fila. El proyecto también contempla graderías desmontables y espacios para albergar más de 200 eventos al año, con la intención de mantener la actividad más allá de los días de partido.

“Atlas es una universidad del fútbol”, dijo el cantante Peso Pluma en un video proyectado durante la presentación. Con la participación del cantante, reconocido aficionado rojinegro, los nuevos propietarios buscan dar a la conexión del club con La Fiel, como se conoce a la afición del Atlas.

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La propuesta se integra a Ciudad UdeG, un desarrollo que busca reunir actividades educativas, culturales y deportivas en el entorno universitario de Los Belenes. Además del estadio, contempla espacios comerciales, áreas recreativas y más de 61 mil metros cuadrados de espacios públicos arbolados.

El recinto ocupará un predio de 16 hectáreas y tendrá capacidad para más de 40,000 aficionados en partidos de fútbol. (Cortesía Atlas)

La presentación ocurre un día después de que el Consejo General Universitario aprobara por unanimidad una actualización del Plan Maestro Los Belenes y la creación de un fideicomiso para evaluar la viabilidad del proyecto. La propuesta considera 16 hectáreas del polígono sur; ese aval abre una etapa de evaluación y planeación, sin representar aún la autorización para iniciar la construcción.

Durante la presentación, Bruno Rodríguez, de Populous, destacó la conectividad del futuro estadio, en particular su cercanía con la Línea 3 del Tren Ligero y Mi Macro Periférico. Sin embargo, la movilidad será uno de los principales desafíos del desarrollo.

Habitantes de colonias aledañas ya han manifestado sus preocupaciones por el posible impacto vial y urbano del estadio. La UdeG ha señalado que el proceso incluirá estudios técnicos y de viabilidad, así como consultas con las autoridades y las comunidades vecinas.

Atlas FC y la UDG anunciaron en conjunto el 7 de octubre el proyecto del nuevo estadio. (Cortesía Atlas )

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El Estadio Jalisco, inaugurado en 1960 y sede de los Mundiales de 1970 y 1986, ha sido testigo de algunos de los capítulos más importantes del fútbol mexicano. Para los rojinegros, ninguno tan significativo como el 12 de diciembre de 2021, cuando el equipo conquistó el título del Apertura y puso fin a una espera de 70 años sin un campeonato de liga.

Aquella noche quedó ligada a un lugar concreto: la cancha donde se resolvió la final ante León y las tribunas desde las que miles de aficionados vieron terminar una sequía que había acompañado a generaciones enteras.

Leones Negros también dejaría atrás el Estadio Jalisco, su actual casa, para trasladarse a un recinto integrado al complejo universitario que le da identidad.

