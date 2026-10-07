Dodgers vs. Cerveceros: cuándo y dónde se enfrentan en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Un avión sobrevuela el Dodger Stadium antes del primer partido de la Serie Divisional de la Liga Nacional de béisbol entre los Dodgers de Los Ángeles y los Braves de Atlanta, el sábado 3 de octubre de 2026, en Los Ángeles.

La historia se repite en la Liga Nacional.

Los Cerveceros de Milwaukee jugarán por el banderín por segundo año consecutivo y, otra vez, será ante los Dodgers de Los Ángeles, bicampeón de las Grandes Ligas.

Milwaukee venció 3-1 a los Padres de San Diego el miércoles por la noche en Petco Park y se llevó la Serie Divisional al mejor de cinco por 3 juegos a 1. Horas antes, los Dodgers habían despachado a los Bravos de Atlanta, también en cuatro encuentros, ganando los dos juegos de visita.

El triunfo puso fin a una racha de 12 derrotas consecutivas de los Cerveceros como visitantes en postemporada, que se remontaba a 2018 y que igualaba la más larga en la historia de las Grandes Ligas. Además, fue apenas la segunda vez que la franquicia cerró una serie fuera de casa.

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Milwaukee llega a la Serie de Campeonato por quinta vez en su historia, y las últimas tres han sido contra los Dodgers. El año pasado, los Dodgers barrieron a los Cerveceros en cuatro juegos rumbo a la Serie Mundial, pero esta vez la serie promete ser más cerrada.

El equipo de Milwaukee llega con credenciales distintas a esta postemporada. Ganó 103 partidos en la temporada regular, récord de la franquicia, y eliminó a los Padres, el club más caliente de la Liga Nacional en la segunda mitad del calendario. Y esta vez contará con el derecho Jacob Misiorowski en la loma.

Los Dodgers disputarán su tercera Serie de Campeonato consecutiva, pues en 2024 vencieron a los Mets de Nueva York en seis juegos para avanzar al Clásico de Otoño.

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Los jugadores de los Dodgers de Los Ángeles celebran la victoria en el cuarto partido de la Serie Divisional de la Liga Nacional de béisbol contra los Braves de Atlanta, el miércoles 7 de octubre de 2026, en Atlanta. (Mike Stewart / AP)

El mánager de Los Ángeles, Dave Roberts, celebró el tiempo de descanso que su equipo obtuvo al cerrar la serie ante Atlanta este miércoles.

La serie arrancará el domingo en el American Family Field de Milwaukee, con transmisión por FOX, FS1, FOX Deportes y FOX One. Los horarios se definirán una vez que se conozcan los participantes de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Calendario de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Juego 1: domingo 11 de octubre, en Milwaukee

Juego 2: lunes 12 de octubre, en Milwaukee

Juego 3: miércoles 14 de octubre, en Dodger Stadium

Juego 4: jueves 15 de octubre, en Dodger Stadium

Juego 5*: viernes 16 de octubre, en Dodger Stadium

Juego 6*: domingo 18 de octubre, en Milwaukee

Juego 7*: lunes 19 de octubre, en Milwaukee

* De ser necesario.

