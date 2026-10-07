Dodgers vs. Cerveceros: cuándo y dónde se enfrentan en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional
Milwaukee eliminó a San Diego en cuatro juegos y buscará revancha ante el equipo que lo barrió en la Serie de Campeonato de 2025, los Dodgers
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La historia se repite en la Liga Nacional.
Los Cerveceros de Milwaukee jugarán por el banderín por segundo año consecutivo y, otra vez, será ante los Dodgers de Los Ángeles, bicampeón de las Grandes Ligas.
Milwaukee venció 3-1 a los Padres de San Diego el miércoles por la noche en Petco Park y se llevó la Serie Divisional al mejor de cinco por 3 juegos a 1. Horas antes, los Dodgers habían despachado a los Bravos de Atlanta, también en cuatro encuentros, ganando los dos juegos de visita.
El triunfo puso fin a una racha de 12 derrotas consecutivas de los Cerveceros como visitantes en postemporada, que se remontaba a 2018 y que igualaba la más larga en la historia de las Grandes Ligas. Además, fue apenas la segunda vez que la franquicia cerró una serie fuera de casa.
Milwaukee llega a la Serie de Campeonato por quinta vez en su historia, y las últimas tres han sido contra los Dodgers. El año pasado, los Dodgers barrieron a los Cerveceros en cuatro juegos rumbo a la Serie Mundial, pero esta vez la serie promete ser más cerrada.
El equipo de Milwaukee llega con credenciales distintas a esta postemporada. Ganó 103 partidos en la temporada regular, récord de la franquicia, y eliminó a los Padres, el club más caliente de la Liga Nacional en la segunda mitad del calendario. Y esta vez contará con el derecho Jacob Misiorowski en la loma.
Los Dodgers disputarán su tercera Serie de Campeonato consecutiva, pues en 2024 vencieron a los Mets de Nueva York en seis juegos para avanzar al Clásico de Otoño.
El mánager de Los Ángeles, Dave Roberts, celebró el tiempo de descanso que su equipo obtuvo al cerrar la serie ante Atlanta este miércoles.
La serie arrancará el domingo en el American Family Field de Milwaukee, con transmisión por FOX, FS1, FOX Deportes y FOX One. Los horarios se definirán una vez que se conozcan los participantes de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.
Calendario de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional
- Juego 1: domingo 11 de octubre, en Milwaukee
- Juego 2: lunes 12 de octubre, en Milwaukee
- Juego 3: miércoles 14 de octubre, en Dodger Stadium
- Juego 4: jueves 15 de octubre, en Dodger Stadium
- Juego 5*: viernes 16 de octubre, en Dodger Stadium
- Juego 6*: domingo 18 de octubre, en Milwaukee
- Juego 7*: lunes 19 de octubre, en Milwaukee
* De ser necesario.