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Dodgers vs. Cerveceros: cuándo y dónde se enfrentan en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

A plane flies over Dodger Stadium before Game 1 of a Nation
Un avión sobrevuela el Dodger Stadium antes del primer partido de la Serie Divisional de la Liga Nacional de béisbol entre los Dodgers de Los Ángeles y los Braves de Atlanta, el sábado 3 de octubre de 2026, en Los Ángeles.
(Mark J. Terrill / AP)

Milwaukee eliminó a San Diego en cuatro juegos y buscará revancha ante el equipo que lo barrió en la Serie de Campeonato de 2025, los Dodgers

Eduard Cauich.
Por Eduard Cauich
Staff Writer Seguir

La historia se repite en la Liga Nacional.

Los Cerveceros de Milwaukee jugarán por el banderín por segundo año consecutivo y, otra vez, será ante los Dodgers de Los Ángeles, bicampeón de las Grandes Ligas.

Milwaukee venció 3-1 a los Padres de San Diego el miércoles por la noche en Petco Park y se llevó la Serie Divisional al mejor de cinco por 3 juegos a 1. Horas antes, los Dodgers habían despachado a los Bravos de Atlanta, también en cuatro encuentros, ganando los dos juegos de visita.

El triunfo puso fin a una racha de 12 derrotas consecutivas de los Cerveceros como visitantes en postemporada, que se remontaba a 2018 y que igualaba la más larga en la historia de las Grandes Ligas. Además, fue apenas la segunda vez que la franquicia cerró una serie fuera de casa.

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Milwaukee llega a la Serie de Campeonato por quinta vez en su historia, y las últimas tres han sido contra los Dodgers. El año pasado, los Dodgers barrieron a los Cerveceros en cuatro juegos rumbo a la Serie Mundial, pero esta vez la serie promete ser más cerrada.

El equipo de Milwaukee llega con credenciales distintas a esta postemporada. Ganó 103 partidos en la temporada regular, récord de la franquicia, y eliminó a los Padres, el club más caliente de la Liga Nacional en la segunda mitad del calendario. Y esta vez contará con el derecho Jacob Misiorowski en la loma.

Los Dodgers disputarán su tercera Serie de Campeonato consecutiva, pues en 2024 vencieron a los Mets de Nueva York en seis juegos para avanzar al Clásico de Otoño.

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Los Angeles Dodgers players celebrate winning Game 4 of ba
Los jugadores de los Dodgers de Los Ángeles celebran la victoria en el cuarto partido de la Serie Divisional de la Liga Nacional de béisbol contra los Braves de Atlanta, el miércoles 7 de octubre de 2026, en Atlanta.
(Mike Stewart / AP)

El mánager de Los Ángeles, Dave Roberts, celebró el tiempo de descanso que su equipo obtuvo al cerrar la serie ante Atlanta este miércoles.

La serie arrancará el domingo en el American Family Field de Milwaukee, con transmisión por FOX, FS1, FOX Deportes y FOX One. Los horarios se definirán una vez que se conozcan los participantes de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Calendario de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

  • Juego 1: domingo 11 de octubre, en Milwaukee
  • Juego 2: lunes 12 de octubre, en Milwaukee
  • Juego 3: miércoles 14 de octubre, en Dodger Stadium
  • Juego 4: jueves 15 de octubre, en Dodger Stadium
  • Juego 5*: viernes 16 de octubre, en Dodger Stadium
  • Juego 6*: domingo 18 de octubre, en Milwaukee
  • Juego 7*: lunes 19 de octubre, en Milwaukee

* De ser necesario.

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Eduard Cauich

Eduard Cauich, a native of Yucatán, Mexico, holds a journalism degree and a master’s in mass communications from Cal State Northridge. He specializes in sports and coverage of the Latino communities. His career includes roles at Univision New Mexico, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América and La Opinión.

Eduard Cauich, originario de Yucatán, México, es graduado en Periodismo y tiene un máster en Comunicación de la Universidad Estatal de California en Northridge. Está especializado en deportes y en la cobertura de las comunidades latinas. A lo largo de su carrera ha trabajado en Univision Nuevo México, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América y La Opinión.

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